Μελάνια Τραμπ: Αυτή είναι η ζωή της

Μια νέα γυναίκα με μεγάλα όνειρα, φτάνει από τη Σλοβενία στη Νέα Υόρκη, για να γίνει μοντέλο. Παντρεύεται έναν διάσημο μεγιστάνα και γίνεται η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ. Δεν είναι ταινία, είναι η ζωή της Melania Knavs που έγινε Melania Trump.

Θα μπορούσε να μην είχε συμβεί ποτέ αυτή η σειρά από μοιραίες συμπτώσεις. Θα μπορούσε να μην είχε εντοπιστεί ή να την ανακάλυπταν πολύ αργά. Θα μπορούσε να έχει υπογράψει με λάθος πρακτορεία ή να μην είχε γνωρίσει τον Donald Trump. Όπως έχει πει η ίδια σε συνεντεύξεις της, «κάθε βήμα στη ζωή μου είχε μια διαφορετική καμπή. Μεγαλώνοντας στη Σλοβενία, ζώντας στη συνέχεια στο Μιλάνο, το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, όλα αυτά οδήγησαν στο να υπηρετώ τη χώρα ως Πρώτη Κυρία».

Όλα ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 1987, στη Λιουμπλιάνα, της πρώην Γιουγκοσλαβίας. Η Melania Knavs ήταν 16 ετών. Η εποχή εκείνη ήταν ένας συνδυασμός από πανκ μουσική, μόδα και εθνικιστικά φυλλάδια. Η Melania ήταν τότε μαθήτρια λυκείου και ενώ στα σχέδιά της ήταν οι σπουδές αρχιτεκτονικής, σύντομα θα πόζαρε στην πρώτη της φωτογράφιση. Φεύγοντας από μία επίδειξη μόδας, ο φωτογράφος Stane Jerko παρατηρεί δίπλα στην είσοδο ένα κορίτσι. Της συστήνεται, της μιλά για τη δουλειά του και της λέει πως θα ήθελε να την φωτογραφίσει. Στην προ Instagram εποχή, κάπως έτσι ανακάλυπταν οι φωτογράφοι τα νέα πρόσωπα. Η φωτογράφιση πήγε καλά και ο Jerko ζήτησε να συνεργαστεί ξανά μαζί της για το σλοβενικό περιοδικό «Model».

Η πρώιμη ζωή της Melania

Μία από τις πιο κοντινές φίλες της μελλοντικής Πρώτης Κυρίας, η Petra Sedej, την περιέγραψε ως όμορφη προσωπικότητα. «Σε όλες τις φωτογραφίες και στις εμφανίσεις της στην τηλεόραση είναι πολύ σοβαρή. Αλλά μπορεί επίσης να κάνει αστεία και να είναι η ίδια πολύ αστεία». Οι εμφανίσεις της ήταν πάντα πολύ προσεγμένες και σημαντικές για τη Melania και για την οικογένειά της. Ό,τι κι αν συνέβαινε, η Sedej θυμάται ότι η φίλη της έδειχνε πάντα τέλεια.

Οι γονείς της ξεχώριζαν στην μικρή σιδηροδρομική πόλη Σεβνίτσα, όπου μεγάλωσε. Ο πατέρας της, Viktor, ήταν μηχανικός αυτοκινήτων και σοφέρ, σε μια εποχή που οι μικροί επιχειρηματίες, όπως ο ίδιος, αντιμετωπίζονταν με περιφρόνηση. Η μητέρα της, Amalija, δούλευε ως πατρονίστ σε βιοτεχνία ρούχων και είχε πάθος με το σχέδιο· οι φίλες της την αποκαλούσαν «Τζάκι Κένεντι» γιατί ήταν από τις λίγες εργάτριες που φορούσαν τακούνια στη δουλειά. Περνούσε τις ώρες της ράβοντας ρούχα για τη Melania και την μεγαλύτερη αδελφή της, Ines, για να έχουν άψογη εμφάνιση.

