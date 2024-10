Welcome to UP 2024: Ρίξε μια ματιά στο σύμπαν με τα τηλεσκόπια του «Ωρίωνα»

Η αστρονομική παρατήρηση για φοιτητές και Πατρινούς με τα τηλεσκόπια της δραστήριας Αστρονομικής Εταιρείας «Ωρίων», η οποία συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια από την ίδρυσή της, θα πραγματοποιηθεί στις 17 Οκτωβρίου και από ώρα 21:00 έως και 23:00 στο Πάρκο της Ειρήνης στην Πανεπιστημιούπολη.

Στον εκθεσιακό χώρο του Welcome to UP 2024, θα στηθούν τέσσερα ισχυρά τηλεσκόπια ώστε οι συμμετέχοντες να παρατηρήσουν τη Σελήνη, τον Κρόνο και άλλα ουράνια σώματα.

Την επόμενη ημέρα, στις 18 Οκτωβρίου, η Αστρονομική Εταιρεία, μας καλεί για ηλιακή παρατήρηση, επίσης στο Πάρκο της Ειρήνης. Στον εκθεσιακό χώρο του Welcome to up 2024 θα στηθούν το μεσημέρι από τις 12.00 μ.μ. μέχρι και τις 14.00 μ.μ., δύο ηλιακά τηλεσκόπια απ’ όπου θα γίνεται ασφαλής παρατήρηση του ήλιου.

Η Αστρονομική Εταιρεία Πάτρας «Ωρίων» αποτελεί έναν από τους πιο δραστήριους αστρονομικούς συλλόγους της χώρας.

Σκοπός της είναι η εκλαΐκευση και διάδοση της αστρονομίας, της αστροφυσικής και των επιστημών του διαστήματος.

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα τα βρείτε στη διεύθυνση: https://welcometoup.upatras. gr/