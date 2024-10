Πάτρα- Τώρα: Το μεγάλο φινάλε του Welcome to UP 2024 με Ήβη Αδάμου και Stavento στην πλατεία Γεωργίου- ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το Welcome to UP 2024, ολοκληρώνεται αυτή την ώρα με παλμό, ένταση και μουσική στην καρδιά της Πάτρας.

Το μεγάλο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, "κατέβηκε"στην πόλη για μια ανεπανάληπτη συναυλία με Stavento και Ήβη Αδάμου στην Πλατεία Γεωργίου και μας καλεί να πούμε ένα μαζικό, μελωδικό «αντίο» στη διοργάνωση του 2024 και να ανανεώσουμε το ραντεβού για το 2025!

Οι δύο δημοφιλείς καλλιτέχνες ήρθαν στην Πάτρα με φρέσκο αέρα και urban διάθεση που συνοδεύεται από τον ξεσηκωτικό reggaeton ρυθμό και graffiti αισθητική εμπλουτισμένη με neon χρώμα, για να μας δώσουν ένα εκρηκτικό μίγμα διασκέδασης.

Τα φωτογραφικά στιγμιότυπα είναι χαρακτηρστικά: