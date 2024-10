Το «Καλλίπολις» στο Welcome to UP Fest 2024

Στο φετινό Welcome to Up 2024, το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις» συμμετέχει με δύο διαδραστικά βιωματικά εργαστήρια για φοιτητές 18-24 ετών.

Τα θέματα στα οποία επικεντρώνονται τα εργαστήρια είναι η διαχείριση άγχους και η πρόληψη συντροφικής βίας. Στόχος των εργαστηρίων είναι η υποστήριξη των φοιτητών σε αυτή τη μεταβατική φάση της ζωής τους, καθώς επίσης και η ενημέρωση τους για τις υπηρεσίες που μπορούν να λάβουν από το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις».

Πρόγραμμα:

Το εργαστήριο «Άγχος υπό Έλεγχο: Εσύ έχεις τη δύναμη!», που αφορά τη διαχείριση άγχους, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 16/10/2024 και ώρες 16:00- 18:30 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα ΙΙ.7).

Το εργαστήριο «Συνδεόμαστε ασφαλώς», που αφορά την πρόληψη της συντροφικής βίας, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 17/10/2024 και ώρες 16:00- 18:30 στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αίθουσα ΙΙ.7).

Τα εργαστήρια είναι δωρεάν και είναι απαραίτητη

η δήλωση συμμετοχής στον σύνδεσμο https://forms.gle/ y7Tuea9VwHhT2CBG8 μέχρι την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2024.

Μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων είναι τα 30 άτομα. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610 226948 & 2610 623290 ή μέσω email στο [email protected].