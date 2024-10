Mariah Carey: Δεν είναι ακόμη ώρα για το «All I Want for Christmas»

H «βασίλισσα των Χριστουγέννων» Μαράια Κάρει αποφάσισε να υπενθυμίζει στους θαυμαστές της ότι δεν έχει έλθει «ακόμα» η ώρα για την περίοδο των γιορτών για το 2024!

Το κλιπ που ανέβασε η σταρ, την δείχνει να βρίσκεται σε ένα ιδιωτικό τζετ τυλιγμένη με μια ζεστή κουβέρτα και να απαντά στην ανακοίνωση του πιλότου, η οποία ξεκινά υπό τους ήχους του «All I Want for Christmas Is You». Η Mariah Carey κυκλοφόρησε το πασίγνωστο τραγούδι που πλέον ξέρουν γενιές και γενιές το 1994 και από τότε παίζει κάθε χρόνο «non-stop».

«Kαλώς ήρθες Μαράια. Κατευθυνόμαστε προς τον Βόρειο Πόλο» ακούγεται να λέει ο κυβερνήτης του αεροπλάνου, όταν ξαφνικά το τραγούδι διακόπτεται.

«Όχι ακόμα!» απαντά η διάσημη τραγουδίστρια και κοιτώντας την κάμερα προσθέτει: «Πάντα βιάζονται».

Την ανάρτηση συνοδεύει η λεζάντα: «Σε όσους ρωτούν… Όχι ακόμα!!!».