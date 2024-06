Δεν έχεις ζήσει καλοκαίρι αν δεν έχεις δει αυτές τις ταινίες

Σε αυτή τη λίστα δεν θα βρείτε ελληνικές ταινίες και αυτό γιατί ο Αύγουστος είναι μακρύς, θα τις βρούμε αναγκαστικά μπροστά μας μόλις ο μήνας φτάσει στα μισά του.

Ξέρετε τώρα, «Φτηνά Τσιγάρα» και τα σχετικά, κάθε Καλοκαίρι μπορεί να είναι διαφορετικό από το προηγούμενο αλλά κάποιες ταινίες παίζουν ξανά και ξανά, είτε στο πανί, είτε στην οθόνη μας, είτε στο μυαλό μας.

Οπότε, ας δώσουμε λίγο χώρο στον Ρένο Χαραλαμπίδη και την Άννα-Μαρία Παπαχαραλάμπους. Και στον «Τσίου» θα δώσουμε χώρο να αναπνεύσει, ναι, άλλωστε και αυτός πνίγεται από τις απανωτές προβολές μόλις το κόκκινο μαρκαδοράκι κυκλώσει τον 8ο μήνα.

Καλοκαίρι λοιπόν. Η λέξη από μόνη της ξυπνάει διάφορες ηλιόλουστες, ζεστές, ιδρωμένες και σχεδόν παιδικές ή εφηβικές αναμνήσεις. Μαζί με τα τα πολλά παγωτά που καταναλώσαμε τις περασμένες δεκαετίες, τα Φρούτα που αν δεν είχαν κουκούτσια θα έκαναν τη ζωή ακόμα καλύτερη και τις βουτιές στη θάλασσα που δεν θέλαμε να τελειώσουν, ανεβαίνει στον αφρό του μνημονικού μας και κάτι άλλο, εξίσου σημαντικό: η τηλεόραση.

Όταν λέμε τηλεόραση, δεν εννοούμε εκπομπές ή σειρές αμφιβόλου αξίας, αλλά τις ταινίες που μας κρατούσαν συντροφιά όσο το ερκοντίσιον, στα πρώτα του βήματα για πολλά ελληνικά σπίτια τότε, κάλυπτε τον ήχο των τζιτζικιών τα υπερβολικά ζεστά μεσημέρια. Κάποιες ταινίες από αυτές που θα βρείτε στη λίστα που ακολουθεί, βέβαια, έπαιζαν τη νύχτα για ευνόητους λόγους. Το «Jaws», για παράδειγμα. Μπορεί βέβαια να κάνουμε λάθος και να παιζόταν και τα μεσημέρια, έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε, δεν είμαστε σίγουροι. Αν για κάτι είμαστε σίγουροι, όμως, είναι ότι αν δεν έχεις δει αυτές τις ταινίες, τότε δεν έχεις ζήσει καλοκαίρι.



Stand by me



Βασισμένο στη νουβέλα «The Body» του Στίβεν Κινγκ, στο «Stand By Me» βλέπουμε τέσσερα αγόρια από το Όρεγκον να ξεκινούν μια περιπέτεια για να βρουν ένα πτώμα. Αν και ακούγεται μακάβριο, η ταινία αφορά πολύ περισσότερο το ταξίδι – όσο με τη γεωγραφική όσο και με τη μεταφορική έννοια καθώς οι πρωταγωνιστές παίρνουν σημαντικά μαθήματα για τη ζωή και την ενηλικίωση ο ένας από τον άλλον. Το «Stand By Me» είναι αναμφισβήτητα μια από τις καλύτερες ταινίες ενηλικίωσης.

Jaws



Η απόλυτη καλοκαιρινή ταινία. Το «Jaws» και o Στίβεν Σπίλμπεργκ μπορεί με ευκολία να υποστηρίξουν ότι άλλαξαν τον κινηματογράφο καθώς μέχρι τότε, πολλές καλοκαιρινές ταινίες θεωρούνταν «εκτός εποχής» για την κινηματογραφική βιομηχανία. Δεν έχουμε να πούμε πολλά, θα μείνουμε στο «η απόλυτη καλοκαιρινή ταινία».



Do the Right Thing



Εντάξει, εδώ έπρεπε να πας στο video club και να νοικιάσεις βιντεοκασέτα, χρόνια μετά την κυκλοφορία της ταινίας (1989). Ο φοβερός Σπάικ Λι, μας παρουσιάζει τους κατοίκους της γειτονιάς Bedford-Stuyvesant στο Μπρούκλιν, αλλά καθώς η καύσωνας ανεβαίνει, η ένταση φτάνει επίσης σε σημείο μη διαχειρίσιμο. Η δύναμη των ταινιών του Σπάικ Λι, εκτός από το να αναπαριστούν αυθεντικά τις συγκεκριμένες κοινότητες και γειτονιές, βρίσκεται στον τρόπο με τον οποίο καταφέρνουν να παραμένουν επίκαιρες, ακόμη και σήμερα.

The Talented Mr Ripley



Σε αυτό το κομψό θρίλερ, ένας πλούσιος επιχειρηματίας στέλνει τον Τομ Ρίπλεϊ (Ματ Ντέιμον) στην Ιταλία για να πείσει τον Ντίκι (Τζουντ Λο) να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όταν συναντά τον Ντίκι, ο Τομ αποκτά μια επικίνδυνη εμμονή με αυτόν και τον τρόπο ζωής του, κάτι που τον οδηγεί στη στη μίμηση η οποία, με την σειρά της, θα έχει σοκαριστικές συνέπειες. Και όλα αυτά, στο εκπληκτικό, ηλιόλουστο σκηνικό ενός ιταλικού καλοκαιριού.

Vicky Cristina Barcelona



Όταν οι Αμερικανίδες τουρίστριες Βίκυ (Ρεμπέκα Χολ) και Κριστίνα (Σκάρλετ Γιοχάνσον) φτάνουν στην όμορφη ισπανική πόλη της Βαρκελώνης, εμπλέκονται σε ένα περίπλοκο ερωτικό τρίγωνο με τον ζωγράφο Χουάν Αντόνιο (Χαβιέρ Μπαρδέμ) και την πρώην σύζυγό του Μαρία Ελένα (Πενέλοπε Κρουζ). Σε επιδέξια σκηνοθεσία του Γούντι Άλεν, υπάρχει μια χαλαρή και ανέμελη αίσθηση στο «Vicky Cristina Barcelona» που ταιριάζει με το πανέμορφο περιβάλλον ενώ υπάρχει μια ιδανική ισορροπία μεταξύ κωμωδίας και δράματος. Κάποιοι ήταν έφηβοι τότε, φυσικά και είχαν δει την ταινία.

Karate Kid



Εύκολο και -σχεδόν- ανάλαφρο, το «The Karate Kid» είναι μια συγκινητική ιστορία, με την απίθανη φιλία μεταξύ του μίστερ Μιγιάγκι και του Ντάνιελ να είναι το αποκορύφωμα της τεράστιας αυτής επιτυχίας. Εκτός από το να του διδάσκει πώς να υπερασπίζεται τον εαυτό του, ο μίστερ Μιγιάγκι βοηθάει τον Ντάνιελ να βρει ισορροπία και γαλήνη στην προσωπική του ζωή, βάζοντας παράλληλα τους νταήδες που του κάνουν την καθημερινότητα δύσκολη, στη θέση τους.

Γράφει ο Σταύρος Βούλγαρης στο provocateur.gr