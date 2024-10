Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας: "Φρίμοντ" στην επόμενη προβολή

ΦΡΙΜΟΝΤ - FREMONT

Σκηνοθεσία-Μοντάζ : Μπαμπάκ Τζαλαλί

Σενάριο: Καρολίνα Καβάλι, Μπαμπάκ Τζαλαλί

Ηθοποιοί: Αναΐτα Ζάλι Γουάντα, Τζέρεμι Aλεν Γουάιτ, Γκρεγκ Τέρκινγκτον, Χίλντα Σμέλινγκ

Φωτογραφία: Λάουρα Βαλαντάο

Μουσική: Μάχμουντ Σρίκερ

Χώρα: Η.Π.Α. (Α/Μ)

Διάρκεια: 91΄

Διακρίσεις: 7 Βραβεία και 13 Υποψηφιότητες

Deauville Film Festival 2023, Βραβείο Κριτών

Film Independent Spirit Awards 2024, Βραβείο John Cassavetes στη σκηνοθεσία και στην παραγωγή.

Karlovy Vary International Film Festival 2023, Βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας.

Golden Trailer Awards 2024, Βραβείο Golden Trailer

Independent Film Festival of Boston 2023, Μέγα Βραβείο της Επιτροπής

Sun Valley Film Festival, US 2023, Βραβείο One in A Million

San Francisco Bay Area Film Critics Circle 2024, Βραβείο Citation για ανεξάρτητη ταινία.

«H Ντόνια του ωραίου, στοχαστικού και ανάλαφρα ρυθμικού Φρίμοντ κοιτάζει με το έντονο βλέμμα της τη στενή χαραμάδα της τύχης σαν διάπλατο λιβάδι με μυριάδες πιθανότητες, το διασχίζει για να βρει έναν ιππότη και πείθει απόλυτα πως ακόμα και βραβευμένος με Emmy σούπερ σταρ να εμφανιστεί ως διά μαγείας, δεν θα μπορούσε να της αντισταθεί».

Οδοιπορικό αναζήτησης ανθρώπινης επικοινωνίας μέσα σ’ έναν κόσμο πολυπολιτισμικής μοναξιάς. Με αναζωογονητικό χιούμορ, κατασταλαγμένη σοφία και τη γήινη, απολαυστική απλότητα του πρώιμου Τζάρμους.

«Το ύπουλα χιουμοριστικό «Φρίμοντ» είναι το κλασικό παράδειγμα της ταινίας που λέει πολλά χρησιμοποιώντας ελάχιστα μέσα. Το προσφυγικό ζήτημα, η διαπολιτισμική, αλλά και πολιτική σύγκρουση Ανατολής-Δύσης, η ψυχανάλυση, το κίνημα metoo και η αυταρχική πατριαρχεία, η έλλειψη επικοινωνίας και συντροφικότητας («μην κοιμάσαι σε μονό κρεβάτι αφού αυτό από μόνο του είναι αποτρεπτικό για τη δημιουργία σχέσεων» λέει η συνάδελφος της στην Ντόνια) και κυρίως το νόημα του αληθινού έρωτα, είναι τα στοιχεία μιας υπέροχα φωτογραφημένης μυσταγωγίας για τη ζεστασιά της ζωής που μερικές φορές εντοπίζεται στα πιο απρόσμενα μέρη». Κ.Καϊμάκης, Athens Voice

«μια γλυκύτατη, πολύ ευχάριστη και πολύ τρυφερή off-beat κωμωδία πάνω στην κρίση ταυτότητας: Τι σημαίνει να ανήκεις κάπου, τι ορίζουμε ως πατρίδα, και ποια μπορεί να είναι η πατρίδα εκείνων που θαρρείς πως γεννήθηκαν αταίριαστοι, και θα δείχνουν αταίριαστοι όπου κι αν τους φυτέψεις». Άκης Καπράνος, Ναυτεμπορική

