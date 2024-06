Καταφθάνει 27-6 στη χώρα μας ταυτόχρονα με τις ΗΠΑ το "Horizon: Ένα Αμερικάνικο Έπος"

Πίσω από την κάμερα, ο πολυτάλαντος και γοητευτικός δημιουργός συνεργάζεται με τον διευθυντή φωτογραφίας Τζ. Μάικλ Μόροου (Λέσχη νέων δισεκατομμυριούχων, Parker), τον σκηνογράφο Ντέρεκ Ρ. Χιλ (Tom Clancy’s Jack Ryan, Και οι 7 ήταν υπέροχοι), τον μοντέρ Μίκλος Ράιτ (For All Mankind, Ο άγραφος νόμος της Δύσης) και την ενδυματολόγο Λίζα Λόβας (Ασθενοφόρο, Transformers: The Last Knight). Τη μουσική υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Τζον Ντέμπνι (Τα πάθη του Χριστού, The Greatest Showman).

Η New Line Cinema και η Territory Pictures παρουσιάζουν μία παραγωγή της Territory Pictures, μία ταινία του Κέβιν Κόστνερ, το "Horizon: Ένα Αμερικανικό Έπος", με το πρώτο κεφάλαιο να κυκλοφορεί στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Ιουνίου 2024 (το διαφημιστικό πόστερ φιγουράρει ήδη στη Βέσο Μάρε στην Πάτρα) και το δεύτερο κεφάλαιο στις 29 Αυγούστου.