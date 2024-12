Ποια είναι η σωστή ρουτίνα περιποίησης προσώπου;

Μια καλά σχεδιασμένη ρουτίνα περιποίησης προσώπου, όχι μόνο βοηθά το δέρμα σας να δείχνει φρέσκο και νεανικό, αλλά σας επιτρέπει επίσης να αισθάνεστε πιο όμορφες και με αυτοπεποίθηση. Με την επιστημονική ομάδα του Pharm24.gr θα ανακαλύψουμε όλα τα βασικά βήματα για μια ολοκληρωμένη και εύκολη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης προσώπου!

Η έναρξη μιας ρουτίνας περιποίησης προσώπου μπορεί να σας τρομάζει, ειδικά με τόσες πολλές πληροφορίες που πρέπει να θυμάστε. Ωστόσο, γνωρίζοντας τις ανάγκες της επιδερμίδας, τα κατάλληλα προϊόντα για να χρησιμοποιήσετε και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, θα κάνετε την καθημερινή περιποίησης της επιδερμίδας σας… παιχνιδάκι!

Η σημασία της ρουτίνας περιποίησης προσώπου

Προτού ξεκινήσουμε με τα βήματα για την καθημερινή περιποίηση προσώπου, είναι σημαντικό να επισημάνουμε για τη σημασία αυτής της διαδικασίας. Το δέρμα μας, είναι το μεγαλύτερο όργανό μας, λειτουργώντας ως «τείχος προστασίας» σε εξωτερικούς παράγοντες, όπως: ρύπανση, υπεριώδεις ακτίνες και βακτήρια. Ωστόσο, χωρίς την κατάλληλη φροντίδα και προσοχή, αυτοί οι παράγοντες μπορούν να επιβαρύνουν την υγεία και την εμφάνιση του δέρματος μας.

Η υιοθέτηση μιας σταθερής ρουτίνας περιποίησης συμβάλλει στη διατήρηση της καλής υγείας της επιδερμίδας και στην πρόληψη δυσμενών καταστάσεων, όπως η ακμή, οι βλάβες από τον ήλιο κι η πρόωρη γήρανση.

Κατανόηση του τύπου δέρματος

Για την αποτελεσματική δημιουργία μιας καθημερινής ρουτίνας περιποίησης προσώπου, είναι ζωτικής σημασίας να γνωρίζετε τον τύπο του δέρματος σας και τις ανάγκες που έχει.

Γνωρίζοντας τον τύπο επιδερμίδας σας, μπορείτε να επιλέξετε τα ιδανικά προϊόντα που θα λειτουργήσουν καλύτερα για εσάς, ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο ερεθισμών ή πρόκλησης ακμής. Ας δούμε τους τύπους επιδερμίδας και τις ανάγκες που έχει ο κάθε τύπος ξεχωριστά.

Λιπαρό δέρμα

Το λιπαρό δέρμα τείνει να παρουσιάζει γυαλάδα και διευρυμένους πόρους. Είναι επιρρεπές σε μαύρα στίγματα και ακμή. Η λιπαρότητα κι η γυαλάδα αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά της όψης ενός λιπαρού δέρματος.

Ξηρό δέρμα

Το ξηρό δέρμα συχνά συνοδεύεται με ένα αίσθημα «τραβήγματος», ενώ φαίνεται συνήθως αρκετά θαμπό. Από το ξηρό δέρμα απουσιάζουν τα φυσικά έλαια που απαιτούνται για την ενυδάτωση του. Εάν αισθάνεστε το δέρμα σας τραχύ ή ερεθισμένο, ειδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, πιθανότατα τότε έχετε ξηρό.

Μικτό δέρμα

Το μικτό δέρμα είναι ακριβώς αυτό που ακούγεται - ένα μείγμα λιπαρών και ξηρών περιοχών. Συνήθως, η ζώνη Τ (μέτωπο, μύτη και πηγούνι) είναι λιπαρή, ενώ τα μάγουλα μπορεί να είναι ξηρά ή κανονικά.

Ευαίσθητο δέρμα

Το ευαίσθητο δέρμα ερεθίζεται εύκολα και μπορεί να αντιδράσει σε ορισμένα προϊόντα με ερυθρότητα, κνησμό ή αίσθημα καύσου. Εάν εμφανίζετε συχνές δερματικές αντιδράσεις, πιθανότατα έχετε ευαίσθητο δέρμα. Ως ευαίσθητο δέρμα θεωρείται αυτό που έχει ευρυαγγείες, είναι αλλεργικό, ακνεϊκό ή αφυδατωμένο.