«Μικρές ανάσες διαλόγου, μια αφοπλιστική ερμηνεία από την Αναΐτα Γουάλι Ζάντα, μια εμφάνιση-δώρο από τον Τζέρεμι Αλεν Γουάιτ, οριακά προτού γίνει διάσημος με το «The Bear», μια ησυχία που επιτρέπει ν' ακούγεται η αγωνία, χωρίς να φωνάζει. Ενα φιλμ που αντλεί το φίνο χιούμορ του από το παράλογο της ζωής, τρυφερό, διακριτικό και εύστοχο, σαν το ένα χαρτάκι ανάμεσα στα χιλιάδες fortune cookies που υποψιάζεσαι ότι μπορεί να το εννοούσε όποιος το έγραψε».Λ.Γαλανού FLIX

Η τέταρτη ταινία του ιρανικής καταγωγής Μπαμπάκ Τζαλαλί είναι μια απόλαυση: μια ονειροπόληση για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δυνατότητες τους που ανθίζουν στα πιο αναπάντεχα μέρη». The Observer

Η ταινία Φρίμοντ μας παρουσιάζει το νέο μονοπάτι που ανακαλύπτει μια Αφγανή πρόσφυγας ως κειμενογράφος των μηνυμάτων που βρίσκουμε μέσα στα τυχερά μπισκότα στα κινέζικα εστιατόρια (fortune cookies). Ο Μπαμπάκ Τζαλαλί με την πανέμορφα φωτογραφημένη ταινία του χρησιμοποιεί τις παγίδες μιας κρίσης ταυτότητας για να δημιουργήσει ένα αυθεντικό δράμα μετανάστευσης». Sight and Sound

«Η ταινία Φρίμοντ του Μπαμπάκ Τζαλαλί είναι μια ποιητική δημιουργία στα χνάρια του Τζάρμους γύρω από την εργασία, τον έρωτα και την ταυτότητα, γυρισμένη σε υπέροχο ασπρόμαυρο». Little White Lies

«O Μπαμπάκ Τζαλαλί με καταγωγή από το Ιράν έφτιαξε αυτή την αστεία, στοχαστική και θελκτική ταινία γυρισμένη σε λαμπρό ασπρόμαυρο, με διαλόγους στο ύφος του Τζιμ Τζάρμους και ωραίες ερμηνείες από την πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια καθώς και τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ από το The Bear και τον καρατερίστα Γκρεγκ Τέρκινγκτον». The Guardian

«Η ταινία Φρίμοντ παίζει με κλειστά τα χαρτιά της, αλλά γνωρίζει πότε έχει έναν άσο στο μανίκι της και πότε ακριβώς να τον παίξει. Στην τελική πράξη, ο Τζέρεμι Άλλεν Γουάιτ (από την τηλεοπτική σειρά The Bear) εμφανίζεται ως ο Ντάνιελ, ένας παράξενος μηχανικός αυτοκινήτων που είναι τόσο απομονωμένος όσο και η Ντόνια, αλλά λίγο πιο ευθύς για τα συναισθήματά του. Δεν υπάρχει κάποια ξαφνική αλλαγή ταχύτητας για να αποκτήσει η ταινία ένα ρομαντικό φινάλε και η σύντομη συζήτηση τους γίνεται στον ίδιο τόνο όπως και οι υπόλοιποι διάλογοι στην ταινία. Αλλά η επικοινωνία του Ντάνιελ με τη Ντόνια παράγουν μια αναμφισβήτητη σπίθα. Είναι αρκετή για να αφήσουμε το Φρίμοντ και τη Ντόνια, νιώθοντας ότι ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία». Slant

