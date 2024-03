Οι 20 ταινίες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο IMDb αυτή τη στιγμή

Η δημοτικότητα στο διαδίκτυο είθισται να είναι κάτι το εφήμερο, ωστόσο, στην περίπτωση του ιστότοπου IMDb, υπάρχουν “σταθερές” αξίες που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου.

Οι χρήστες της πλατφόρμας βαθμολογούν ταινίες και σειρές κατά το δοκούν και η ιστοσελίδα εμφανίζει τον μέσο όρο. Έτσι, το “Top 20” δεν έχει να κάνει με “ποιοτικά κριτήρια” των διεθνών κριτών κινηματογράφου αλλά διαμορφώνεται καθαρά μέσα από τα υποκειμενικά γούστα των θεατών. Προφανώς, και μια ταινία που ήδη έχει καλές κριτικές δύναται να συγκεντρώσει ακόμη καλύτερες στο διηνεκές, μιας και η θετική φήμη λειτουργεί πολλαπλασιαστικά.

Όπως και να’ χει το IMDb παραμένει η πιο δημοφιλής πλατφόρμα αξιολόγησης με τους θεατές να διαμορφώνουν τις τάσεις σε μια αμεσοδημοκρατική, ψηφιακή διαδικασία.



Το Culture Crave έφτιαξε τη λίστα των 20 “καλύτερων” ταινιών βάσει ψηφοφοριών κοινού, ακολουθώντας τις πιο πρόσφατες τάσεις (21 Μαρτίου 2024), όπου εμφανίζονται ταινίες με συνολική βαθμολογία από 8,6 έως 9,3. Η λίστα διαμορφώνεται από τις βαθμολογίες αλλά και τον αριθμό των χρηστών που έχει ψηφίσει για κάθε φιλμ.

Στο σχεδόν “τέλειο” 9,3 εμφανίζεται η ταινία Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ (The Shawshank Redemption) του 1994 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Φρανκ Ντάραμποντ, που βασίζεται στη νουβέλα του Στίβεν Κινγκ με τίτλο “Rita Hayworth and Shawshank Redemption”. Η εν λόγω ταινία κινήθηκε υποτονικά στο εισπρακτικό πεδίο όταν κυκλοφόρησε, ωστόσο έλαβε εξαιρετικές κριτικές και κέρδισε επτά υποψηφιότητες στα βραβεία Όσκαρ (χωρίς να κερδίσει κανένα).



Ωστόσο, το 1995 έγινε μια από τις δημοφιλέστερες ταινίες σε ενοικιάσεις βίντεο και χρόνο με τον χρόνο γιγάντωσε τη δυναμική της.

Η οπτικοποίηση της λίστας των καλύτερων ταινιών βάσει βαθμολογιών χρηστών, από το Culture Crave:





Στη δεύτερη θέση με 9,2 είναι ο Νονός του Φράνσις Φορντ Κόπολα που αποτελεί μεταφορά του ομότιτλου μυθιστορήματος του Μάριο Πούζο. Η ταινία απέσπασε 11 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κατά την 45η τελετή των βραβείων (27η Μαρτίου 1973) κέρδισε 3, μεταξύ των οποίων, Καλύτερης Ταινίας, Α’ Ανδρικού Ρόλου (Μάρλον Μπράντο) και Καλύτερου Προσαρμοσμένου Σεναρίου (Φράνσις Φορντ Κόπολα & Μάριο Πούζο).



Στην τρίτη θέση εμφανίζεται το “The Dark Knight” του Κρίστοφερ Νόλαν που αποτελεί συνέχεια του Batman Begins (2005) και είναι η δεύτερη προσθήκη στη σειρά ταινιών Μπάτμαν σε σκηνοθεσία του Κρίστοφερ Νόλαν. Η ταινία σημαδεύτηκε από την ερμηνεία του Χιθ Λέτζερ ως Τζόκερ, ο οποίος βραβεύτηκε μετά θάνατον με Όσκαρ για τον ρόλο του. Έλαβε συνολικά 8 υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας δύο στις κατηγορίες του Καλύτερου Ηχητικού Μοντάζ και του Β’ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του Λέτζερ.



Η λίστα συμπληρώνεται από το δεύτερο μέρος του Νονού, ενώ ακολουθούν Οι δώδεκα ένορκοι, Η Λίστα του Σίντλερ, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του βασιλιά, Pulp Fiction, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών: Η Συντροφιά του Δαχτυλιδιού, Ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος, Forrest Gump, Ο άρχοντας των δαχτυλιδιών: Οι δύο πύργοι, Fight Club, το Dune II, Inception, Ο πόλεμος των άστρων: Επεισόδιο 5 – Η αυτοκρατορία αντεπιτίθεται, Matrix, Τα Καλά Παιδιά, Στη Φωλιά του Κούκου και το Seven.



Να αναφέρουμε εδώ πως το Dune II του Denis Villeneuve βρέθηκε πριν λίγο καιρό και στην πρώτη θέση με 9,4 βαθμολογία, ωστόσο σταδιακά “έπεσε” λίγο για να σταθεροποιηθεί στο 8,8. Σημειώνεται πως το πρώτο μέρος του Dune του Villeneuve σημείωσε 8,1 στο IMDb και κέρδισε 6 Όσκαρ, με τις προβλέψεις για το δεύτερο μέρος να είναι ακόμη πιο ελπιδοφόρες.



Οι περισσότερες θετικές κριτικές για το Dune: Part Two στέκονται στην κινηματογραφική παραγωγή και τη σκηνοθεσία, επαινόντας το εύρος των θεματικών που “πιάνει”. Στην ουσία, ο Villeneuve επιβραβεύεται για το πώς κατάφερε να μεταφέρει το μυθιστόρημα του Frank Herbert στη μεγάλη οθόνη. Το Dune άλλωστε πραγματεύεται και διερευνά ουσιαστικές πτυχές γύρω από τη θρησκεία, την αποικιοκρατία και την ηθική πολυπλοκότητα της ηγεσίας. Τα υπαρξιακά ερωτήματα μεταφέρονται μέσα από τις σπουδαίες ερμηνείες των Timothée Chalamet και Zendaya, ενώ οι κριτικές του κοινού στέκονται ιδιαίτερα στη συναισθηματική μετάβαση του πρωταγωνιστή που ενσαρκώνει ο Chalamet.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί πως το Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) ήταν το καλοκαίρι στο #8, ωστόσο πλέον με 8,6/10 δεν εμφανίζεται στην πρώτη εικοσάδα. Ακόμη ο Morgan Freeman παίζει σε τρεις από τις παραπάνω 20 ταινίες που αποτελούν τις αγαπημένες του κοινού, αυτή τη στιγμή (The Shawshank Redemption, Seven, The Dark Knight).