Κανονικό δέρμα

Το κανονικό δέρμα είναι ισορροπημένο και δεν είναι επιρρεπές στην έντονη ξηρότητα ή λιπαρότητα. Έχει λεία υφή, μικρούς πόρους και λίγες ατέλειες.

Τα βασικά βήματα μιας ρουτίνας περιποίησης προσώπου

Αρχικά, να σημειωθεί πως μία σταθερή ρουτίνα περιποίησης προσώπου δεν απαιτεί δεκάδες προϊόντα. Στην πραγματικότητα, η απλότητα είναι το κλειδί, ειδικά για εσάς που δεν είστε εξοικειωμένες. Ακολουθούν παρακάτω τα βασικά βήματα:

Βήμα 1: Καθαρισμός

[Πρωί και βράδυ]

Ο καθαρισμός απομακρύνει τους ρύπους, τα περίσσεια έλαια και το μακιγιάζ από την επιδερμίδα, αποφράσσοντας τους πόρους. Επιλέξτε ένα απαλό καθαριστικό που ταιριάζει στον τύπο του δέρματος σας. Μην ξεχνάτε πως πρώτα αφαιρούμε το μακιγιάζ και μετά καθαρίζουμε το πρόσωπο. Κάντε απαλό μασάζ με το καθαριστικό στο πρόσωπο και στη συνέχεια, ξεπλύνετε με χλιαρό νερό.

Για αποτελεσματικό καθαρισμό και ντεμακιγιάζ, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα καθαριστικά προσώπου Lierac. Με τη Lierac, θα ανακαλύψετε προϊόντα όπως micellar νερό, αφρό και γαλάκτωμα καθαρισμού προσώπου, που είναι κατάλληλα για κάθε τύπο δέρματος και σέβονται το μικροβίωμα της επιδερμίδας.

Καθαριστικά & τύπος επιδερμίδας:

Λιπαρό δέρμα : Επιλέξτε ένα καθαριστικό με ήπιες απολεπιστικές ιδιότητες, όπως το σαλικυλικό οξύ.

: Επιλέξτε ένα καθαριστικό με ήπιες απολεπιστικές ιδιότητες, όπως το σαλικυλικό οξύ. Ξηρό δέρμα : Επιλέξτε ένα ενυδατικό καθαριστικό, κατά προτίμηση με υαλουρονικό οξύ.

: Επιλέξτε ένα ενυδατικό καθαριστικό, κατά προτίμηση με υαλουρονικό οξύ. Μικτό δέρμα : Χρησιμοποιήστε ένα απαλό καθαριστικό, που θα ενυδατώνει επαρκώς.

: Χρησιμοποιήστε ένα απαλό καθαριστικό, που θα ενυδατώνει επαρκώς. Ευαίσθητο δέρμα : Επιλέξτε ένα καθαριστικό χωρίς άρωμα, υποαλλεργικό.

: Επιλέξτε ένα καθαριστικό χωρίς άρωμα, υποαλλεργικό. Κανονικό δέρμα: Οποιοδήποτε απαλό καθαριστικό είναι κατάλληλο.

Βήμα 2: Τόνερ

[Πρωί και βράδυ]

Το τόνερ βοηθά στην εξισορρόπηση των επιπέδων pH της επιδερμίδας μετά τον καθαρισμό και απομακρύνει τυχόν υπολείμματα μακιγιάζ ή ρύπων. Εφαρμόζετε μικρή ποσότητα του τόνερ σε ένα βαμβάκι και περνάτε ταμποναριστά στο πρόσωπό σας.

Το συγκεκριμένο βήμα συμβάλλει στην καταπράυνση και λείανση της επιδερμίδας, προετοιμάζοντας τη για τα επόμενα βήματα της skincare ρουτίνας.

Τόνερ & τύπος επιδερμίδας:

Λιπαρό δέρμα: Επιλέξτε τόνερ με γλυκολικό οξύ.

Επιλέξτε τόνερ με γλυκολικό οξύ. Ξηρό δέρμα: Επιλέξτε τόνερ με χαμομήλι ή αλόη βέρα.

