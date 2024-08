Γιώργος Κοτρώνης - Η εξωστρέφεια ως μοχλός ανάπτυξης

Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι τα Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη / The International School of Western Greece, όπως είναι πλέον η πλήρης ονομασία του, προσφέρουν παράλληλα με το ελληνικό και το βρετανικό πρόγραμμα σπουδών. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα που παρέχεται σε συνεργασία με την Pearson και ονομάζεται iProgress, αποτελεί το Βρετανικό πρόγραμμα σπουδών προσαρμοσμένο σε μαθητές εκτός Βρετανίας (UK Curriculum for International). Τα μαθήματα γίνονται στα αγγλικά, στο επίπεδο που επιτρέπει κάθε φορά η τάξη που βρίσκονται οι μαθητές/τριες.

Με τα μαθήματα που προσφέρονται, οι μαθητές προετοιμάζονται ώστε να εξασφαλίσουν τις πιστοποιήσεις international GCSE & A Level και θα ενισχύσουν την υποψηφιότητά τους για την εισαγωγή τους σε Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια.

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαραίτητες διεργασίες που το καθιστούν International school ενώ παράλληλα αποτελεί και εξεταστικό κέντρο για τα διεθνώς αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών IGCSE & A-Levels μέσω της συνεργασίας με τον φορέα πιστοποίησης PEARSON.

Τον περασμένο Μάιο διεξήχθησαν οι πρώτες εξετάσεις σε επίπεδο IGCSE, ενώ από την επόμενη χρόνια θα αρχίσουν να διεξάγονται και οι εξετάσεις σε επίπεδο A-Level.