Javier Bardem: «Λιώνει» για την Penelope Cruz

Ο Ισπανός ηθοποιός, Χαβιέ Μπαρδέμ, συγκινήθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 20 Σεπτεμβρίου 2024, ενώ παρέλαβε το βραβείο για το έργο ζωής του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Ωστόσο, αυτό που έχει προκαλέσει αίσθηση και σχολιάζεται από τα διεθνή μέσα είναι η ομιλία του. Σε αυτή αποθέωσε τη σύζυγό του, Penelope Cruz, ενώ αφιέρωσε το βραβείο του στην οικογένειά του.

Ο Μπαρδέμ, ο οποίος είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους στις ταινίες Dune: Part Two, No Country for Old Men - που του χάρισε ένα Όσκαρ - και Skyfall, ανάμεσα σε μυριάδες διάσημες ισπανικές δουλειές όπως Huevos de Oro και El detective y la muerte, παρέλαβε το βραβείο από τα αδέλφια του, Monica και Carlos Bardem, που απέτισαν φόρο τιμής στον αδελφό τους στο θέατρο Kursaal, κατά τη διάρκεια του γκαλά της βραδιάς έναρξης.