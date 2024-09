Την Κυριακή 15-9 στο Ηρώδειο το live της θρυλικής Αμερικανίδας ερμηνεύτριας Ντιόν Γουόργουικ

Ένας θρύλος της Αμερικανικής μουσικής, η 83χρονη σήμερα ερμηνεύτρια Ντιόν Γουόργουικ - Dionne Warwick που έχει πει υπέροχα κομμάτια όπως το «That's What Friends Are For Walk On By», αυτή την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου 2024 θα δώσει μία μοναδική συναυλία στη χώρα μας, στον επιβλητικό χώρο του Ηρωδείου στην Αθήνα.

Η Ντιόν Γουόργουικ - Dionne Warwick θεωρείται μία ντίβα της σόουλ μουσικής με μία μεγάλη καριέρα που ξεπερνά σε διάρκεια τα εξήντα χρόνια.

Όπως διαβάσαμε, η ξεχωριστή αυτή καλλιτέχνιδα περιοδεύει στην Ευρώπη και θα κάνει και μία στάση στην Ελλάδα με το ολοκαίνουριο μουσικό της σόου με τίτλο «Don’t Make me Over». Η Γουόργουικ έχει κερδίσει έξι βραβεία Γράμμι, μάλιστα ήταν η πρώτη Αφροαμερικανή ερμηνεύτρια που κέρδισε Γκράμι για την καλύτερη ποπ φωνητική ερμηνεία ενώ έχει συμμετάσχει και σε πολλά σάουντρακ κινηματογραφικών ταινιών, όπως το «Alfie» σε μουσική του Μπαρτ Μπάκαρα από την ομώνυμη ταινία του 1966.

Από τις μεγάλες επιτυχίες της είναι τα κομμάτια «Do You Know the Way to San Jose», «I Say a Little Prayer», «Walk On By» σε μουσική του Burt Bacharach, και στίχους του Hal David που η Dionne Warwick ηχογράφησε το 1963, το «Heartbreaker» που κυκλοφόρησε το 1982, κ.α.

Επίσης η Ντιόν Γουόργουικ είχε συμμετάσχει και στην ηχογράφηση του περίφημου τραγουδιού «We are the World» για τα υποσιτισμένα παιδιά της Αφρικής το 1985.

Η Γουόργουικ έχει παίξει και ως ηθοποιός στο σινεμά ενώ έχει και σημαντικό κοινωνικό έργο. Έχει διατελέσει «Πρέσβειρα Υγείας» των ΗΠΑ στα τέλη των 80ς καθώς και Παγκόσμια Πρέσβειρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας.

Η Γουόργουικ είναι εξαδέλφη της Cissy Houston & της Whitney Houston.

Να προσθέσουμε πως έχει συνεργαστεί με σπουδαία ονόματα όπως η Gladys Knight, ο Elton John, ο Smokey Robinson και ο Stevie Wonder, ενώ σημαντικός σταθμός στην πορεία της ήταν η συνεργασία της με τον παγκοσμίως γνωστό δημιουργό και βραβευμένο με Όσκαρ συνθέτη, Burt Bacharach.

Αυτή την Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου λοιπόν, η μυθική Dionne Warwick που θεωρείται «μουσικός θησαυρός» στις ΗΠΑ, έρχεται για να καθηλώσει το ελληνικό κοινό, υποσχόμενη μια μοναδική συναυλιακή εμπειρία στους θεατές, σε ένα ιστορικό σκηνικό που θα συνδυάζει την ιστορία και την τέχνη με την σύγχρονη μουσική!