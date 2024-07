Πέθανε η ηθοποιός Shelley Duvall η θρυλική ηρωίδα της «Λάμψης»

Όπως αναφέρει ο Guardian, η Ντουβάλ πέθανε στον ύπνο της από επιπλοκές του διαβήτη στο σπίτι της στο Μπλάνκο του Τέξας, σύμφωνα με τον σύντροφό της Νταν Γκίρλοϊ (Dan Gilroy).

Ο Γκίρλοϊ δήλωσε στο The Hollywood Reporter: “Η αγαπημένη, γλυκιά, υπέροχη σύντροφος της ζωής μου και φίλη μου μας άφησε. Υπέφερε πολύ τον τελευταίο καιρό, τώρα είναι ελεύθερη. Πέταξε μακριά, όμορφη Σέλϊ”.

Η Ντουβάλ έγινε γνωστή σε μια σειρά από κλασικές ταινίες-ορόσημα της δεκαετίας του 1970, συμπεριλαμβανομένων επτά ταινιών με τον σκηνοθέτη Robert Altman, ο οποίος την ανακάλυψε για πρώτη φορά όταν φοιτούσε στο κολέγιο της γενέτειράς της, στο Χιούστον του Τέξας.

FILE - In this May 23, 1977, file photo, actress Shelley Duvall is seen in Cannes, France. Duvall has revealed her struggles with mental illness in an interview set to air on the "Dr. Phil" show Friday, Nov. 18, 2016. (AP Photo/Jean Jacques Levy, File)

Το ντεμπούτο της στο Κινηματογράφο έγινε με την ταινία “Brewster McCloud”, ενώ άλλες συνεργασίες του καλλιτεχνικού ζεύγους περιλάμβαναν τις ταινίες “Thieves Like Us”, “Nashville”, “Buffalo Bill and the Indians” και το 1977 το “3 Women”, όπου υποδύθηκε τη φαντασιόπληκτη υπάλληλο σπα, την οποία πολλοί θεωρούν ως την καλύτερη δουλειά της.