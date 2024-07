Samar roof restaurant - Το νέο κοσμικό must της θερινής Πάτρας

Σπάνια περίπτωση το κατακαλόκαιρο, να απολαμβάνεις χώρο υψηλών γαστριμαργικών επιδόσεων, χωρίς να χρειάζεται να οδηγήσεις σε μακρινή απόσταση. Το εστιατόριο «Samar» στο αμφιθεατρικό roof garden του γνωστού, παραλιακού ξενοδοχείου "My Way" κατέχει ασυζητητί αυτό το προνόμιο.

Πηγαίνετε για δείπνο και ποτό και αγναντέψτε τον Πατραϊκό. Χαλαρώστε με τη θάλασσα ως ανυπέρβλητο σκηνικό της εποχής.

Το μενού βασίζεται σε δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις, με περιβάλλον σύγχρονο, εκλεπτυσμένο, γεμάτο καλοκαιρινή αύρα.

Το φαγητό στο Samar έχει ήδη διακριθεί για την ποιότητά του σε πανελλαδικό επίπεδο με τους υπεύθυνους του ξενοδοχείου να παραλαμβάνουν πρόσφατα το πολυπόθητο βραβείο Gold Award of Quality/ Taste 2024, καθώς και το Chef of the Year 2024 (Θανάσης Σάκκαρης), στο πλαίσιο της αναμέτρησης - θεσμού Estiatoria.gr Golden Awards.

Όσοι αγαπούν το καλό φαγητό σε χώρους που αποπνέουν πολυτέλεια και απλότητα ταυτόχρονα, έχουν ανακαλύψει εδώ το νέο τους στέκι!

Ο σεφ Θανάσης Σάκκαρης έχει βάλει κυριολεκτικά τα δυνατά του. Προνοήστε να κλείσετε τραπέζι.

*Η ονομασία του εστιατορίου προέκυψε από τα χρώματα την ειδυλλιακή ώρα του δειλινού καθώς "samar" σημαίνει "Συνομιλώ με κάποιον στο ηλιοβασίλεμα".

Samar

Λ. Όθωνος Αμαλίας 16, Πάτρα

Τ. Κρατήσεων: 6947663411

www.mywayhotel.gr