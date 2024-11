Η Σοφία Στεφανοπούλου και το Επιμελητήριο ως Πρωταγωνιστής- Μιλάει στο thebest.gr για την υποψηφιότητα και το όραμά της

Στον στίβο των Επιμελητηριακών εκλογών με το συνδυασμό «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής» και στο πλευρό του Θεόδωρου Λουλούδη, μπαίνει η δραστήρια δημοτική σύμβουλος και επιχειρηματίας Σοφία Στεφανοπούλου, η οποία διαχειρίζεται και διοικεί με την οικογενειακή επιχείρηση My Way Hotel and Events στην Πάτρα.

Όραμά της ως πολίτης είναι μια πόλη σύγχρονη, εξωστρεφής, με προοπτικές ανάπτυξης. Όραμά της ως επιχειρηματίας, είναι ένας Φορέας ικανός να προσφέρει υποστήριξη, πληροφορίες και τις κατάλληλες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις της περιοχής με στόχο την ανάπτυξή τους.

Η κ. Στεφανοπούλου, μιλάει σήμερα στο thebest.gr, για το Επιμελητήριο που μπορεί να γίνει Πρωταγωνιστής, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις και για τα πλεονεκτήματα της περιοχής ενώ σχολιάζει ως ‘ανεπαίσθητο» το έργο της απερχόμενης διοίκησης.

Υποψήφια επιμελητηριακή σύμβουλος με το συνδυασμό «Επιμελητήριο Πρωταγωνιστής». Τι σας παρακίνησε να μπείτε στον εκλογικό στίβο τη δεδομένη χρονική στιγμή για το Επιμελητήριο;

Ως επιχειρηματίας γνωρίζω πολύ καλά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες στην Πάτρα, μία πόλη που τα τελευταία χρόνια, σε αντίθεση με άλλες πόλεις της Ελλάδας, παρακμάζει. Και όχι μόνο η Πάτρα, ο Νομός Αχαΐας υστερεί έναντι πολλών άλλων, γι΄αυτό το λόγο το Επιμελητήριο ως φορέας που θα βοηθήσει στην ανάκαμψή του, χρειάζεται μια ριζική αλλαγή και στην ηγεσία και στον τρόπο διοίκησης και δράσης του. Επειδή λοιπόν αγαπώ αυτόν τον τόπο και πιστεύω ότι θα μπορέσω να συμβάλλω ώστε να γίνει η Αχαΐα πάλι «Πρωταγωνιστής», αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα στις εκλογές για το Επιμελητήριο.

Για ποιο λόγο αποφασίσατε συμπόρευση με τον κ. Θεόδωρο Λουλούδη;

Επέλεξα να συμπορευθώ με τον κ. Λουλούδη γιατί θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος εργατικός, μεθοδικός, με όραμα και διάθεση για δουλειά. Έχει παρουσιάσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα αλλάξει τον τρόπο λειτουργείας του Επιμελητηρίου και θα προσφέρει καινοτόμες και αποτελεσματικές υπηρεσίες στα μέλη του.

Ποια είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Αχαΐα και ποια τα πλεονεκτήματα της περιοχής που μπορεί να λειτουργήσουν ως μοχλός ώθησης της επιχειρηματικότητας;

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στην Αχαΐα είναι η έλλειψη ρευστότητας, ο αποκλεισμός από χρηματοδοτήσεις, οι ανατιμήσεις και η επικοινωνία με το Επιμελητήριο μέσω της οποίας θα μπορούσε να ενημερώνεται αλλά και να διεκδικεί. Η περιοχή μας έχει πολλά πλεονεκτήματα αρκεί κάποιος να τα εκμεταλλευτεί σωστά.

Η γεωγραφική μας θέση δεν έχει αξιοποιηθεί όπως και όσο θα έπρεπε έως σήμερα. Ας φανταστούμε τι θα προσφέρει στην περιοχή η έλευση του τρένου που θα επικοινωνεί με το λιμάνι και την Βιομηχανική Ζώνη. Ή μία ετήσια έκθεση που θα προωθεί τα τοπικά προϊόντα από τις πάρα πολλές μονάδες παραγωγής και μεταποίησης της Αχαΐας. Η αξιοποίηση του θαλασσίου μετώπου, η ανάδειξη των θρησκευτικών και πολιτιστικών μας μνημείων και των τουριστικών περιοχών μπορούν να ωθήσουν την οικονομία και την επιχειρηματικότητα του Νομού.

Τι χρειάζεται άμεσα κατά τη γνώμη σας ο επαγγελματικός κόσμος της Αχαΐας και ιδιαίτερα ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, που παλεύει σε αντίξοες συνθήκες; Τι εκτιμάτε δηλαδή ότι θα πρέπει να γίνει κατά απόλυτη προτεραιότητα;

Κατά τη γνώμη μου, ο επιχειρηματίας έχει άμεση ανάγκη από ένα Επιμελητήριο που να στέκεται δίπλα του, να τον ενημερώνει και να τον συμβουλεύει. Να διεκδικεί τη χρηματοδότηση περισσότερων επιχειρήσεων, να υποστηρίζει εκθέσεις με σκοπό την προβολή και εξαγωγή τοπικών προϊόντων και φυσικά να διεκδικεί από την κυβέρνηση και την Ε.Ε. έργα που θα τονώσουν την οικονομία της Αχαΐας.

Πώς σχολιάζετε ως επιχειρηματίας το έργο της απερχόμενης διοίκησης;

Την απερχόμενη διοίκηση θα την χαρακτήριζα «ανεπαίσθητη», γιατί λίγοι κατάλαβαν ότι υπήρχε αυτά τα χρόνια που διοίκησε. Δεν είχε καμία επικοινωνία με τα μέλη με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καμία ενημέρωση άρα και καμία βοήθεια ή λύση στα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Δεν υπήρξαν ουσιαστικές ενέργειες ή δράσεις που να βοήθησαν τις επιχειρήσεις της περιοχής ή να τόνωσαν την οικονομία της.

Πώς θα χαρακτηρίζατε την ομάδα σας που διεκδικεί την ηγεσία του Επιμελητηρίου; Τι είναι αυτό που σας ξεχωρίζει και που πιστεύετε ότι μπορεί να αλλάξει την ατζέντα;

Η ομάδα του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ που διεκδικεί την ηγεσία του Επιμελητηρίου είναι δυνατή και αποφασισμένη. Αυτό που μας ενώνει είναι η αγάπη για τον τόπο μας, λειτουργούμε πέρα από κάθε κομματικό συμφέρον, με όραμα, πρόγραμμα και δυνατή φωνή για μια καλύτερη Αχαΐα.