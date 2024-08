Η Μπλέικ Λάβλι με έμβλημα την πλούσια κώμη της, στρέφεται στο haircare χωρίς conditioner

*Θυμίζουμε πως η Μπλέικ Λάβλι, είναι εξαιρετικά δημοφιλής στην Αμερική. Από νεαρή μαζορέτα σε σχολείο του Λος Αντζελες έγινε αυτόματα super star της τηλεόρασης χάρη στο Gossip Girl. Την ξέρουμε ακόμα από τα φιλμ The Town (2010) The Age of Adaline (2015), The Shallows και Café Society (2016) και ως αφοσιωμένη σύζυγο του Ράιαν Ρέινολντς, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά. Το 2013 έγινε μοντέλο της L’Oreal λόγω των μαλλιών της ενώ αργότερα κατέκτησε με το παρουσιαστικό της και τον οίκο Chanel. Αποστρέφεται το ποτό και τα ναρκωτικά και είναι οπαδός της υγιεινής ζωής.