Οι γονείς της Melania μπορεί να μην ήταν ευκατάστατοι, αλλά τα πήγαιναν αρκετά καλά ώστε να αποκτήσουν ένα μικρό διαμέρισμα στη Λιουμπλιάνα για να μένει η Melania όταν μετακόμισε στην πόλη για τις σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Με τις φίλες της, μετά το μάθημα, ξεφύλλιζαν μαζί τον μακρινό κόσμο της «Vogue». Δεν πήγαιναν σε πάρτι και δεν έβγαιναν πολύ συχνά, αλλά η Melania αγαπούσε τον κόσμο του μόντελινγκ και προσέλαβε έναν φωτογράφο για να δημιουργήσει το portfolio της. «Αυτό δεν είναι κάτι που θα έκανες απλά για χόμπι», δήλωσε η Sedej.

Η ιστορία, όπως αποδείχθηκε, είχε τα δικά της σχέδια για τα κορίτσια και το παραπαίον κομμουνιστικό κράτος της Γιουγκοσλαβίας, στο οποίο είχαν μεγαλώσει. Το 1989 έπεσε το Τείχος του Βερολίνου· λίγους μήνες αργότερα, η Γιουγκοσλαβία άρχισε να καταρρέει. Το 1990, η Σλοβενία ψήφισε υπέρ της ανεξαρτησίας και την επόμενη χρονιά οι γιουγκοσλαβικές δυνάμεις αποσύρθηκαν μετά από έναν δεκαήμερο πόλεμο. Η καθημερινή ζωή ήταν γεμάτη από συζητήσεις γύρω από αυτά τα δραματικά γεγονότα.

Μία από τις σχέσεις της Melania, ο Σλοβένος επιχειρηματίας Jure Zorčič, την περιγράφει ως κομψή, ήρεμη, συγκεντρωμένη και πολύ δεμένη με τους γονείς της και την αδελφή της. Η εμφάνισή της ήταν πάντα προσεγμένη, κάτι που «δεδομένης της οικονομικής κατάστασης της εποχής, ήταν ένα μικρό “θαύμα”». Μαζί με τον Zorčič περνούσαν τον χρόνο τους με φίλους στις παραλιακές πόλεις της Κροατίας και η Melania του έλεγε συχνά πως ήθελε να φύγει στο εξωτερικό και να κατακτήσει τον κόσμο της μόδας. «Ήταν ένας από τους πιο ωραίους ανθρώπους που είχα γνωρίσει», δήλωνε ο Zorčič. Καθώς η Κεντρική Ευρώπη έκανε το άλμα από τον κομμουνισμό προς το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, η Melania έκανε το δικό της άλμα προς τις πρωτεύουσες της μόδας.

Τα χρόνια του modelling

Έφτασε στο Μιλάνο το 1996 και υπέγραψε με ένα πρακτορείο μοντέλων αλλάζοντας το όνομά της από Kanvs σε Knaus (λίγο αργότερα προστέθηκε το δεύτερο s στο επίθετό της) και το 1997 μετακόμισε στο Παρίσι. Εκεί την ανακάλυψε ο Paolo Zampolli, ένας Ιταλός playboy και μάνατζερ μοντέλων με βάση τη Νέα Υόρκη, ο οποίος την προέτρεψε να μετακομίσει στο Μανχάταν, όπου θα την φιλοξενούσε και θα την εκπροσωπούσε. Η Melania πήρε το ρίσκο και έφτασε στη Νέα Υόρκη το 1998, για να ζήσει σε ένα μικροσκοπικό διαμέρισμα κοντά στο Gramercy Park. Το μικρό υπνοδωμάτιο βρισκόταν πίσω από έναν τοίχο από φελιζόλ, με μόλις αρκετό χώρο για έναν καναπέ-κρεβάτι.

