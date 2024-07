Οι συμπρωταγωνιστές της στη σειρά «Χτυποκάρδια στο Beverly Hills» αποχαιρετούν με συγκίνηση την Σάνεν Ντόχερτι

Αξίζει να θυμίσουμε πως πριν λίγα χρόνια στις 4 Μαρτίου 2019 είχε φύγει από τη ζωή ο γοητευτικός και καλός ηθοποιός Luke Perry, το είδωλο πολλών εφήβων μέσα από το ρόλο του Ντύλαν ΜακΚέι στην τηλεοπτική σειρά του Fox «Beverly Hills, 90210». Είχε φύγει από τη ζωή σε ηλικία μόλις 52 ετών.

H Μπρέντα Γουόλς του σήριαλ «Χτυποκάρδια στο Μπέβερλι Χιλς», Σάνεν Ντόχερτι ήταν γεννημένη στις 12 Απριλίου 1971, στο Μέμφις του Τενεσί. Ήταν γνωστή για τους ρόλους της στη τηλεόραση και το κινηματογράφο, μεταξύ των οποίων ως Τζένι Γουάιλντερ στο Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι, ως Μάγκι Μαλένε στο «Girls Just Want to Have Fun», ως Κρις Γουίδερσπουν στο Our House & ως Χέδερ Ντιουκ στο «Heathers», ωστόσο ήταν ο ρόλος της Μπρέντα που την έκανε παγκοσμίως γνωστή και αγαπητή.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