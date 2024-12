Ο Luke Evans μίλησε για τον σύντροφό του

Ο πρωταγωνιστής του «Fast & Furious», Luke Evans, μίλησε με ειλικρίνεια για τη σχέση του με τον σύντροφό του, Fran Tomas, λέγοντας ότι πρόκειται για έναν «σπουδαίο άνθρωπο».



Μιλώντας στο People, ο gay ηθοποιός και καρδιοκατακτητής του Χόλιγουντ αποκάλυψε ότι θεωρεί τον σύντροφό του Tomas, με τον οποίο είναι μαζί εδώ και τρία χρόνια, τον «καλύτερό του φίλο».

«Είμαστε μια σπουδαία ομάδα στη ζωή. Είναι ο καλύτερός μου φίλος. Αυτός είναι τα ήρεμα, βαθιά νερά και εγώ είμαι το ορμητικό, αφρώδες νερό. Και μεταξύ μας, μπορούμε να λύσουμε τα πάντα», μοιράστηκε ο Evans στο περιοδικό.

Εξήγησε ότι το ζευγάρι εργάζεται καλά «μαζί ως ομάδα», ιδιαίτερα στο brand ρούχων και lifestyle BDXY, το οποίο πουλάει ανδρικά εσώρουχα, μαγιό και βασικά είδη ρουχισμού.

«Το να έχουμε μια επιχείρηση μαζί είναι απλώς μια επέκταση της κοινής μας ζωής. Δουλεύουμε πολύ καλά μαζί. Με ξετρελαίνει. Είναι τόσο εντυπωσιακός σε ό,τι κάνει, στην επιχείρηση – και στη ζωή», πρόσθεσε ο Evans.

Νωρίτερα φέτος, ο σταρ – ο οποίος πρόσφατα εμφανίστηκε σε αρκετές κουήρ ταινίες, όπως το «Good Grief» με τον Dan Levy και το «Our Son» με τον Billy Porter – εξήγησε ότι η σχέση του με τον Fran Tomas είναι αυτή που τον κρατά «προσγειωμένο».

«Νομίζω ότι αυτό που με κρατάει [προσγειωμένο]… είναι οι φίλοι και η οικογένειά μου. Είναι πολύ σημαντικοί για μένα. Και ο σύντροφός μου, με κρατάει προσγειωμένο και με κρατάει ήρεμο σε αυτόν τον παράξενο κόσμο που ζω», μοιράστηκε με το Out Magazine.

«Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος. Είναι ευγενικός, ήρεμος. Είναι ευτυχισμένος. Είναι θετικός. Είναι σκληρά εργαζόμενος. Με κάνει κυριολεκτικά καλύτερο άνθρωπο. Και πρέπει να ανέχεται τις δικές μου μαλακίες, κάτι που δεν μπορώ να φανταστώ πώς είναι».

Ο Luke Evans μόλις κυκλοφόρησε τα απομνημονεύματα του, «Boy From the Valleys: My unexpected journey», στο οποίο περιγράφει λεπτομερώς τη ζωή του μεγαλώνοντας ως γκέι μάρτυρας του Ιεχωβά στην Ουαλία.

Στο βιβλίο εξηγεί ότι βίωσε σχολικό εκφοβισμό, τόσο λόγω της τότε θρησκείας του, όσο και λόγω του τι υπέθεταν οι συμμαθητές του για τη σεξουαλικότητά του.

«Με εκφόβιζαν επειδή ήμουν γκέι πριν καν καταλάβω τι σήμαινε αυτό», γράφει στα απομνημονεύματά του.

«Το χειρότερο παρατσούκλι ήταν Jovey bender επειδή συνδύαζε δύο πτυχές της ταυτότητάς μου που δεν μπορούσαν ποτέ να συμβιβαστούν – η ομοφυλοφιλία δεν είναι αποδεκτή στη θρησκεία.

«Είναι ένα τρομερά σκοτεινό μέρος για να είσαι παιδί, γνωρίζοντας ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο “λάθος”, αλλά χωρίς να έχεις ιδέα γιατί συμβαίνει αυτό ή πώς μπορείς να το διορθώσεις», συνέχισε.

«Μισούσα το σχολείο. Τα παιδιά μπορεί να είναι τρομερά μισαλλόδοξα, μερικά ήταν κακά μικρά μπασταρδάκια. Οτιδήποτε ελαφρώς διαφορετικό σε σένα και είσαι στόχος – και εγώ ήμουν διαφορετικός σχεδόν με κάθε δυνατό τρόπο».

