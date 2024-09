Πανεπιστήμιο Πατρών: Φοιτητική έκθεση για τις βιογραφικές μνήμες των παιδιών της Κατοχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος Building Bridges between Germany and Greece through Family Stories (Χτίζοντας γέφυρες μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας μέσα από οικογενειακές ιστορίες, Μάιος-Δεκέμβριος 2024), θα πραγματοποιηθούν εγκαίνια της έκθεσης με τίτλο “Βιογραφίες μεταξύ Κατοχής και Ολοκαυτώματος στην Ελλάδα. Μια φοιτητική έκθεση”.

Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 6 Σεπτεμβρίου 2024 στις 19.00. Η Στέγη Γραμμάτων “Κωστής Παλαμάς” (Κορίνθου 241, Πάτρα) θα φιλοξενήσει την έκθεση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024. (Ώρες επισκέψεων: Τρίτη και Πέμπτη 18:00 ως 21:00 και Σάββατο πρωί 11:00 ως 13:00 και σχολεία κατόπιν συνεννόησης).

Την έκθεση δημιούργησαν φοιτήτριες και φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, υπό την επίβλεψη της επιστημονικής υπεύθυνης του προγράμματος, Αλεξάνδρας Πατρικίου, Επίκουρης Καθηγήτριας στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών και του εταίρου του προγράμματος, Centropa (Αμβούργο, Γερμανία). Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες δούλεψαν συστηματικά πάνω στις μαρτυρίες Ελλήνων Εβραίων από το αρχείο της Centropa και μαρτυρίες επιζώντων της Κατοχής από το αρχείο «Μνήμες από την Κατοχή στην Ελλάδα». Οι Έλληνες/ίδες και Γερμανοί/ίδες φοιτητές/τήτριες επέλεξαν με μεθοδικότητα τα αποφθέγματα και τις οικογενειακές φωτογραφίες και συνέγραψαν τα ιστορικά κείμενα. Στόχος της περιοδικής αυτής έκθεσης αυτής είναι να μπορεί να αξιοποιηθεί από τη σχολική κοινότητα και γι’ αυτό μετά το πέρας του προγράμματος θα υπάρχει και σε ψηφιακή μορφή.

Το πρόγραμμα “Building Bridges between Germany and Greece through Family Stories” χρηματοδοτείται από το γερμανικό Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εξωτερικών από πόρους του Ελληνογερμανικού Ταμείου για το Μέλλον.