Η κίνησή της να πάει στη Νέα Υόρκη και να διεκδικήσει μία θέση σε έναν από τους πιο απαιτητικούς χώρους, ήταν πραγματικά ένα ρίσκο, καθώς στα 28 της ήταν ήδη αρκετά μεγαλύτερη από τα περισσότερα επίδοξα μοντέλα που προσπαθούσαν να πετύχουν στο μόντελινγκ. Ωστόσο, η λέξη που χρησιμοποιούσαν πιο συχνά για να περιγράψουν τη Melania εκείνα τα χρόνια ήταν «αποφασιστική».

Σε διάστημα πέντε ετών, είχε κάνει το άλμα από τον κομμουνισμό στον υπερ-καπιταλισμό. Η Νέα Υόρκη της δεκαετίας του 1990 ήταν η εποχή των supermodels, ήταν η εποχή που διαμόρφωσε τη Melania. Λόγω ηλικίας δεν θα μπορούσε να γίνει γνωστή δουλεύοντας στις διαφημιστικές καμπάνιες των οίκων μόδας, ωστόσο χάρη σε έναν νόμο που απαγόρευε σε νεότερα μοντέλα να συμμετέχουν σε καμπάνιες τσιγάρων, η τύχη τής χαμογέλασε και το καλοκαίρι του 1997 το πρόσωπό της δέσποζε σε γιγάντιες διαστάσεις πάνω από την Times Square για την καμπάνια Camel Lights.

Η γνωριμία με τον Donald Trump

Το 1998 η Melania γνώρισε, μέσω του Zampolli, τον Donald Trump στο Kit Kat Club, (ο οποίος είχε πρόσφατα χωρίσει από τη δεύτερη σύζυγό του, Marla Maples). Ήταν περίπου εκείνη την εποχή που το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει δημόσια. Η πολιτική ήταν ήδη στο μυαλό του Trump και άρχισε να σκέφτεται σοβαρά να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.

Η Melania υποστήριζε από την αρχή τις πολιτικές φιλοδοξίες του Trump: το 1999, όταν εκείνος ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του στην εκπομπή του Larry King, δήλωσε πως θα παντρευόταν τη Melania για να καλύψει την απουσία της Πρώτης Κυρίας. Αυτή η ανακοίνωση σηματοδότησε την αρχή της πολιτικής του καριέρας, αν και τελικά δεν κατέβηκε ως υποψήφιος στις εκλογές του 2000. Η Melania έπαιξε το παιχνίδι, λέγοντας πως ήταν έτοιμη να παντρευτεί τον Trump και να γίνει μια «πολύ παραδοσιακή Πρώτη Κυρία, όπως η Betty Ford ή η Jackie Kennedy». Τότε, λίγοι στον πολιτικό χώρο αντιλήφθηκαν πόσο σοβαρά έπαιρνε ο Trump την υποψηφιότητά του. Αργότερα η Melania δήλωσε: «Ξέραμε ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή. Αλλά ήξερα ότι αν και όταν έθετε υποψηφιότητα, θα κέρδιζε». Η Melania απαντούσε ευθέως σε όσους την αμφισβητούσαν. Σύμφωνα με τη βιογράφο της, όταν τη ρώτησαν αν θα είχε παντρευτεί τον άντρα της αν δεν ήταν πλούσιος, απάντησε κοφτά: «Αν δεν ήμουν όμορφη, νομίζετε ότι θα ήταν μαζί μου»;

Ο Trump και η Melania παντρεύτηκαν το 2005 στο Palm Beach. Ήταν ο τρίτος γάμος του και παρόντες ήταν μεταξύ άλλων διασημοτήτων, οι Bill και Hillary Clinton καθώς και ο Benjamin Netanyahu. Σχεδόν κανείς από τη ζωή της Melania από την προ Trump εποχή δεν ήταν εκεί· ήταν σαν να μην είχε παρελθόν. Το ζευγάρι απέκτησε το 2006 τον γιο τους Barron, την εποχή που ο Trump φέρεται να είχε σχέσεις με την πορνοστάρ Stormy Daniels και την Karen McDougal, μοντέλο του Playboy· και οι δύο θα του προκαλούσαν προβλήματα στο μέλλον.

