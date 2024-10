Ο δισεκατομμυριούχος Τζον Κατσιματίδης πάντρεψε τον γιο του στη Νέα Υόρκη

Ο ίδιος άλλωστε, είχε τελέσει το γάμο και της Ανθούλας Κατσιματίδη, ηθοποιού και ανιψιάς του Τζον Κατσιματίδη, που είχε γίνει πέρσι στο ναό του Αγίου Νικολάου, στο Ground Zero – ο αδελφός της Ανθούλας Κατσιματίδη, υπενθυμίζεται, ήταν ένα από τα θύματα στους Δίδυμους Πύργους.

Ποιος είναι ο Τζον Κατσιματίδης

Γεννημένος στις 7 Σεπτεμβρίου 1948 στη Νίσηρο, ο Τζον Κατσιματίδης είναι Αμερικανός, ελληνικής καταγωγής, δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας και παρουσιαστής ραδιοφωνικών talk show. Είναι ιδιοκτήτης, πρόεδρος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος των αλυσίδων παντοπωλείων Gristedes και D’Agostino Supermarkets στο Μανχάταν, καθώς και του Red Apple Group, μιας εταιρείας ακινήτων και αερομεταφορών με περίπου 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε συμμετοχές στη Νέα Υόρκη, τη Φλόριντα και την Πενσυλβάνια.

Είναι επίσης ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της θυγατρικής του Ομίλου Red Apple United Refining Company αλλά και παρουσιαστής ραδιοφωνικής εκπομπής. Παρουσιάζει το The Cats Roundtable στο WABC και την εκπομπή The Cats at Night . Απέκτησε τον ραδιοφωνικό σταθμό WABC το 2019.

Ο Κατσιματίδης ήταν ο δεύτερος στην υποψηφιότητα των Ρεπουμπλικανών για δήμαρχος της Νέας Υόρκης στις εκλογές του 2013 .

