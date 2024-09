Ο Τσαρλς Ντανς θα υποδυθεί τον ζωγράφο Μιχαήλ Άγγελο σε ντοκιμαντέρ του BBC

Ο 77χρονος Άγγλος ηθοποιός Charles Dance - Τσαρλς Ντανς πρόκειται όπως έγινε γνωστό, να υποδυθεί τον Ιταλό καλλιτέχνη Μικελάντζελο στο νέο ντοκιμαντέρ του BBC «Renaissance: The Blood and The Beauty».

Η επιλογή του Τσαρλς Ντανς στη σειρά τριών μερών έγινε γνωστή, καθώς το BBC ανακοίνωσε το πρόγραμμα για την τέχνη και τον πολιτισμό στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο σε ειδική εκδήλωση στο Λονδίνο το βράδυ της Τετάρτης 25-9.

Η σειρά με τίτλο «Renaissance: The Blood and The Beauty» είναι συμπαραγωγή με το PBS και εξερευνά μια εποχή βίας και πολιτικής εξουσίας που παρήγαγε μερικά από τα σπουδαιότερα έργα τέχνης του δυτικού κόσμου.

Ο Μικελάντζελο, ή Μιχαήλ Άγγελος (1475-1564), ήταν Ιταλός γλύπτης, ζωγράφος, αρχιτέκτονας και ποιητής της Αναγέννησης, που άσκησε επίδραση στην ανάπτυξη της δυτικής τέχνης.

Ο Τσαρλς Ντανς που έχει παίξει και στη δημοφιλή σειρά «Game of Thrones», είχε κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο το 1981 στην ταινία James Bond «For Your Eyes Only» πλάι στον Ρότζερ Μουρ.

Θεωρείται ένας ιδιαίτερα αξιόλογος ηθοποιός και έχει παίξει σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες και σειρές στην τηλεόραση. Ενδεικτικά έχει παίξει σε ταινίες όπως το Michael Collins (1996), το Gosford Park (2001), το «The Imitation Game – Το Παιχνίδι της μίμησης» (2014), Mank (2020), και The King's Man (2021) καθώς και στο Alien 3 (1992), στο Last Action Hero (1993) με τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ, Dracula Untold (2014), και Godzilla: King of the Monsters (2019). Για το ρόλο του ως Lord Mountbatten στην 3η και 4η σαιζόν της σειράς The Crown (2019–2020), προτάθηκε για το βραβείο Primetime Emmy Award ως Outstanding Guest Actor σε δραματική σειρά.