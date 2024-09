Ο Daniel Radcliffe συμμετέχει στον αγώνα κατά της απαγόρευσης των ΛΟΑΤΚΙ+ βιβλίων

Ο πρωταγωνιστής του «Harry Potter» Daniel Radcliffe και η Jinkx Monsoon του «Doctor Who» είναι μεταξύ των περισσότερων από 30 διασημοτήτων που έχουν κάνει δωρεές σε μια ομάδα που στέλνει ΛΟΑΤΚΙ+ + και άλλα απαγορευμένα βιβλία σε σχολικές αίθουσες σε όλες τις ΗΠΑ.

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Pride and Less Prejudice (PLP) θα διοργανώσει την τέταρτη ετήσια εικονική δημοπρασία της, Banned Together, μεταξύ Πέμπτης (26 Σεπτεμβρίου) και Κυριακής (29 Σεπτεμβρίου), για να συγκεντρώσει χρήματα για να στείλει βιβλία, μεταξύ των οποίων και πολλά με ΛΟΑΤΚΙ+ θεματολογία, σε τάξεις από το νηπιαγωγείο μέχρι την τρίτη τάξη και στις 50 πολιτείες.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει αντικείμενα όπως ένα υπογεγραμμένο και προσωποποιημένο βιβλίο από τ@ τραγουδίστ@ Janelle Monáe, ένα υπογεγραμμένο και εξατομικευμένη φωτογραφία από τον νέο βραβευμένο με Tony, Daniel Radcliffe, ένα ζευγάρι εισιτήρια για το εορταστικό σόου των Jinkx Monsoon και BenDeLaCreme, μια εικονική συνάντηση με τ@ Nicole Maines και βινύλιο υπογεγραμμένο από τον ράπερ Big Freedia.

Η δημοπρασία συμπίπτει με την Εβδομάδα Απαγορευμένων Βιβλίων, μια ετήσια εκδήλωση που εφιστά την προσοχή στην όλο και αυξανόμενη τάση απαγόρευσης διάφορων προοδευτικών τίτλων και «υπογραμμίζει την αξία της ελεύθερης και ανοικτής πρόσβασης στην πληροφορία και φέρνει κοντά ολόκληρη την κοινότητα του βιβλίου – βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, εκδότες, βιβλιοπώλες και αναγνώστες – για να υποστηρίξει την ελευθερία αναζήτησης και έκφρασης ιδεών».

Ο αριθμός των απαγορεύσεων βιβλίων που περιέχουν ΛΟΑΤΚΙ+ χαρακτήρες, θέματα και πλοκή, καθώς και φυλετικό και σεξουαλικό περιεχόμενο, έχει αυξηθεί στις ΗΠΑ τον τελευταίο χρόνο.

Το 2023, η φιλανθρωπική οργάνωση για την ελευθερία της έκφρασης PEN America κατέγραψε 3.362 απαγορεύσεις σε τάξεις και βιβλιοθήκες δημόσιων σχολείων, με αποτέλεσμα οι μαθητές να χάσουν την πρόσβαση σε περισσότερους από 1.500 τίτλους 1.400 συγγραφέων. Η πλειονότητα στόχευε συγγραφείς που είναι γυναίκες, μη λευκά άτομα ή/και ΛΟΑΤΚΙ+.

Η PEN America διαπίστωσε ότι οι πιο συχνά απαγορευμένοι τίτλοι κατά το σχολικό έτος 2022-23 ήταν οι εξής: Gender Queer (Maia Kobabe), το Flamer (Mike Curato) και το Tricks (Ellen Hopkins). Λογοκρίθηκαν επίσης έργα των Margaret Atwood και Juno Dawson.

«Το 2023, η Αμερικανική Ένωση Βιβλιοθηκών είδε μια αύξηση 65% στον αριθμό των τίτλων που στοχοποιήθηκαν σε σύγκριση [με] το 2022, με έμφαση σε βιβλία από και για ΛΟΑΤΚΙ+ ή/και μη λευκά άτομα», δήλωσε η ιδρύτρια της PLP.

«Το Pride and Less Prejudice δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι οι μαθητές έχουν πρόσβαση σε συμπεριληπτικά ως προς τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα στο σχολείο και στις βιβλιοθήκες τους, ώστε να βλέπουν τους εαυτούς τους και τις οικογένειές τους να εκπροσωπούνται».

Από την ίδρυσή της το 2019, η PLP έχει συγκεντρώσει περίπου 250.000 δολάρια και έχει δωρίσει περισσότερα από 16.000 βιβλία σε σχολεία των ΗΠΑ.

ΠΗΓΗ