Επιλέξτε τόνερ με χαμομήλι ή αλόη βέρα. Μικτή επιδερμίδα : Χρησιμοποιήστε ένα τόνερ χωρίς αλκοόλ και πλούσιο σε ενυδατικούς παράγοντες.

: Χρησιμοποιήστε ένα τόνερ χωρίς αλκοόλ και πλούσιο σε ενυδατικούς παράγοντες. Ευαίσθητο δέρμα: Επιλέξτε ένα καταπραϋντικό τόνερ χωρίς άρωμα και αλκοόλ.

Επιλέξτε ένα καταπραϋντικό τόνερ χωρίς άρωμα και αλκοόλ. Κανονικό δέρμα: Επιλέξτε οποιοδήποτε απαλό τόνερ, που εξισορροπεί το pH του δέρματος.

Βήμα 3: Απολέπιση - Scrub

[1-2 φορές την εβδομάδα]

Η απολέπιση είναι ζωτικής σημασίας για την απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων του δέρματος, που ευθύνονται για το φράξιμο των πόρων, προκαλώντας θαμπάδα και τραχύ δέρμα.

Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο απολεπιστικό κατάλληλο, σύμφωνα πάντα με τον τύπο του δέρματος σας και προσέξτε να μην τρίβετε πολύ δυνατά. Δε θα πρέπει να ξεχνάτε πως η υπερβολική απολέπιση μπορεί να βλάψει τον φραγμό του δέρματος.

Μπορείτε να αναζητήσετε ένα scrub προσώπου όπως αυτά της Natura Siberica. Η Natura Siberica, διαθέτει μια σειρά από διαφορετικά απολεπιστικά προσώπου, που ταιριάζουν σε κάθε τύπο επιδερμίδας, όπως το Natura Siberica Anti-OX Wild Blueberry Renewing Jam Face, με άγρια λευκά blueberries, το οποίο καθαρίζει αποτελεσματικά τους πόρους, ανανεώνει και αφήνει το δέρμα απαλό και λαμπερό.

Scrub & τύπος επιδερμίδας:

Να θυμάστε πως τα scrub μπορούν να έχουν μικρούς ή μεγαλύτερους κόκκους. Το μέγεθος των κόκκων είναι μείζονος σημασίας για το αποτέλεσμα της απολέπισης.

Για παράδειγμα, ένα scrub με μικρούς κόκκους προσφέρει πιο ήπιο αποτέλεσμα, αποτελώντας μια καλή επιλογή για ξηρές επιδερμίδες. Αντιστρόφως, scrub με μεγαλύτερους κόκκους ενδείκνυνται για λιπαρές επιδερμίδες. Όσον αφορά τις ευαίσθητες επιδερμίδες, καλό είναι να αποφεύγεται η απολέπιση με κόκκους.

Βήμα 4: Ενυδάτωση

[Πρωί και βράδυ]

Ανεξάρτητα από τον τύπο του δέρματος σας, η ενυδάτωση είναι απαραίτητη. Ακόμα και στις λιπαρές επιδερμίδες! Συμβάλλει στην αναπλήρωση της χαμένης υγρασίας και στην προστασία του δερματικού φραγμού, αποτρέποντας την ξηρότητα και τα σημάδια γήρανσης.

Συνδυαστικά, πρώτα ο ορός προσώπου (serum) και μετέπειτα η κρέμα προσώπου, θα προσφέρουν πλούσια ενυδάτωση και θα δείτε το δέρμα σας να αναζωογονείται άμεσα και αποτελεσματικά!

Το serum αποτελεί σημαντικό σύμμαχο στη skincare ρουτίνα. Με υψηλή συγκέντρωση ενεργών συστατικών και χαμηλό μοριακό βάρος που διεισδύει πιο βαθιά στις στοιβάδες του προσώπου, δρα στοχευμένα στις ανάγκες της επιδερμίδας. Μπορείτε να αναζητήσετε το serum που θα καλύψει ανάγκες λάμψης, ανάπλασης, μείωσης ρυτίδων και κηλίδων από τη L'Oréal Paris, που προσφέρει μια τεράστια μεγάλη γκάμα σε ορούς προσώπου που θα σας εκπλήξουν με τα αποτελέσματά τους.

