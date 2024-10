Συνεργασία του Πανεπιστημίου Πατρών με το Κέντρο Πρόληψης Πρόληψης των Εξαρτήσεων Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις»

Μία ουσιαστική και ιδιαίτερα εποικοδομητική συνάντηση συνεργασίας πραγματοποίησαν η Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστήμιου Πατρών, κα Ελένη Αλμπάνη, η Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας "Καλλίπολις", κα Άννα Μαστοράκου και η Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης, κα Ιωάννα Ζορμπά, την Τετάρτη 9 Οκτωβρίου.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία του Κέντρου Πρόληψης από το 2001 έχοντας αναπτυχθεί μεταξύ τους μία πολύπλευρη συνεργασία προς όφελος των φοιτητών. Η συγκεκριμένη αναπτυξιακή φάση της αναδυόμενης ενηλικίωσης αποτελεί μία μεταβατική περίοδο με ποικίλες προκλήσεις που δημιουργούν έντονα συναισθήματα και απαιτούν πολλαπλές προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες για τη διαχείριση τους. Όλα αυτά, σε συνδυασμό με τη σημερινή ρευστή πραγματικότητα και τις πολλαπλές κρίσεις σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, αυξάνουν τις πιθανότητες εμπλοκής των νέων ανθρώπων με τη χρήση ουσιών καθώς και άλλων καταστρεπτικών για τη σωματική και ψυχική τους υγεία συνηθειών. Στόχος της συνάντησης ήταν η επικαιροποίηση και η διεύρυνση του πλαισίου της συνεργασίας προκειμένου να ανταποκρίνεται όσο το δυνατό πιο αποτελεσματικά στις σύγχρονες και συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των φοιτητών προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ψυχοκοινωνικής τους υγείας και της υιοθέτησης υγειών στάσεων και συμπεριφορών.

Προς αυτή την κατεύθυνση και μεταξύ άλλων παρεμβάσεων που τέθηκαν σε προτεραιότητα, το Κέντρο Πρόληψης πρόκειται να πραγματοποιήσει άμεσα, στο πλαίσιο του Welcome to Up Festival, δύο βιωματικά εργαστήρια για φοιτητές 18-24 ετών. Τα θέματα στα οποία επικεντρώνονται τα εργαστήρια είναι η διαχείριση του άγχους και η πρόληψη της συντροφικής βίας. Το εργαστήριο «Άγχος υπό Έλεγχο: Εσύ έχεις τη δύναμη!» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2024, ώρες 16:00- 18:30 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα ΙΙ.7).

Το εργαστήριο «Συνδεόμαστε ασφαλώς», που αφορά την πρόληψη της συντροφικής βίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/10/2024, ώρες 16:00-18:30 στο Πολιτιστι κό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα ΙΙ.7).

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν, με απαραίτητη τη δήλωση συμμετοχής μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024 στον ακόλουθο σύνδεσμο https://forms.gle/ y7Tuea9VwHhT2CBG8