Ο ρόλος της Melania

Στις αρχές του 2010, ο Trump άρχισε να γίνεται γνωστός στο Twitter για τις υβριστικές του δηλώσεις, να επιτίθεται στον Barack Obama και παράλληλα σκεφτόταν πώς μπορεί να μεταφράσει την επιτυχία του ριάλιτι «The Apprentice» σε προεδρία, αν και ήταν λίγοι εκείνοι τον έπαιρναν σοβαρά. Σε ό,τι αφορά την Melania, για τους περισσότερους ήταν ασήμαντη, ένα απλό μοντέλο, άλλο ένα από τα ακριβά συλλεκτικά «αντικείμενα» του Trump Tower. Αλλά ο πολιτικός σύμβουλος Sam Nunberg είχε άλλη γνώμη: «Ο πρόεδρος είναι υπόλογος στη Melania, εξαρτάται από εκείνη, δεν πιστεύω ότι η Melania τον φοβάται, σε αντίθεση με άλλους γύρω του που ελέγχονται από αυτόν. Εκείνη δεν ανησυχεί για τη διάθεσή του. Νομίζω ότι συμβαίνει το αντίθετο», δήλωσε.

Η Melania, από την άλλη, είχε δημιουργήσει τις ρουτίνες της. Ξανά και ξανά, ο Nunberg παρατηρούσε τη Melania να τηλεφωνεί στο γραφείο του Trump και να του ζητά να ανέβει πάνω για δείπνο, κάτι που ήταν σημαντικό για εκείνη. Συνήθως, όταν ο Trump δεν ήξερε τι να κάνει, ζητούσε από τον Nunberg να της στέλνει ενημερώσεις για την εκστρατεία. Ωστόσο, ο Nunberg ήταν πεπεισμένος ότι η Melania έβλεπε την υποψηφιότητα του Trump πιο σοβαρά από τον ίδιο, γιατί εκείνη πιστεύει περισσότερο στη δύναμη της διασημότητας. Ίσως το πρώην μοντέλο από τη Σλοβενία καταλάβαινε τις αμερικανικές εκλογές καλύτερα από τους πολιτικούς στην Ουάσινγκτον. Όταν ρωτήθηκε η Melania αν ήξερε ότι ο Donald Trump θα κέρδιζε τις εκλογές η απάντηση ήταν απλή: «Ναι». Kαι είχε δίκιο: αν είσαι celebrity στην Αμερική σημαίνει ότι έχεις εξουσία.

Οι αρνητικές κριτικές

Η απρόσμενη νίκη του Trump προκάλεσε πλήθος memes για τη σύζυγό του, πολλά από τα οποία βασίζονταν στην ιδέα ότι η Melania ήταν δυστυχισμένη, παγιδευμένη σε έναν γάμο χωρίς αγάπη και αναγκασμένη να παίζει έναν ρόλο που δεν ήθελε. Αμήχανες φωτογραφίες του προεδρικού ζεύγους οδήγησαν στη δημιουργία του hashtag #FreeMelania, με σχολιαστές να επισημαίνουν την άκαμπτη στάση και το παγωμένο χαμόγελό της κατά τις δημόσιες εμφανίσεις της δίπλα στον σύζυγό της. Οι απόψεις για τη Melania στους πολιτικούς κύκλους διίστανται. Για τους ένθερμους υποστηρικτές του Trump, είναι η προσωποποίηση της τέλειας συζύγου, για τους φιλελεύθερους, είναι μια φιγούρα οίκτου της οποίας η θητεία συνοψίζεται στην απουσία της.

