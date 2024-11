Πέθανε η Βρετανή μυθιστοριογράφος μπεστ σέλερ βιβλίων, Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ

Το ντεμπούτο της μυθιστόρημα, με τίτλο «A Woman of Substance», είχε εκδοθεί το 1979 και πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως. Έγραψε συνολικά 40 μυθιστορήματα, όλα μπεστ σέλερ στην Αγγλία και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το τελευταίο της βιβλίο, με τίτλο «The Wonder of It All», εκδόθηκε το 2023.

«Η Μπάρμπαρα Τέιλορ Μπράντφορντ ήταν μια αληθινά εξαιρετική συγγραφέας, το πρώτο βιβλίο της οποίας, το διεθνές μπεστ-σέλερ ‘A Woman of Substance’, άλλαξε τη ζωή τόσων ανθρώπων που το διάβασαν», δήλωσε ο Τσάρλι Ρέντμεϊν, γενικός διευθυντής στον HarperCollins.

Το βιβλίο αυτό, που εκτόξευσε την καριέρα της, και πούλησε όπως προείπαμε, 30 εκατομμύρια αντίτυπα, μεταφέρθηκε επίσης στην τηλεόραση και η σειρά κέρδισε δύο (2) υποψηφιότητες για βραβεία Emmy, τα Όσκαρ της Αμερικανικής τηλεόρασης.

(credit βασικής φωτογραφίας:Instagram@btbnovelist).

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