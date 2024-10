Πανεπιστήμιο Πατρών: Υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες για τους πρωτοετείς

7.10.2024 | Τελετή Αναγόρευσης του Δημητρίου Ν. Μαύρη Καθηγητή του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου 2024, θα πραγματοποιηθεί η αναγόρευση σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, του Δημητρίου Ν. Μαύρη, Καθηγητή Μεθόδων Σχεδιασμού Προηγμένων Αεροδιαστημικών Συστημάτων της Σχολής Αεροναυπηγών Μηχανικών του Τεχνολογικού Ινστιτούτου της Γεωργίας των Ηνωμένων Πολιτειών (Georgia Tech). Η τελετή αναγόρευσης θα λάβει χώρα στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης», στο A’ Κτίριo Διοίκησης στις 11:00 π.μ.

Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Δημήτριος Α. Σαραβάνος, Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Αναπλ. Καθηγητή Θεόδωρο Φιλιππίδη. Η περιένδυση του τιμώμενου με την τήβεννο και η επίδοση του μεταλλίου του Ιδρύματος, θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα.

Τέλος, η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Δημητρίου Ν. Μαύρη με τίτλο: «The Progression towards Advanced Systems Design Methods: My Academic Journey». Περισσότερα: https://www.upatras.gr/teleti- anagorefsis-tou-dimitriou-n- mavri-kathigiti-tou- technologikou-institoutou-tis- georgias-ton-inomenon- politeion-se-epitimo- didaktora-tou-tmimatos- michanologon-kai-aeronafpigon- michanikon/

Καλωσόρισμα εισερχόμενων φοιτητών Erasmus+ KA131 στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ131, το Πανεπιστήμιο Πατρών υποδέχθηκε την Τρίτη 1η Οκτωβρίου, 138 εισερχόμενους φοιτητές και φοιτήτριες από χώρες-εταίρους όπως Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Γαλλία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία και Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια του welcome day οι εισερχόμενοι φοιτητές ενημερώθηκαν από τη Διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων & Εξωστρέφειας για θέματα που αφορούν στην εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο Πατρών και γενικότερα διαδικαστικά θέματα για την παραμονή τους στο Ίδρυμά μας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Επίσης, στο welcome day συμμετείχε το Erasmus Student Network του Πανεπιστημίου Πατρών (ESN UoPA). Στο τέλος του welcome day πραγματοποιήθηκε κέρασμα στο Πάρκο της Ειρήνης με όλους τους εισερχόμενους φοιτητές και το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημοσίων Σχέσεων & Εξωστρέφειας. Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των εισερχόμενων φοιτητών τον Σεπτέμβριο του 2024 καταγράφηκε αυξημένος κατά 40% σε σχέση με το περσινό χειμερινό εξάμηνο.

Τελευταία νέα αναφορικά με τη διοργάνωση του Sport & Education Program στην Αρχαία Ολυμπία

Σε τροχιά προετοιμασιών για τη φετινή διοργάνωση του Sport & Education Program στην Αρχαία Ολυμπία. Σε συνέχεια της επιτυχημένης περσινής διοργάνωσης και της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πατρών, το πρόγραμμα έτυχε μεγάλης δημοσιότητας και αποδοχής από το Harvard, με άρθρα στην επίσημη εφημερίδα του Πανεπιστημίου https://news.harvard.edu/ gazette/story/2024/07/ consider-the-ancient-history- and-glory-of-olympics-and-the- modern-sneaker-deal/ και αντίστοιχη αναφορά στην κεντρική ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο καθώς και στα κοινωνικά δίκτυα, με αναφορά στους συνεργαζόμενους φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Πατρών. Γενικά, οι αξιολογήσεις των συμμετεχόντων/ουσών είχαν σχεδόν άριστη βαθμολογία, ενώ έντονη είναι η επιθυμία το Πανεπιστήμιο Πατρών να στηρίξει έμπρακτα και το φετινό αθλητικό και εκπαιδευτικό γεγονός παγκόσμιας απήχησης. Το κλίμα συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί είναι ένθερμο, νέες ιδέες και προτάσεις βρίσκονται υπό συζήτηση όπως η επιδίωξη της συνέργειας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Τέλος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία οι συμμετέχοντες θα είναι έως και 30 από ελληνικά Πανεπιστήμια και έως 14 από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Οι διδάσκοντες και καλεσμένοι (πχ sport professionals) θα είναι 6 έως 8 από Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. Αδιαμφισβήτητα πρόκειται για μία σημαντική δράση εξωστρέφειας και διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου Πατρών με γνώμονα τα ιδεώδη του Αθλητισμού περί συνεργασίας και αλληλεγγύης.

