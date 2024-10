Πάτρα: Η ταινία του Στέργιου Πάσχου "Ο Τελευταίος Ταξιτζής" στο Θέατρο Λιθογραφείον

Με τον "Τελευταίο Ταξιτζή" με πρωταγωνίστρια την Κλέλια Ανδριολάτου, κλείνει ένας κύκλος προβολών τριών (3) Ελληνικών ταινιών: πρώτα οι "Αζήτητοι" της Μαριάννας Οικονόμου, μετά, σε μεταμεσονύχτια προβολή, "Η Μονοκατοικία" του Ιωακείμ Μυλωνά (αυτή την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, στις 23:45) και, τέλος, "Ο Τελευταίος Ταξιτζής" του Στέργιου Πάσχου.

Ο "γυμνός οφθαλμός" αγαπάει τον Ελληνικό Κινηματογράφο και το αποδεικνύει στην πράξη.

Το Ταξίδι σιν-εχίζεται, αναφέρει ο επικεφαλής του «Γυμνού Οφθαλμού», Νίκος Καββαδίας.

Ο ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΣ ΤΑΞΙΤΖΗΣ του ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΣΧΟΥ - The Last Taxi Driver by Stergios Paschos

ΥΠΟΘΕΣΗ

Ο Θωμάς, ένας πενηντάρης κατ’ ανάγκη ταξιτζής, ζει μαζί με την γυναίκα του, Μαρία, και τον έφηβο γιο του, Τάσο.

Έχει σπουδάσει Φιλολογία και αγαπάει πολύ την λογοτεχνία, αλλά ποτέ δεν κατάφερε να ζήσει σύμφωνα με τις προσδοκίες, που είχε από τον εαυτό του.

Η αυτοκτονία ενός πελάτη φέρνει στην επιφάνεια τα απωθημένα του και τον βυθίζει στην ερωτική εμμονή.

Ο ταξιτζής ήρωας του Στέργιου Πάσχου (Κώστας Κορωναίος), υποστηρίζει, πως δουλεύει νύχτα για να συλλέγει ιστορίες.

Δεν θεωρεί εαυτόν "απλώς μεταφορέα", αλλά έναν "διαμορφωτή συνείδησης", που αφουγκράζεται τις ανάγκες του πελάτη.

Όταν, όμως, γνωρίζει μια όμορφη κοπέλα (Κλέλια Ανδριολάτου), που σχετίζεται με τον αυτόχειρα πελάτη του, όλες οι βεβαιότητές του καταρρέουν, και η κατάσταση ξεφεύγει από τον έλεγχό του...

Ο Στέργιος Πάσχος κινείται στην κόψη του ξυραφιού: στις γκρίζες ζώνες, που διέπουν τις σχέσεις των ανθρώπων, στις ανεπαίσθητες αποχρώσεις της ανθρώπινης ιδιοσυγκρασίας και ψυχολογίας, στις αντιφάσεις των προθέσεων και της συμπεριφοράς.

ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΗ

"Ξεκινώντας να γράφω τον "Τελευταίο Ταξιτζή", η πρόθεσή μου ήταν να φτιάξω μια ταινία με την δομή του αστυνομικού θρίλερ, αλλά με κεντρικό θέμα την υπαρξιακή αναζήτηση του πρωταγωνιστή.

Το σκέφτομαι τώρα και γελάω.

Αλίμονο αν μια ταινία πήγαινε ακριβώς, όπως την σχεδίαζε κάποιος στο μυαλό του. Μάλλον θα ήταν μια πολύ βαρετή ταινία.

Κοιτάζοντας την ταινία τελειωμένη νιώθω, πως, τελικά, φτιάξαμε μια πικρή, μαύρη, κωμωδία με στοιχεία θρίλερ για έναν άνθρωπο, που παλεύει άτσαλα με το εσωτερικό του κενό και προκαλεί έτσι τον χαμό γύρω του.

Ξέρω, πως ο ήρωας αυτός μπορεί να ενοχλήσει αρκετά, γιατί είναι κομμάτι μιας εποχής, που τελειώνει, αλλά και γιατί ζούμε σε μια εποχή ,που κρίνει, χωρίς καμία διάθεση να καταλάβει.

Πιστεύοντας, όμως, σε ένα σινεμά, που εξερευνά και αποφεύγει να κουνήσει το δάχτυλο ή να βγάλει εύκολα συμπεράσματα, προσπάθησα να δω τον Θωμά και τους υπόλοιπους χαρακτήρες της ταινίας, ως αυτό που είναι και να μην τους τοποθετήσω βολικά κάτω από κάποια ταμπέλα. Τα συμπεράσματα δικά σας".

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Στέργιος Πάσχος

Σενάριο: Στέργιος Πάσχος

Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος Κουτσαλιάρης

Μοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος

Ήχος: Δημήτρης Κανελλόπουλος

Μουσική: Αλέξανδρος Βούλγαρης (The Boy)

Ηθοποιοί: Κώστας Κορωναίος, Κλέλια Ανδριολάτου, Μαρίσσα Tριανταφυλλίδου, Έκτορας Λιάτσος, Γιώργος Ζιάκας, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης.

Παραγωγή: Filmiki Productions

Παραγωγοί: Νικόλας Αλαβάνος, Στέργιος Πάσχος

Συμπαραγωγή: Marni Films, Ready2Cast, ΕΚΚ, ΕΡΤ, ΕΚΟΜΕ Κοστούμια: Κατερίνα Ζούρα

Σκηνικά: Rectifier

Μακιγιάζ: Αλεξάνδρα Μυτά

Χρώμα: Έγχρωμο

Γλώσσα: Ελληνικά

Χώρα Παραγωγής: Ελλάδα

Έτος Παραγωγής: 2023

Διάρκεια: 114 λεπτά.

Επικοινωνία: Filmiki Productions (Νικόλας Αλαβάνος, [email protected]

