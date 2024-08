Τι αποκάλυψε η σταρ Κέιτ Μπλάνσετ για την αμοιβή της στον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών»

Το βράδυ της περασμένης Τρίτης, η 55χρονη Αυστραλή σταρ Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίστηκε ως προσκεκλημένη στην εκπομπή «Watch What Happens Live», μαζί με την Τζίνα Γκέρσον, στο πλαίσιο προώθησης της νέας ταινίας που συμμετέχουν.

Πρόκειται για την περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τίτλο «Borderlands», η οποία φέρει τη σκηνοθετική υπογραφή του Ιλάι Ροθ, βασίζεται στο ομώνυμο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι και κάνει πρεμιέρα αυτές τις μέρες στις αίθουσες.

Στην ταινία συναντάμε την βραβευμένη με 2 Όσκαρ ερμηνείας, Μπλάνσετ στον ρόλο της Λίλιθ, μίας απόκληρης που επιστρέφει στον πλανήτη της έχοντας προσληφθεί από τον κατασκευαστή όπλων Ατλας (Έντγκαρ Ραμίρεζ), για να βρει την εξαφανισμένη του κόρη. Το λαμπερό καστ συμπληρώνουν οι Κέβιν Χαρτ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Αριάνα Γκρινμπλατ, Φλόριαν Μουντεάνου και Τζακ Μπλακ.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο παρουσιαστής Άντι Κόεν ρώτησε την σπουδαία Κέιτ Μπλάνσετ για ποια ταινία της έλαβε τον υψηλότερο μισθό στην καριέρα της, μαντεύοντας ότι η απάντηση είναι μάλλον το franchise του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών - The Lord of the Rings». «Είσαι σοβαρός; Κανείς δεν πληρώθηκε τίποτα για να κάνει αυτή την ταινία» απάντησε η Μπλάνσετ.

Στη συνέχεια, όταν ο Κόεν τη ρώτησε αν πήρε κάποιο ποσοστό από τα κέρδη, η Μπλάνσετ απάντησε και πάλι αρνητικά. «Ήθελα απλά να δουλέψω με τον τύπο που έκανε το Braindead», συνέχισε, αναφερόμενη στον σκηνοθέτη Πίτερ Τζάκσον και την κωμωδία με ζόμπι που σκηνοθέτησε το 1992, η οποία κυκλοφόρησε στην Αμερική με τον τίτλο «Dead Alive».

«Ουσιαστικά, πήρα δωρεάν σάντουιτς και κράτησα τα ξωτικίσια αυτιά μου», συμπλήρωσε η σταρ. Ωστόσο, όπως αναφέρει στην ανάρτηση του το flix.gr, η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, δεν είναι η μόνη από το καστ της επικής σειράς ταινιών που μίλησε για το πόσο χαμηλός ήταν ο μισθός που έλαβε.

Πέρυσι, στην εκπομπή «The Howard Stern Show», ο Ορλάντο Μπλουμ, ο οποίος υποδύθηκε τον Λέγκολας στην τριλογία του Πίτερ Τζάκσον, είπε ότι πληρώθηκε μόνο 175.000 δολάρια συνολικά, για όλες τις ταινίες μαζί (!).

Αξίζει να σημειωθεί ότι «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» (η 3η ταινία «Η Επιστροφή του Βασιλιά» κέρδισε και το Όσκαρ καλύτερης ταινίας και σκηνοθεσίας) είναι μία από τις πιο κερδοφόρες σειρές ταινιών όλων των εποχών, με έσοδα που ανέρχονται στα 2,9 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Στην τριλογία που βασίστηκε στα βιβλία του Τόλκιν, η Κέιτ Μπλάνσετ ενσάρκωσε τον ρόλο της Γκαλάντριελ, βασίλισσας των ξωτικών της Μέσης Γης με ισχυρές μαγικές ικανότητες. Μάλιστα, επανέλαβε τον ρόλο της και στην επόμενη τριλογία του Τζάκσον, «Χόμπιτ», η οποία αποτελεί το πρίκουελ του Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.