Οι κριτικοί σχολίαζαν την πανάκριβη γκαρνταρόμπα της (όπως ένα σακάκι Dolce & Gabbana αξίας 46.000 ευρώ που φόρεσε το 2017) και υπέθεταν πως τα συναισθήματά της για τον Trump δεν είναι αληθινά. Ωστόσο, παρέβλεψαν την αληθινή δυναμική της και την επιρροή που ασκούσε και ασκεί. Ενώ την έβλεπαν μόνο μέσα από τον ρόλο της συζύγου του προέδρου, έχαναν την ουσία των στρατηγικών και των αποφάσεων που έπαιρνε για την προσωπική της ζωή και τα συμφέροντά της.

Όπως όταν χρησιμοποίησε την υπόθεση της Stormy Daniels για να αναγκάσει σε αναθεώρηση το προγαμιαίο συμβόλαιο που είχε υπογράψει πριν παντρευτεί τον Trump, εξασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο μια καλύτερη οικονομική συμφωνία για την ίδια και τον γιο της, Barron. Σύμφωνα με την Mary Jordan, δημοσιογράφο της Washington Post και συγγραφέα του βιβλίου «The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump», η καθυστέρηση της μετακόμισης της Melania στην Ουάσινγκτον, μετά τις εκλογές, ήταν λόγω των συγκεκριμένων διαπραγματεύσεων. Χρειάστηκε να περάσουν πέντε μήνες μετά την ορκωμοσία του Trump για να μετακομίσει τελικά στον Λευκό Οίκο, κρατώντας στα χέρια της μια καλύτερη συμφωνία.

Και ενώ το ζευγάρι φαίνεται να περνά μεγάλο χρόνο χωριστά, πηγές αναφέρουν ότι η πραγματικότητα απέχει πολύ από αυτήν που παρουσιάζεται. Ότι η Melania είναι στο πλευρό του συζύγου της όταν τη χρειάζεται, ότι είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στον Λευκό Οίκο, μία που έχει συχνά συγκρουστεί με την άλλη γυναίκα στη ζωή του Trump: την κόρη του Ivanka, η οποία αποκαλεί τη Melania «Το Πορτραίτο», επειδή η μητριά της μιλάει ελάχιστα.

Λέγεται πως δεν υπάρχει ιδιαίτερη στοργή ανάμεσα στις δύο γυναίκες. Η Stephanie Winston Wolkoff, πρώην φίλη και σύμβουλος της Melania, περιγράφει στο βιβλίο της «Melania and Me» τις επίμονες προσπάθειες της Ivanka να παραμερίσει τη μητριά της, λέγοντας πως ο ανταγωνισμός ανάμεσά τους ήταν τόσο έντονος που η Melania και η Wolkoff έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο αποκλεισμού της Ivanka (Operation Block Ivanka) για να την αποτρέψουν από το να κυριαρχήσει στα τηλεοπτικά πλάνα της ορκωμοσίας. «Η Ivanka ήταν ασταμάτητη και αποφασισμένη να είναι η “Πρώτη Κόρη” και να διεκδικήσει χώρο στο γραφείο της Melania», γράφει η Wolkoff.

Η Melania ως πολιτικό πλεονέκτημα

Το πόσο λανθασμένη ήταν τελικά η επικρατούσα άποψη για το κίνημα #FreeMelania, αποκαλύφθηκε στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το 2020, στο οποίο η Melania εκφώνησε μια ομιλία-ορόσημο, υποστηρίζοντας απόλυτα τον σύζυγό της. Αναφερόμενη στον πόνο που προκάλεσε η πανδημία, αποκαλύφθηκε, κατά γενική ομολογία, στον κόσμο αυτό που μόνο οι εσωτερικοί κύκλοι γνώριζαν μέχρι τότε: πως η Melania είναι ένα πολιτικό πλεονέκτημα για τον Trump. Την ώρα που θα μπορούσε να αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας, βγήκε με δυναμισμό για να πολεμήσει ώστε ο Trump να παραμείνει στον Λευκό Οίκο, τη στιγμή που οι επικριτές τους έβλεπαν το πλοίο να βουλιάζει.

