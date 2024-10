Welcome to UP 2024: Παίκτες του Απόλλωνα Πάτρας και του ΝΟΠ στο φοιτητικό χωριό στην Πανεπιστημιούπολη - ΦΩΤΟ

Μεγάλες ομάδες της Πάτρας επισκέφθηκαν και σήμερα το Welcome to UP 2024.

Σήμερα οι παίκτες του Απόλλωνα Πάτρας και ΝΟΠ βρέθηκαν στο μεγάλο φοιτητικό χωριό στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου, γνώρισαν τους φοιτητές, συνομίλησαν και έπαιξαν μαζί τους βάζοντάς τους στο πνεύμα της αθλητικής Πάτρας.

Να σημειώσουμε ότι χθες Τετάρτη επισκέφθηκαν το Campus παίκτες της ανδρικής και της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου της Παναχαϊκής και παίκτες του Προμηθέα.



To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλες οι πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών εδώ: https://welcometoup.upatras.gr/