Η αγαπητή ηθοποιός Τζούντι Γκριρ σε νέα κωμική σειρά με τον Όουεν Γουίλσον

Σημειώνεται ότι η διάσημη ηθοποιός ολοκλήρωσε πρόσφατα τα γυρίσματα του θρίλερ-δράσης «The Fisherwoman» της Stampede Ventures στο πλάι της Έμα Τόμσον (Emma Thompson) ενώ στις 8 Νοεμβρίου θα κάνει πρεμιέρα η κωμωδία της Lionsgate, «The Best Christmas Pageant Ever», όπου επίσης πρωταγωνιστεί.

Η Γκριρ από τις δυνατές δευτεραγωνίστριες του Χόλιγουντ άρχισε να γίνεται γνωστή με τους ρόλους της στις ταινίες «Jawbreaker» (1999), «What Women Want» (2000), «13 Going on 30» (2004), «Elizabethtown» (2005), «27 Dresses» (2008), και «Love & Other Drugs» (2010).

Έχει παίξει και στην ταινία παραγωγής του Νetflix “Our Souls at night” το 2017 στο πλάι των Τζέιν Φόντα, Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