Τα επιτεύγματά της ως Πρώτη Κυρία ήταν ελάχιστα: η επίβλεψη της αποκατάστασης του Κήπου των Ρόδων στον Λευκό Οίκο και η πρωτοβουλία να εστιάσει στην ευημερία των παιδιών μέσω του προγράμματος «Be Best» και την ευαισθητοποίηση του κοινού για τη χρήση ναρκωτικών και τον διαδικτυακό εκφοβισμό, ειρωνικό για πολλούς, δεδομένης της συνήθειας του συζύγου της να τρολάρει τους αντιπάλους του στο Twitter. Και για ποιο επίτευγμα της προεδρίας Trump αισθάνεται περήφανη; «Πρέπει να απαλλαγούμε από το στίγμα και την ντροπή που συνοδεύουν την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και να την αντιμετωπίσουμε ως ασθένεια», απαντά. «Είμαι περήφανη για τα βήματα και τα αποτελέσματα που έχει σημειώσει αυτή η διοίκηση». Στην πραγματικότητα, τα μέτρα του Trump δεν είχαν επιτυχία.

Το νέο της βιβλίο

Το ομότιτλο βιβλίο της Melania κυκλοφόρησε στις 8 Οκτωβρίου 2024 και έχει ήδη προκαλέσει πολλές συζητήσεις. Σίγουρα η χρονική στιγμή της κυκλοφορίας του, λιγότερο από ένα μήνα πριν από τις εκλογές, προκαλεί εικασίες για το τι ακριβώς σκοπεύει να πετύχει το βιβλίο «Melania». Η μεγαλύτερη αποκάλυψή του, ότι η κυρία Trump υποστηρίζει τα δικαιώματα των αμβλώσεων, θα μπορούσε να είναι μια κραυγή ανεξαρτησίας ή μια στρατηγική προσπάθεια να θολώσει περαιτέρω τη μη δημοφιλή πολιτική θέση του κ. Trump.

Επιπλέον, ανατρέχει στα παιδικά της χρόνια, την καριέρα της στο μόντελινγκ, καθώς και στην εμπειρία της ως Πρώτη Κυρία. Ωστόσο, το βιβλίο έχει επικριθεί για την έλλειψη εμβάθυνσης στην προσωπική της ζωή και στον γάμο της με τον Donald Trump. Πολλοί κριτικοί έχουν σημειώσει ότι το ύφος γραφής είναι αρκετά αποστασιοποιημένο, χωρίς να παρέχει σαφείς απαντήσεις για τις πραγματικές σχέσεις τους. Με μια φωτογραφική ενότητα που περιλαμβάνει στιγμιότυπα από τη ζωή της και αναμνήσεις από την παιδική της ηλικία, το βιβλίο συνδυάζει στοιχεία της προσωπικής της ζωής και των πολιτικών της δηλώσεων, θυμίζοντας περισσότερο βιογραφικό σημείωμα παρά μια ειλικρινή εξομολόγηση.

Έχουν περάσει 26 χρόνια από τότε που η Melania έφτασε πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας την αρχή μιας από τις πιο εντυπωσιακές ιστορίες επιτυχίας στην Αμερική: το ταξίδι ενός μοντέλου και του μεγιστάνα που κατέληξαν στον Λευκό Οίκο. Και είναι εύκολο να ξεχάσει κανείς ότι η ιστορία από την πλευρά της Melania, δείχνει πως εκείνη είναι η πραγματική νικήτρια. Γιατί, είτε αρέσει είτε όχι, το ταξίδι της από το Σέβνιτσα στην Ουάσινγκτον είναι η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου. Ένα όνειρο, βέβαια, που ίσως μοιάζει περισσότερο με εφιάλτη.