Διάκριση Μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

Ο Καθηγητής Νευροχειρουργικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών Βασίλειος Παναγιωτόπουλος του Ευάγγελου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Νευροχειρουργικής Εταιρείας, ορίστηκε πρόσφατα Πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής ειδικευόμενων Νευροχειρουργικής του Κέντρου Αθηνών. Η επιλογή αυτή με απόφαση του υφυπουργού Υγείας αποτελεί τιμή, αναβαθμίζει και διευρύνει περαιτέρω τον ενεργό ρόλο του Πανεπιστημίου Πατρών πέραν των τοπικών συνόρων σε πανελλαδικό επίπεδο.

Υποβολή αιτήσεων στέγασης στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2024 – 2025

Οι πρωτοετείς φοιτητές για το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 του Πανεπιστημίου Πατρών οι οποίοι επιθυμούν να διαμείνουν στις Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Πατρών, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα https://stegasi.upatras.gr το διάστημα από 30 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου 2024. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές. Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ ypovoli-aitiseon-stegasis- stis-foititikes-esties-tou- panepistimiou-patron- protoeton-foititon-akad-etous- 2024-2025/

Διοργάνωση Ημερίδας «Καλλιεργώντας πολιτισμικά βιώσιμες προσεγγίσεις για την αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση»

Την Τετάρτη 30/10/2024 έχει προγραμματιστεί η διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Καλλιεργώντας πολιτισμικά βιώσιμες προσεγγίσεις για την αναπηρία και την ενταξιακή εκπαίδευση» στην Αίθουσα Τελετών Οδυσσέα Ελύτη στο κεντρικό Κτίριο της Πρυτανείας (Κτίριο Α) στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Να σημειωθεί ότι η ημερίδα οργανώνεται υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών. Απευθύνεται σε στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς και όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και άλλους επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά, μαθήτριες και μαθητές με ή χωρίς αναπηρία καθώς και σε γονείς και μέλη αναπηρικών συλλογικοτήτων. Η ημερίδα, επίσης, είναι ανοιχτή σε ερευνήτριες, ερευνητές, φοιτήτριες και φοιτητές προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

Έγκαιρη παρέμβαση, ένταξη και ενταξιακή εκπαίδευση: Προκλήσεις και συνδέσεις προς κριτικό αναστοχασμό σε Ελλάδα και Κύπρο

Κοινωνική ένταξη των μαθητριών και μαθητών με αναπηρία: Ερευνητικά δεδομένα και πρακτικές εφαρμογές

Το μέλλον της ενταξιακής εκπαίδευσης: Διατομεακές προοπτικές

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/%ef%81% b6diorganosi-imeridas- kalliergontas-politismika- viosimes-prosengiseis-gia-tin- anapiria-kai-tin-entaxiaki- ekpaidefsi/

Εκδηλώσεις στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο

12o Πανελλήνιο Συνέδριο Ακτινοτεχνολογίας

4 - 6.10.24

4ο Συνέδριο "Νεότερες Εξελίξεις στην Εσωτερική Παθολογία"

10-13.10.24

Περισσότερα: http://www.confer.upatras.gr/

Τηλεφωνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης στο Πανεπιστήμιο Πατρών 11771

Το τελευταίο χρονικό διάστημα διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία Φύλαξης του Πανεπιστημίου Πατρών ότι πολλοί χώροι στην Πανεπιστημιούπολη του Ρίου παραμένουν ανοιχτοί χωρίς κάποια περαιτέρω επιμέλεια ως προς την ασφάλισή τους. Πρόκειται κυρίως για εργαστηριακούς χώρους ή αίθουσες τμημάτων με υπολογιστές. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο της κλοπής ή του βανδαλισμού. Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας να φροντίζουν για την σωστή ασφάλιση των χώρων ευθύνης τους όταν αποχωρούν από την Πανεπιστημιούπολη. Ωστόσο, να σας υπενθυμίσουμε την τηλεφωνική γραμμή έκτακτης ανάγκης 11771 για οτιδήποτε έκτακτο προκύψει. Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/ tilefoniki-grammi-ektaktis- anagkis-11771/