Οι 10 καλύτερες τηλεοπτικές σειρές που παίζουν στην Ελλάδα σε Netflix, Amazon και Disney+

Το 2024 έχει μια πληθώρα νέων τηλεοπτικών σειρών στις δημοφιλείς πλατφόρμες streaming, όπως το Netflix, το Amazon Prime και το Disney+, προσφέροντας ατελείωτες επιλογές για τους λάτρεις των σειρών.

Οι πλατφόρμες αυτές συνεχίζουν να εμπλουτίζουν τον κατάλογό τους με συναρπαστικές ιστορίες, από δραματικές και κωμικές σειρές μέχρι επιστημονικής φαντασίας και ντοκιμαντέρ, καλύπτοντας κάθε είδους θεματολογία που θα κεντρίσει το ενδιαφέρον του κοινού στην Ελλάδα.

Ας δούμε μερικές από τις κορυφαίες σειρές του 2024 που έχουν ήδη ξεχωρίσει και είναι διαθέσιμες για streaming στην Ελλάδα.

1. Netflix: «The Fall of the House of Usher»

Η πολυαναμενόμενη σειρά του Netflix, “The Fall of the House of Usher”, είναι εμπνευσμένη από το κλασικό έργο του Edgar Allan Poe. Αυτή η σκοτεινή και ατμοσφαιρική σειρά υπόσχεται να κερδίσει τους λάτρεις του μυστηρίου και της αγωνίας.