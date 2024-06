Coldplay: Ουρές έξω από το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία - H κινητική πίστα, ο χορός των θεατών και ο γάμος με τη Dakota Johnson

Από κάθε γωνιά της Ελλάδας, οι θαυμαστές των Coldplay συγκεντρώνονται από τα χαράματα στο ΟΑΚΑ για την πολυαναμενόμενη συναυλία του φετινού καλοκαιριού.

Συνολικά, πάνω από 120.000 άτομα θα παρακολουθήσουν τις δύο εμφανίσεις του βρετανικού συγκροτήματος Coldplay. Στο στάδιο έχουν καταφθάσει 27 μεγάλα φορτηγά, φορτωμένα με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό για το εντυπωσιακό σόου.

Το κοινό ανυπομονεί ν' ακούσει τις αξεπέραστες μελωδίες και να νιώσει την εκρηκτική ενέργεια των Coldplay πάνω στη σκηνή. Το βρετανικό συγκρότημα, που συχνά αποκαλείται «οι Beatles του 21ου αιώνα», θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδείας τους «Music of the Spheres». Οι δύο συναυλίες στην Αθήνα έγιναν sold out αμέσως μόλις άνοιξε η προπώληση των εισιτηρίων. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι πόρτες θα ανοίξουν στις 5 μ.μ., με την Αντωνία Καούρη να εμφανίζεται στις 7 μ.μ. και τη Maisie Peters να ακολουθεί στις 8 μ.μ. Οι Coldplay αναμένεται να ανέβουν στη σκηνή στις 9.15 μ.μ.

Οικολόγοι Coldplay



Πέρα από την εξαιρετική μουσική τους, το δημοφιλές βρετανικό συγκρότημα προωθεί τη βιωσιμότητα, έχοντας έντονη οικολογική συνείδηση. Γι' αυτό κατά τη διάρκεια των συναυλιών απαγορεύεται η χρήση πλαστικών μιας χρήσης σε όλο το στάδιο. Επίσης, δεν επιτρέπεται η εισαγωγή γυάλινων ή μεταλλικών παγουριών και μπουκαλιών, καθώς και backpacks ή μεγάλων τσαντών. Οι θεατές προτρέπονται να έχουν τα εισιτήριά τους στο κινητό τους για να αποφύγουν άσκοπες εκτυπώσεις. Συνιστάται να προσέλθουν με ΜΜΜ, ποδήλατο ή ηλεκτρικά πατίνια, αποφεύγοντας το αυτοκίνητο. Τα LED βραχιολάκια, που αποτελούν μέρος του σόου, είναι επαναχρησιμοποιούμενα και όχι αναμνηστικά, και πρέπει να επιστραφούν μετά το τέλος της συναυλίας κατά την έξοδο από το στάδιο.

Την περασμένη Δευτέρα, οι Coldplay ανακοίνωσαν με χαρά ότι οι άμεσες εκπομπές CO2e για τα πρώτα δύο χρόνια της τρέχουσας περιοδείας τους είναι μειωμένες κατά 59% σε σύγκριση με την προηγούμενη περιοδεία τους το 2016-17, συγκρίνοντας κάθε συναυλία. Το 2021, το συγκρότημα παρουσίασε για πρώτη φορά ένα φιλόδοξο σχέδιο 12 σημείων με στόχο τη μείωση των εκπομπών ρύπων κατά τη διάρκεια της περιοδείας τους.

Δύο χρόνια πριν, ο τραγουδιστής τους, Chris Martin, είχε δεσμευτεί να μην περιοδεύσουν ξανά, εκτός εάν οι περιοδείες τους γίνονταν με βιώσιμο τρόπο και είχαν θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Στην παγκόσμια περιοδεία «Music of the Spheres», που ξεκίνησε το 2022, η μπάντα είχε υποσχεθεί να μειώσει τις εκπομπές άνθρακα από τις παραστάσεις, τις μεταφορές και τα ταξίδια της μπάντας και του πληρώματος κατά τουλάχιστον 50%.

Δύο χρόνια αργότερα, το συγκρότημα ανακοινώνει ότι έχει ξεπεράσει αυτόν τον στόχο, με τη βοήθεια των θαυμαστών του. «Θέλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι παρακολούθησαν τις συναυλίες μας και συνέβαλαν στη φόρτιση των μπαταριών του σόου με τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τις ειδικές πίστες χορού» ανέφεραν σε ανακοίνωσή τους.

«Ευχαριστούμε όλους όσοι έφτασαν με τα πόδια, το ποδήλατο, το κοινόχρηστο αυτοκίνητο ή τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όσοι έφεραν επαναγεμιζόμενα μπουκάλια νερού ή επέστρεψαν τα βραχιολάκια LED για ανακύκλωση. Και όσοι αγόρασαν εισιτήριο, συμβάλλοντας έτσι στη φύτευση ενός από τα επτά εκατομμύρια δέντρα που έχουμε φυτέψει μέχρι τώρα. Ως συγκρότημα και ως βιομηχανία, έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε στον τομέα αυτό. Αλλά είμαστε ευγνώμονες για τη βοήθεια όλων μέχρι στιγμής και χαιρετίζουμε όλους όσοι καταβάλλουν προσπάθειες για να προωθήσουν τα πράγματα προς τη σωστή κατεύθυνση» πρόσθεσαν.

Στις συναυλίες των Coldplay χρησιμοποιούνται ειδικές πίστες χορού που παράγουν ηλεκτρισμό από το κοινό που χοροπηδά πάνω σε ειδικά πλακάκια. Κατά τη διάρκεια του σόου, οι θεατές ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν ηλεκτρικά ποδήλατα, τα οποία μαζί με τις ηλιακές εγκαταστάσεις και τις πίστες χορού, φορτίζουν μικρότερες περιοχές της σκηνής, καθώς και σταθμούς φόρτισης για τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές και εξοπλισμό του προσωπικού.