Η άνοδος της casual μόδας: Πώς το athleisure trend έχει κυριαρχήσει τη βιομηχανία

Το athleisure, ένας συνδυασμός αθλητικών και casual ενδυμάτων, έχει αναδειχθεί ως κυρίαρχη τάση τα τελευταία χρόνια, τόσο στις πασαρέλες όσο και στο streetstyle. Τι είναι όμως αυτό που έκανε το συγκεκριμένο trend τόσο δημοφιλές; Ποιοι λόγοι βοήθησαν το athleisure να κυριαρχήσει τη βιομηχανία της μόδας; Ας δούμε γιατί εκατομμύρια άνθρωποι το επιλέγουν καθημερινά.

1. Άνεση και ευελιξία

Η απήχηση του athleisure έγκειται σε μεγάλο βαθμό στην απαράμιλλη άνεση και ευελιξία του, με τις εποχές όπου τα ρούχα και τα παπούτσια ήταν άβολα να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Η τάση έχει εγκαινιάσει μια εποχή όπου οι άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στην άνεση στην καθημερινή τους ζωή και πολλά brands διαθέτουν πλέον casual και funky ρούχα που προσφέρουν μια χαλαρή και ευκολοφόρετη εναλλακτική, αφήνοντας πίσω την επίσημη ενδυμασία. Η προσαρμοστικότητα του athleisure μας επιτρέπει να κάνουμε dress up ή dress down τα look μας, καθιστώντας το trend κατάλληλο για διάφορες περιστάσεις, τόσο στη βόλτα όσο και στο γραφείο.

2. Έμφαση στην υγεία

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό που έχει βοηθήσει αρκετά το athleisure να εκτοξευθεί ως τάση είναι και η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση που δίνουμε στην υγεία και τη φυσική κατάσταση. Καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι ασπάζονται έναν πιο ενεργό τρόπο ζωής, υπάρχει και η αντίστοιχη αύξηση στη ζήτηση για λειτουργικά και κομψά ρούχα που μπορουμε να φορέσουμε στο γυμναστήριο ή σε άλλες δραστηριότητες. Το athleisure έχει διευκολύνει τους ανθρώπους να περνούν απρόσκοπτα από τις προπονήσεις στην καθημερινή τους ρουτίνα, “θολώνοντας” τα όρια μεταξύ activewear και καθημερινών ρούχων.

3. Influencers

Οι celebrities και οι influencers έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του athleisure. Οι casual αλλά κομψές εμφανίσεις τους, που συχνά περιλαμβάνουν αθλητικά κομμάτια, έχουν ορίσει τις τάσεις σε μεγάλο βαθμό και έχουν εμπνεύσει άνδρες και γυναίκες σε όλο τον κόσμο να ενσωματώσουν το athleisure στο ντύσιμό τους. Τέλος, οι υψηλού προφίλ συνεργασίες μεταξύ influencers και εταιρειών αθλητικών ειδών ένδυσης έχουν ανυψώσει ακόμη περισσότερο το status του athleisure, καθιστώντας το μια περιζήτητη επιλογή ειδικά για τις νεαρότερες ηλικίες που φαίνεται να βάζουν την άνεσή τους πάνω απ’ όλα.

4. Υφάσματα

Πολύ σημαντικό ρόλο φαίνεται να έχουν διαδραματίσει και οι εξελίξεις στην τεχνολογία των υφασμάτων, τα οποία έχουν αναβαθμιστεί αρκετά και με τη σειρά τους έχουν συμβάλει στην ελκυστικότητα του athleisure. Τα καινοτόμα υλικά που είναι άνετα, αναπνέουν και απομακρύνουν την υγρασία και τον ιδρώτα έχουν κάνει τα αθλητικά ρούχα ακόμα πιο ελκυστικά. Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά σχεδίασης που βασίζονται στην απόδοση, όπως η ανόρθωση των κολάν και η υποστήριξη που προσφέρουν τα μπουστάκια, έχουν βελτιώσει τη λειτουργικότητα και την άνεση των κομματιών athleisure.

5. Ενδιαφέροντα

Τέλος, ο τρόπος που προσεγγίζουμε εν γένει το ντύσιμό μας φαίνεται να έχει αλλάξει αρκετά, γεγονός που επίσης ευθύνεται για την άνοδο του trend καθώς οι καταναλωτές υιοθετούν μια πιο χαλαρή προσέγγιση στο ντύσιμο και η αθλητική δραστηριότητα έχει γίνει κομμάτι της ζωής μας. Παράλληλα η αυξανόμενη έμφαση στη βιωσιμότητα έχει οδηγήσει πολλά αθλητικά brands να επικεντρωθούν σε πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις αξίες και τις προτιμήσεις πολλών καταναλωτών.

Η κυριαρχία του athleisure στη βιομηχανία της μόδας αντανακλά τις μεταβαλλόμενες προτιμήσεις των καταναλωτών, ενώ ο συνδυασμός άνεσης, ευελιξίας και στυλ έχει φέρει την τάση στην κορυφή των προτιμήσεων. Καθώς το trend συνεχίζει να εξελίσσεται, είναι πιθανό να το δούμε να κατακτά τη μόδα σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό τα επόμενα χρόνια.