Welcome to UP 2024: Γνωρίζοντας τον κόσμο της τέχνης στο Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς - ΦΩΤΟ

Το Welcome to UP 2024, το μεγάλο και καινοτόμο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, σύστησε στα νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, την ιστορία της Πάτρας και της Αχαΐας μέσα τον κόσμο της τέχνης έτσι όπως αυτός αναδεικνύεται στην εικαστική συλλογή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς.

Η ξενάγηση στο Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, πραγματοποιήθηκε σήμερα και προσφερε στους φοιτητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης Ελλήνων δημιουργών που έζησαν και δημιούργησαν στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας την επιρροή της ελληνικής καλλιτεχνικής έκφρασης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν πίνακες, γλυπτά και εικαστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τη διασταύρωση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα και πολιτισμούς.

Ο σκοπός της ξενάγησης ήταν να προωθήσει τη διεθνή προβολή της ελληνικής τέχνης της διασποράς, καθώς και να ενισχύσει την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικότητας μέσω της μελέτης και ανάλυσης αυτών των έργων.

Η συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Ίδρυμα ενισχύει την προσπάθεια καταγραφής και μελέτης της ελληνικής τέχνης της διασποράς, και στόχος είναι να εμπνευστούν οι νέοι φοιτητές ώστε να συμβάλουν ενεργά σε αυτό το πολιτιστικό έργο.

Την ξενάγηση έκανε η κ. Γεωργία Μανωλοπούλου, ερευνήτρια για το ίδρυμα Ελληνική Διασπορά.