Ένα κινέζικο ρητό ισχυρίζεται πως "η αρετή στέκεται στη μέση". Το πιστεύει ακράδαντα ο Κινέζος ιδιοκτήτης ενός εργοστασίου μπισκότων τύχης του Σαν Φρανσίσκο στο οποίο δουλεύει η Ντόνια, μια μετανάστρια από το Αφγανιστάν η οποία διαμένει στο κοντινό Φρίμοντ. Η ρουτίνα της περιορίζεται σε λιγοστές κουβέντες με μια συνομήλικη συνάδελφο και μερικούς συμπατριώτες της που μένουν στην ίδια πολυκατοικία, ενώ σε τακτά διαστήματα επισκέπτεται έναν ψυχίατρο, ζητώντας να της γράψει υπνωτικά χάπια, μιας και δυσκολεύεται να κοιμηθεί. Μέχρι που μια ηλικιωμένη συνάδελφός της πεθαίνει ξαφνικά εν ώρα εργασίας κι αναλαμβάνει να γράφει εκείνη πλέον τα μηνύματα που συσκευάζονται μέσα στα μπισκότα.

Η τέταρτη ταινία του ιρανικής καταγωγής Μπαμπάκ Τζαλαλί ("Frontier Blues", "Radio Dreams", "Land") αναζητά τη μέση οδό σε έναν κόσμο των άκρων. Βίαιο (το Αφγανιστάν που άφησε πίσω της η Ντόνια) και πλασματικά παρηγορητικό (οι τούρκικες τηλεοπτικές σαπουνόπερες), ανοιχτό σε κάθε πολυπολιτισμική επαφή και ταυτόχρονα μοναχικό και αποξενωμένο. Η Ντόνια τον παρατηρεί κρατώντας τις αποστάσεις της. Δεν επεμβαίνει στις ζωές των συμπατριωτών της, δεν ακολουθεί την τακτική ερωτικής προσέγγισης της Αμερικανίδας συναδέλφου της, δεν αποκαλύπτει στον ψυχίατρο, αλλά ούτε και στον εαυτό της, τους πραγματικούς, βαθύτερους λόγους της αϋπνίας της. Με ένα χάπι θέλει να κρατήσει αναμνήσεις και προσδοκίες μακριά. Το μέλλον (της), όμως, δεν μπορεί να περιμένει και η τύχη(;) φροντίζει να το φέρει μπροστά της. Τώρα, πρέπει να το γράψει η ίδια.

Ακολουθώντας τα διδάγματα του Ασπροδόντη, του τετράποδου πρωταγωνιστή του διάσημου μυθιστορήματος του Τζακ Λόντον, η Ντόνια θα ξεκινήσει ένα καθυστερημένο οδοιπορικό αναζήτησης ανθρώπινης επικοινωνίας μέσα σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένης μοναξιάς. Ο Τζαλαλί την ακολουθεί από τη σωστή κινηματογραφική απόσταση, την πλαισιώνει με ένα ασπρόμαυρο, τετράγωνο κάδρο και τη συνοδεύει με αναζωογονητικό χιούμορ, κατασταλαγμένη σοφία και τη γήινη, απολαυστική απλότητα του πρώιμου Τζάρμους. Παράλληλα, φροντίζει το μήνυμά της στον "έξω κόσμο" να φτάσει στα λάθος χέρια, έτσι όπως συμβαίνει πάντα όταν πρέπει να γίνει τελικά κάτι σωστό.

ΧρήστοςΜήτσης

Babak Jalali

Σεναριογράφος, παραγωγός και σκηνοθέτης, γεννήθηκε το 1978 στο Gorgan, του Ιράν. Μεγάλωσε στο Λονδίνο και πήρε πτυχίο σε Ανατολικο-ευρωπαϊκές σπουδές και πτυχίο Μ σε Politics, πριν φοιτήσει στη Σχολή Κινηματογράφου στο Λονδίνο.

Φιλμογραφία: A town in Patagonia (2024), Φριμοντ (2023), Land (2018), Radio Dreams (2016), Frontier Blues (2009), Heydar, yek Afghani dar Tehran (μ.μ.2005).