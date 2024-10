Ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες των βραβείων Gotham 2024 - Στις 2-12 η απονομή

Το όριο των 35 εκατομμυρίων δολαρίων του προϋπολογισμού που θα πρέπει να έχουν οι ταινίες για να μπορούν να είναι υποψήφιες στα βραβεία Gotham, έκαναν ταινίες όπως τα «Babygirl» με την Νικόλ Κίντμαν, «I Saw the TV Glow», «Sing Sing», «Nickel Boys» και «Brutalist», ανάμεσα σε άλλες, να βρουν τον δρόμο τους μέσα στις υποψηφιότητες.

Αναλυτικά οι υποψηφιότητες των Gotham Awards 2024 έχουν ως εξής:

Καλύτερη Ταινία

Anora

Babygirl

Challengers

A Different Man

Nickel Boys.

Καλύτερη Διεθνής Ταινία

All We Imagine as Light

Green Border

Hard Truths

Inside the Yellow Cocoon Shell

Vermiglio

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

Dahomey

Intercepted

No Other Land

Soundtrack to a Coup d'Etat

Sugarcane

Union.

Καλύτερη Σκηνοθεσία

Παγιάλ Καπαντία (All We Imagine as Light)

Σον Μπέικερ (Anora)

Γκουάν Χου (Black Dog)

Τζέιν Σόενμπρουν (I Saw the TV Glow)

ΡαΜελ Ρος (Nickel Boys.)

Καλύτερο Σενάριο

Between the Temples

Evil Does Not Exist

Femme

His Three Daughters

Janet Plane.

Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Σούτσι Ταλάτι (Girls Will Be Girls)

Ιντια Ντόναλντσον (Good One)

Αλεσάντρα Λακοράζα (In the Summers)

Βέρα Ντρου (The Peoples' Joker)

Μαχντί Φλάιφελ (To a Land Unknown)

Καλύτερος Β' Ρόλος

Γιούρι Μπόρισοβ (Anora)

Κίεραν Κάλκιν (A Real Pain)

Ντάνιελ Ντεντγουάιλερ (The Piano Lesson)

Μπρίτζετ Λάντι-Πάιν (I Saw the TV Glow)

Νατάσα Λιόν (His Three Daughters)

Κλάρενς Μακλίν (Sing Sing)

Κάτι Ο'Μπράιαν (Love Lies Bleeding)

Γκάι Πιρς (The Brutalist)

Ανταμ Πίαρσον (A Different Man)

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι (The Fire Inside).

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Ηθοποιός

Λίλι Κολάιας (Good One)

Ράιαν Ντέστινι (The Fire Inside)

Μάισι Στέλα (My Old Ass)

Αϊζακ Γουάνγκ (Didi)

Μπράντον Γουίλσον (Nickel Boys).

Καλύτερος Α' Ρόλος

Πάμελα Άντερσον (The Last Showgirl)

Εϊντριεν Μπρόντι (The Brutalist)

Κόλμαν Ντομίνγκο (Sing Sing)

Μαριάν Ζαν-Μπαπτίστ (Hard Truths)

Νικόλ Κίντμαν (Babygirl)

Κιθ Κουπφερέρ (Ghostlight)

Μίκι Μάντισον (Anora)

Ντέμι Μουρ (The Substance)

Σίρσα Ρόναν (Outrun)

Τζάστις Σμιθ (I Saw the TV Glow).