Με τη σειρά της, η κρέμα ενυδάτωσης προσώπου, θα «κλειδώσει» την υγρασία, δημιουργώντας ένα προστατευτικό φιλμ με τη σαφώς πιο παχύρρευστη σύνθεσή της. Για εξίσου μοναδικά αποτελέσματα ενυδάτωσης, δοκιμάστε τις ενυδατικές προσώπου CeraVe, όπου με την τεχνολογία των 3 ceramides, προσφέρουν άμεση και σε βάθος ενυδάτωση προσώπου. Παράλληλα, αναπληρώνουν τα λιπίδια του δέρματος, τα οποία παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην υγεία της επιδερμίδας.

Ενυδάτωση & τύπος επιδερμίδας:

Λιπαρό/μικτό δέρμα: Επιλέξτε κρέμες με υαλουρονικό οξύ ή νιασιναμίδη, με ελφαριά, τζελ υφή. Αποφύγετε κρέμες με πλούσια υφή που μπορεί να φράξουν τους πόρους.

Επιλέξτε κρέμες με υαλουρονικό οξύ ή νιασιναμίδη, με ελφαριά, τζελ υφή. Αποφύγετε κρέμες με πλούσια υφή που μπορεί να φράξουν τους πόρους. Ξηρό δέρμα: Επιλέξτε πιο κρέμες με πλούσια υφή και συστατικά όπως ceramides, γλυκερίνη ή βούτυρο καριτέ.

Επιλέξτε πιο κρέμες με πλούσια υφή και συστατικά όπως ceramides, γλυκερίνη ή βούτυρο καριτέ. Ευαίσθητο δέρμα : Επιλέξτε μια υποαλλεργική ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα και αλκοόλ, με καταπραϋντικά και ενυδατικά συστατικά, όπως κεραμίδια, υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη.

: Επιλέξτε μια υποαλλεργική ενυδατική κρέμα χωρίς άρωμα και αλκοόλ, με καταπραϋντικά και ενυδατικά συστατικά, όπως κεραμίδια, υαλουρονικό οξύ και γλυκερίνη. Κανονικό δέρμα: Οποιαδήποτε κρέμα με ενυδατικούς παράγοντες είναι χρήσιμη για ένα κανονικό δέρμα.

Βήμα 5: Αντηλιακή προστασία

[Μόνο το πρωί]

Το αντηλιακό αποτελεί βασικό κομμάτι στη ρουτίνα περιποίησης προσώπου. Η προστασία του δέρματος από τις βλαβερές υπεριώδεις ακτίνες UV βοηθά στην πρόληψη των ηλιακών βλαβών, των ρυτίδων, ακόμη και ορισμένων μορφών καρκίνου. Αναζητήστε ένα αντηλιακό ευρέος φάσματος με τουλάχιστον SPF30 και εφαρμόστε μια καλή ποσότητα σε όλα τα σημεία του προσώπου σας.

Ενυδάτωση & τύπος επιδερμίδας:

Δύο είναι οι συνηθισμένες επιλογές στα αντηλιακά, με φυσικά – ορυκτά φίλτρα (με οξείδιο του ψευδαργύρου ή διοξείδιο του τιτανίου) και χημικά (με αβοβενζόνη ή οκτοκρυλένιο) φίλτρα.

Τα μεν πρώτα, αποτελούν ήπιες συνθέσεις και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τύπο δέρματος, συμπεριλαμβανομένου του ευαίσθητου, ενώ τα δεύτερα, λόγω της σύνθεσής τους, θα ήταν προτιμητέο να χρησιμοποιούνται σε κανονικά δέρματα.

Ακολουθώντας πιστά την «K-Beauty» φιλοσοφία, η Thank You Farmer, διαθέτει τα αντηλιακά «Sun Project» - και όχι μόνο - τα οποία χαρακτηρίζονται για την αέρινη αίσθηση του που συναρπάζει. Με φυσικά συστατικά και κατάλληλα για κάθε τύπο επιδερμίδας, τα αντηλιακά από την Thank You Farmer θα ολοκληρώσουν μοναδικά της ρουτίνας περιποίησης σας.

Ακολουθώντας αυτά τα βασικά βήματα της ρουτίνας περιποίησης προσώπου, θα θέσετε τα θεμέλια για ένα υγιές και λαμπερό δέρμα!