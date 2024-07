Αντίο στην υποψήφια για Όσκαρ σχεδιάστρια κοστουμιών και μετέπειτα παραγωγό, Ανθέα Σίλμπερτ

Θλίψη και συγκίνηση προξένησε η είδηση του θανάτου της ενδυματολόγου & μετέπειτα παραγωγού Anthea Sylbert, σε ηλικία 84 ετών. Η εκλιπούσα που είχε γεννηθεί στη Νέα Υόρκη, στις 6 Οκτωβρίου 1939, απεβίωσε πριν λίγο καιρό στις 18 Ιουνίου 2024,στο νησί της Σκιάθου όπου διατηρούσε σπίτι.

Ήταν υποψήφια δύο φορές για το βραβείο Όσκαρ Καλύτερων Κοστουμιιών, πρώτα στα 47α Όσκαρ για την θρυλική ταινία «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι με τον Τζακ Νίκολσον και τη Φέι Νταναγουέι & στη συνέχεια στα 50α Όσκαρ για τη δουλειά της στην «Τζούλια» του Φρεντ Τσίνεμαν με την Τζέιν Φόντα.

“Ο Jack Nicholson μου χάρισε το καλύτερο κομπλιμέντο που πήρα ποτέ ως ενδυματολόγος” είχε η ίδια αναφέρει στο ντοκιμαντέρ “My Life in 3 Acts” σε σκηνοθεσία Sakis Lalas, η προβολή του οποίου επίκειται. “Είχε πει, ‘όταν “The Ant” φτιάχνει τα κοστούμια σου, δεν χρειάζεται να παίξεις πολύ’” (“The Ant” ήταν εν συντομία η Anthea, το όνομα της).

Αυτό αναφέρει το εξαιρετικό κείμενο των The New York Times για τη ζωή και την καριέρα της.

Η εκλιπούσα σχεδιάστρια κοστουμιών είχε δουλέψει & σε άλλες αξιόλογες ταινίες όπως το φιλμ «Rosemary's Baby» του Ρομάν Πολάνσκι με την Μία Φάροου, «Carnal Knowledge -H Γνωριμία της σάρκας» του Μάικ Νίκολς με τον Τζακ Νίκολσον και την Αν Μάργκρετ, «Shampoo» με τον γόη Γουόρεν Μπίτι, «King Kong» του Τζον Γκίλερμιν με την Τζέσικα Λανγκ, κ.α.

Τον θάνατό της Ανθέα Σίλμπερτ επιβεβαίωσε ο ανιψιός της, Ρόμπερτ Ρομάνους.

Όπως διαβάσαμε στο flix.gr, η Σίλμπερτ είχε σπουδάσει στο Barnard College και στο Parsons School of Design στη Νέα Υόρκη.

Είχε κάνει το ντεμπούτο της στη μεγάλη οθόνη ως σχεδιάστρια κοστουμιών στη κωμωδία του Άρθουρ Χίλερ «The Tiger Makes Out», στην οποία συνεργάστηκε με τον τότε σύζυγό της Πολ Σίλμπερτ, ο οποίος είχε κάνει τα σκηνικά. Μαζί του συνεργάστηκε επίσης και στην ταινία του 1971 «The Steagle», την οποία ο ίδιος έγραψε και σκηνοθέτησε και στο «Bad Company» του 1972, ένα γουέστερν σε σκηνοθεσία Ρόμπερτ Μπέντον με τον Τζεφ Μπρίτζες. Στην πραγματικότητα είχε μια παραγωγική σχέση με τον σχεδιαστή παραγωγής Ρίτσαρντ Σίλμπερτ, τον δίδυμο αδερφό του Πολ Σίλμπερτ, με τον οποίο δούλεψε σε περίπου οκτώ ταινίες, ξεκινώντας από το «Rosemary's Baby» και συμπεριλαμβανομένου του αριστουργηματικού «Chinatown».

Είχε ακόμα δουλέψει ως costume designer στο «The Fortune» του Μάικ Νίκολς, με πρωταγωνιστές τους Γουόρεν Μπίτι και Νίκολσον, στο «The Last Tycoon -Ο τελευταίος των Mεγιστάνων» του Ελία Καζάν το 1976, με πρωταγωνιστή τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στην ταινία «Τζούλια» με τις Τζέιν Φόντα και Βανέσα Ρεντγκρέιβ, στο «F.I.S.T. - Πυγμή» του Νόρμαν Τζούισον το 1978, με πρωταγωνιστές τον Σιλβέστερ Σταλόνε και τον Ροντ Στάιγκερ, στο «The Heartbreak Kid» της Ιλέιν Μέι το 1972, στο «The Day of the Dolphin» σε σκηνοθεσία του Μάικ Νίκολς με τον Τζορτζ Σι Σκοτ το 1973, κ.α.