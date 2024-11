Η DUR παρουσιάζει τη νέα της συλλογή "Here I Am" για το φθινόπωρο

Η DUR από το 1960 διαμορφώνει ένα μοναδικό, διαχρονικό και ξεχωριστό στιλ, εμπνέεται από τη μαγεία της φθινοπωρινής ατμόσφαιρας και παρουσιάζει τη νέα συλλογή "Here I Am" για το 2024-2025.

Η νέα συλλογή της DUR εστιάζει στον σύγχρονο άνδρα που έχει εκλεπτυσμένες στιλιστικές ανάγκες και εκτιμά την κομψότητα και την άνεση, συνδυάζοντας την κλασική φινέτσα με την μοντέρνα αισθητική. Η καμπάνια της συλλογής "Here I Am" αποτελεί ένα ταξίδι στιλ στην καρδιά της Αθήνας, όπου τα σύγχρονα looks με τις «βουβές» χρωματικές παλέτες συνδυάζονται με κομμάτια που παντρεύουν το κλασικό με το άνετο chic. Ξεκινώντας από τον Βασιλικό Κήπο και περνώντας από το Ζάππειο, η καμπάνια προβάλλει τη συλλογή σε μια διαδρομή που ενσωματώνει την κοσμοπολίτικη αύρα της πόλης. Στο νούμερο 32 της Ακαδημίας η νέα συλλογή Here I Am αναμένει τους φίλους του brand που αναζητούν την ποιότητα και τη φινέτσα, χωρίς να αποχωρίζονται την άνεση.

Τα ναυτικά peacoats και οι καπιτονέ καμπαρντίνες της συλλογής, από αδιάβροχο tech ύφασμα, προσφέρουν προστασία από τον φθινοπωρινό καιρό διατηρώντας παράλληλα την υψηλή αισθητική τους. Για όσους αναζητούν την ζεστασιά, τα merino πλεκτά συνδυάζουν απαλότητα με ανθεκτικότητα, αποτελώντας ιδανική επιλογή για τις χειμωνιάτικες εξορμήσεις. Τα ριγέOxford και φανελένια πουκάμισα προσφέρουν ευελιξία για κάθε περίσταση, από το γραφείο μέχρι ένα casual δείπνο στην πόλη. Η συλλογή της DUR, ολοκληρώνεται με soft twill παντελόνια που συνδυάζονται άψογα με πλεκτά και πουκάμισα για ένα ολοκληρωμένο φθινοπωρινό look.

Κάθε κομμάτι της σειράς είναι σχεδιασμένο με προσοχή στη λεπτομέρεια. Από τα casual σακάκια με αποσπώμενο γιακά αλκαντάρα, μέχρι τα printed αξεσουάρ και τα pocket squares, η DUR προσφέρει στον σύγχρονο άνδρα την ευκαιρία να αναδείξει την προσωπικότητά του μέσα από ανεπιτήδευτες επιλογές.