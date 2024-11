Η ομοιότητα του Μπίλι Ζέιν ως Μάρλον Μπράντο στο «Waltzing with Brando»

Απίστευτη πραγματικά είναι η ομοιότητα που έχει πετύχει ο ηθοποιός Billy Zane -Mπίλι Ζέιν ως Μάρλον Μπράντο. Ο λόγος για την ταινία «Waltzing with Brando» σε σκηνοθεσία Bill Fishman που αφηγείται την ιστορία ενός νεαρού αρχιτέκτονα που προσλαμβάνεται από τον σταρ Μάρλον Μπράντο για να δημιουργήσει το πρώτο οικολογικά τέλειο ξενοδοχείο/καταφύγιο στον κόσμο σε ένα ακατοίκητο νησί στην Ταϊτή.

Η ταινία σαφέστατα πέφτει πάνω στους ώμους του 58χρονου Μπίλι Ζέιν που κάνει το καλύτερο δυνατό ερμηνεύοντας τον μυθικό Μπράντο. Με προσθετικά στο μακιγιάζ και τη φωνή, όντως να ακούγεται και να μοιάζει με την εμβληματική φιγούρα του ηθοποιού-μύθου, η ερμηνεία του Μπίλι Ζέιν και η ίδια η ταινία που θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 42ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορίνο, στην Ιταλία, αναμένονται με ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Το διαφημιστικό τρέιλερ του φιλμ δόθηκε στη δημοσιότητα ενώ αξίζει πως τον Μάρλον Μπράντο (1924-2004) παίζει φέτος σε άλλη ταινία και ο Αμερικανός ηθοποιός Ματ Ντίλον στην ταινία «Την Έλεγαν Μαρία» που αφορά στα θρυλικά γυρίσματα του «Τελευταίο Τανγκό στο Παρίσι» του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι το ’73. Η ταινία αυτή σε σκηνοθεσία της Τζέσικα Παλούντ έκανε μόλις την πρεμιέρα της στο 65ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης παρουσία του Ντίλον και θα βγει στις ελληνικές αίθουσες από την εταιρεία Rosebud 21.

Στο «Waltzing with Brando» μαζί με τον Μπίλι Ζέιν πρωταγωνιστούν και οι Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Τία Καρέρε, Jon Heder, Camille Razat, Alaina Huffman, κ.α. Η συγκεκριμένη ταινία αντλεί έμπνευση από το βιβλίο του αρχιτέκτονα Bernard Judge «Waltzing with Brando: Planning a Paradise in Tahiti» και όπως προείπαμε, αφηγείται τις προσπάθειες του Μπράντο να τον πείσει να δημιουργήσουν έναν παράδεισο χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στη νήσο Τετιαρόα της Ταϊτής.

Διαδραματίζεται μεταξύ 1969 και 1974, όταν ο κορυφαίος ηθοποιός ετοιμαζόταν να πρωταγωνιστήσει στον περίφημο «Νονό» που του χάρισε το 2ο του Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου και στο «Τελευταίο τανγκό στο Παρίσι».