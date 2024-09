Τηλεθέαση: Οι πρωτιές στην prime time και late night ζώνη της Τρίτης

Η μάχη σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθέασης στην prime time και late night ζώνη των τηλεοπτικών καναλιών συνεχίστηκε και την Τρίτη (03/09).

Εχθές το βράδυ λοιπόν, είδαμε να έρχεται πρώτο το τηλεπαιχνίδι «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος» στην Prime Time στο γενικό κοινό και στη Late Night η σειρά, «Μαύρα Μεσάνυχτα».

Αναφορικά με την τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό, στην Prime Time ξεχώρισε η τηλεοπτική σειρά, «Το σόι σου» και αντίστοιχα στη Late Night το σίριαλ, «Πενήντα – Πενήντα».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime Time

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 14,1%

AKIS’ FOOD TOUR (E) 11,5%

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 12,7%

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 10,7%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Ε) 15,7%

POWER OF LOVE 10,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΩΡΑΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 11,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LAST DUEL 7,4%

THE CLOSER 7,8%

BAHAR 7,9%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ, Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΚΙ ΕΓΩ 2,1%

ΣΑΝ ΨΕΜΑ (Ε) 1,7%

Late Night

Τηλεθέαση: Ποιοι βγήκαν νικητές στην «μάχη» του Σαββάτου (31/8)

ΠΕΝΗΝΤΑ – ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) 11,9%

ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Ε) 12,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – KEANU 8,5%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 9,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 11,4%

ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ (Ε) 8,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 2 11,6%

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΪΜΗ (Ε) 6,3%

REAL DETECTIVE 2,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime Time



ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17,7%

AKIS’ FOOD TOUR (E) 16,9%

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ (Ε) 14,0%

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ ΜΑΖΙ (Ε) 12,1%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; (Ε) 11,2%

POWER OF LOVE 10,0%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΩΡΑΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 8,0%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – THE LAST DUEL 7,4%

THE CLOSER 6,6%

BAHAR 5,3%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ, Ο ΑΝΔΡΑΣ ΤΗΣ ΚΙ ΕΓΩ 1,6%

ΣΑΝ ΨΕΜΑ (Ε) 1,3%

Late Night

ΠΕΝΗΝΤΑ – ΠΕΝΗΝΤΑ (Ε) 14,7%

ΜΑΥΡΑ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ (Ε) 14,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – KEANU 9,7%

ΜΗΝ ΑΡΧΙΖΕΙΣ ΤΗ ΜΟΥΡΜΟΥΡΑ (Ε) 9,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 8,4%

ΦΟΝΟΙ ΣΤΟ ΚΑΜΠΑΝΑΡΙΟ (Ε) 8,1%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ 2 8,0%

ΟΙ ΣΤΑΒΛΟΙ ΤΗΣ ΕΡΙΕΤΑΣ ΖΑΪΜΗ (Ε) 5,3%

REAL DETECTIVE 1,7%