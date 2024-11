Τηλεθέαση (2/11): Πώς τα πήγε ο Άκης Πετρετζίκης στην πρεμιέρα του

Πολλά τα προγράμματα που είχε το τηλεοπτικό κοινό στη διάθεσή του, να παρακολουθήσει το βράδυ του Σαββάτου (2/11).

Με βάση τις μετρήσεις της τηλεθέασης βλέπουμε τους πρώτους και τους τελευταίους στα νούμερα.

Αναλυτικά, στο γενικό κοινό και στην prime time βγήκε πρώτο το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, ενώ στη late night ξεχώρισε η ελληνική ταινία του ALPHA, «Μια τρελή, τρελή οικογένεια».

Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το δυναμικό κοινό, παρατηρούμε πως στην prime time βγήκε πρώτο – ξανά – το «The Voice of Greece» και στη late night η ελληνική ταινία του ALPHA, «Μια τρελή, τρελή οικογένεια».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

THE VOICE GREECE 26,7%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 18,2%

AKIS’ FOOD TOUR – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 14%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΚΥΡΑ ΜΑΣ Η ΜΑΜΗ 8,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ 7,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΜΠΛΟΦΑΤΖΗΣ 7,4%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ (Ε) 7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 5,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΖΩΝΗΣ 4%

Late night

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ… ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 9,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΦΥΓΑΣ 7,2%

THE 2NIGHT SHOW – BEST OF 4,9%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

THE VOICE GREECE 20,2%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; 13,5%

AKIS’ FOOD TOUR – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 13,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΡΟΝ ΧΑΛΑΣΕ 10,7%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 10,5%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΚΥΡΑ ΜΑΣ Η ΜΑΜΗ 9,6%

ΟΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΙ (Ε) 8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΜΠΛΟΦΑΤΖΗΣ 6,9%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 6,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΤΖΩΝΗΣ 3,7%

Late night

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΜΙΑ ΤΡΕΛΗ… ΤΡΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 8,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: Ο ΦΥΓΑΣ 8,5%

THE 2NIGHTS SHOW -BEST OF 5,1%