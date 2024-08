Στις 19-9 στην Ελλάδα η 1η ταινία ψηφιακού ανιμέισον των "Transformers"

Το «Transformers One» η πρώτη πλήρως cg-animated ταινία του ιδιαίτερα εμπορικού σινε-franchise, μας αφηγείται την άγνωστη ιστορία των Optimus Prime και Megatron.

Πριν γίνουν ορκισμένοι εχθροί, ήταν φίλοι, δεμένοι σαν αδέρφια, και οι επιλογές τους άλλαξαν τη μοίρα του πλανήτη Cybertron για πάντα.

Η σκηνοθεσία της ταινίας που αναμένεται από τις 19-9-2024 στη χώρα μας (και στην Πάτρα) είναι του 45χρονου Josh Cooley, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει το «Toy Story 4».

Η νέα αυτή ταινία είναι όπως διαβάσαμε, σίκουελ του «Transformers: Dark of the Moon» του 2011 που είχε σκηνοθετήσει ο Μάικλ Μπέι, πρωταγωνιστούσε ο Σάγια Λα Μπεφ και είχε κάνει παγκόσμιες εισπράξεις 1 δις 124 εκατ. δολάρια. Ακολούθησε το 2014 το «Transformers: Age of Extinction» με τον Μαρκ Γουόλμπεργκ που έκανε επίσης τεράστια επιτυχία με πάνω από 1 δις, 100 εκατ. δολάρια παγκόσμιες εισπράξεις.

Τότε ήταν γύρω στο 2015 που ξεκίνησαν οι συζητήσεις για την ανιμέισον κινηματογραφική εκδοχή της σειράς παιχνιδιών Transformers της εταιρείας Hasbro.

Το φιλμ «Τransformers One» προγραμματίζεται να κάνει πρεμιέρα στις Αμερικάνικες αίθουσες από την Paramount Pictures στις 20-9-2024 & όπως προείπαμε, μία μέρα νωρίτερα από τις 19-9 θα ξεκινήσει να παίζεται στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Feelgood.