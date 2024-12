Απονεμήθηκαν τα βραβεία Gotham Awards 2024 - Δείτε τους νικητές

Η ταινία «A Different Man» βρίσκεται για την ώρα σύμφωνα με το flix.gr, χαμηλόφωνα στην κούρσα για τα Όσκαρ, αν και η βράβευσή της στα Gotham ανεβάζει πλέον πολύ τις πιθανότητές της να βρεθεί και στα μεγάλα βραβεία. Αρκετές φορές έχει συμβεί, με πιο πρόσφατη αυτή του «Τα Πάντα Όλα» με τη Μισέλ Γέο, η ταινία που κέρδισε το μεγάλο βραβείο στα Gotham να φτάσει στη συνέχεια και στα Όσκαρ και να κερδίσει.

Τα πρώτα βραβεία της χρονιάς, τα 34α Gotham Awards απονεμήθηκαν στις 2-12-2024 & η ταινία που πήρε το μεγάλο βραβείο, αυτό της Καλύτερης Ταινίας ήταν το φιλμ «A Different Man» του Άαρον Σίμπεργκ, το οποίο πάντως όπως αναφέρει το flix.gr , δεν έχει, μέχρι στιγμής, διανομή στην Ελλάδα.

Ακολουθεί η λίστα με τους νικητές:

Καλύτερη Ταινία: A Different Man

Καλύτερος Α' Ρόλος: Κόλμαν Ντομίνγκο για το «Η Παράσταση του Sing Sing»

Καλύτερος Β' Ρόλος: Κλάρενς Μακλίν για το «Η Παράσταση του Sing Sing»

Καλύτερη Σκηνοθεσία: ΡαΜελ Ρος για το «Nickel Boys»

Καλύτερης Διεθνής Ταινία: All We Imagine as Light της Πάγιαλ Καπάντια

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: Καμία Άλλη Γη

Καλύτερο Σενάριο: His Three Daughters

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης: Βέρα Ντρου για το «The Peoples' Joker»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός: Μπράντον Γουίλσον για το «Nickel Boys».

Στο φιλμ "Η Παράσταση του Σινγκ Σινγκ-Sing Sing" το στόρι έχει ως εξής:

Έγκλειστος στις φυλακές του Σινγκ Σινγκ για ένα έγκλημα που δεν διέπραξε, ο Ντιβάιν Τζι οργανώνει μια θεατρική ομάδα φυλακισμένων. Κατά την προετοιμασία ανεβάσματος μιας καινούργιας παράστασης, στο γκρουπ εντάσσεται ο ανυπότακτος Ντιβάιν Άι, ο οποίος θα αμφισβητήσει πολλά από τα στερεότυπα της όλης διαδικασίας.

Σκηνοθεσία: Γκρεγκ Κουένταρ.

Με τους: Σον Σαν Χοσέ, Κλάρενς Μακλίν, Κόλμαν Ντομίνγκο.

*Οι φωτογραφίες είναι από το ειδικά διαμορφωμένο στούντιο του σάιτ Collider στα βραβεία.