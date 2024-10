Βραβεία CFDA: Το αναμενόμενο red carpet κόντρα στο αντισυμβατικό icon Erykah Badu

Όπως κάθε χρόνο, διοργανώθηκε και φέτος το gala απονομής βραβείων του Συμβουλίου των Αμερικανών Σχεδιαστών Μόδας (CFDA).

Οι designers με έδρα τις ΗΠΑ ήταν βέβαια στο επίκεντρο του event εκπροσωπώντας παλιότερες και νεότερες γενιές. Τιμητικές διακρίσεις μόλις παρέλαβαν οι βετεράνοι του φακού και του fashion design Annie Leibovitz και Michael Kors ενώ το μεγάλο διεθνές βραβείο πήγε στον Daniel Roseberry του γαλλικού οίκου Schiaparelli.

Ξεχώρισε για δεύτερη συνεχή χρονιά στο menswear ο καλιφορνέζος Willy Chavarria, senior vice president of Design στον Calvin Klein που δημιουργεί πλέον και δικές του συλλογές. H Rachel Scott του brand Diotima κέρδισε το πολυπόθητο έπαθλο American Womenswear Designer of the Year. Στον τομέα των αξεσουάρ επιβραβεύτηκαν οι δημιουργίες Raul Lopez for Luar. Στο προσκήνιο επίσης το label Wiederhoeft, το οποίο το Harper’s Bazaar έχει αποκαλέσει Drama Club for Fashion Freaks.