Το φιλμ "Fremont" του Babak Jalali που έκανε πρεμιέρα στο Σάντανς, από 13-6 στην Ελλάδα

Σε διανομή της εταιρείας One from the Heart - Είχε προβληθεί και στο 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας

Σε διανομή της One from the Heart θα βγει στις 13/6/2024 στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία του Μπαμπάκ Τζαλαλί (Babak Jalali) με τίτλο “ΦΡΙΜΟΝΤ – Fremont”. Πρόκειται για αμερικάνικη παραγωγή που έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Sundance στη Γιούτα και στη συνέχεια κέρδισε το Βραβείο Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κάρλοβι Βάρι και το Βραβείο Επιτροπής του Φεστιβάλ Ντοβίλ στη Γαλλία. Προβλήθηκε στα Φεστιβάλ South by Southwest, Εδιμβούργου, Ζυρίχης, Ρώμης ανάμεσα σε άλλα. Το φιλμ ήταν υποψήφιο για Καλύτερη Διεθνή Ταινία στα British Independent Film Awards και κέρδισε το Βραβείο John Cassavetes στα αμερικάνικα Film Independent Spirit Awards, όπου ήταν επίσης υποψήφια και για Βραβείο Ερμηνείας για την πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια Αναΐτα Ζάλι Γουάντα και για Βραβείο Παραγωγού για την Ρέιτσελ Φάνγκ. Στην Ελλάδα το φιλμ «Φρίμοντ» έκανε πρεμιέρα στο 29o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας παρουσία του σκηνοθέτη και όπως προείπαμε, βγαίνει στις αίθουσες στις 13 Ιουνίου. Πρόκειται για την τέταρτη ταινία του Ιρανικής καταγωγής Μπαμπάκ Τζαλαλί μετά το ντεμπούτο του φιλμ Frontier Blues (2009 - Βραβείο Fipresci Φεστιβάλ Σιάτλ), το Radio Dreams (2016 – Tiger Award Φεστιβάλ Ρότερνταμ) και το Land (2019 – Panorama Φεστιβάλ Βερολίνου). Η Ντόνια εργάζεται για ένα κινέζικο εργοστάσιο που φτιάχνει τυχερά μπισκότα (fortune cookies) στο Σαν Φρανσίσκο. Έχοντας δουλέψει ως διερμηνέας για τον αμερικάνικο στρατό στο Αφγανιστάν, δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη νέα ζωή της και οι απολαυστικές, στοχαστικές, συνεδρίες με τον ψυχαναλυτή της δεν δείχνουν να βελτιώνουν την κατάσταση. Σε μια στιγμή ξαφνικής έμπνευσης, αποφασίζει να στείλει εκεί έξω ένα ξεχωριστό μήνυμα μέσα σε ένα μπισκότο. Το Φρίμοντ, κοντά στο Σαν Φρανσίσκο αποτελεί όχι μόνο μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες Αφγανών στις ΗΠΑ, αλλά παραδόξως υπήρξε ένα καθοριστικό κομμάτι της κινηματογραφικής βιομηχανίας του βωβού σινεμά. Η έξοχα φωτογραφημένη σε τατράγωνο κάδρο ασπρόμαυρη ταινία του Μπαμπάκ Τζαλαλί αγκαλιάζει και τις δύο παραδόσεις της πόλης με τον πιο αναπάντεχο και δημιουργικό τρόπο. Ίσως γιατί πρόκειται για μια από τις λιγότερο αμερικανικές πόλης στην καρδιά της Αμερικής. Το Φρίμοντ χωρίς να μοιάζει με καμιά ταινία που έχουμε δει με ήρωα ένα μετανάστη, κουβαλά όχι μόνο τη νοσταλγία της πατρίδας και τις δυσκολίες προσαρμογής στο αμερικανικό όνειρο, αλλά μαζί την χωρίς ενοχές ανάγκη για μια νέα ζωή απελευθερωμένη από κάθε παραδοσιακό βαρίδι και τραύμα, υφαίνοντας μαγικά συγκίνηση και χιούμορ σε μια παραμυθένια ιστορία όπου η οικονομία ενός Τζιμ Τζάρμους συναντά τον «Ασπροδόντη» του Τζακ Λόντον, την πιο παράξενη ίσως ιστορία «μετανάστευσης» με ήρωα ένα σκύλο ή μάλλον λύκο. Με την εκπληκτική πρωτοεμφανιζόμενη Αναΐτα Ζάλι Γουάντα και τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ από την δημοφιλή τηλεοπτική σειρά The Bear. ΣΙΝΕΜΑ / 30/05/2024, 20:18 Μαρτάτος Tάκης Πάτρα: Με ιστορία από το 1969, το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο ανοίγει τις πύλες του για το φετινό καλοκαίρι Πάτρα: Με ιστορία από το 1969, το θερινό σινέ Κάστρο στο Ρίο ανοίγει τις πύλες του για το φετινό καλοκαίρι Έγραψαν για την ταινία: «Η τέταρτη ταινία του ιρανικής καταγωγής Μπαμπάκ Τζαλαλί είναι μια απόλαυση: μια ονειροπόληση για τις ανθρώπινες σχέσεις και τις δυνατότητες τους που ανθίζουν στα πιο αναπάντεχα μέρη». The Observer «Δίπλα στις κομεντί της Γκρέτα Γκέργουιγκ και του Νόα Μπάουμπακ, η ταινία Φρίμοντ μας παρουσιάζει το νέο μονοπάτι που ανακαλύπτει μια Αφγανή πρόσφυγας ως κειμενογράφος των μηνυμάτων που βρίσκουμε μέσα στα τυχερά μπισκότα στα κινέζικα εστιατόρια (fortune cookies). Ο Μπαμπάκ Τζαλαλί με την πανέμορφα φωτογραφημένη ταινία του χρησιμοποιεί τις παγίδες μιας κρίσης ταυτότητας για να δημιουργήσει ένα αυθεντικό δράμα μετανάστευσης». Sight and Sound «Η ταινία Φρίμοντ του Μπαμπάκ Τζαλαλί είναι μια ποιητική δημιουργία στα χνάρια του Τζάρμους γύρω από την εργασία, τον έρωτα και την ταυτότητα, γυρισμένη σε υπέροχο ασπρόμαυρο». Little White Lies «O Μπαμπάκ Τζαλαλί με καταγωγή από το Ιράν έφτιαξε αυτή την αστεία, στοχαστική και θελκτική ταινία γυρισμένη σε λαμπρό ασπρόμαυρο, με διαλόγους στο ύφος του Τζιμ Τζάρμους και ωραίες ερμηνείες από την πρωτοεμφανιζόμενη πρωταγωνίστρια καθώς και τους Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ από το The Bear και τον καρατερίστα Γκρεγκ Τέρκινγκτον». The Guardian «Η ταινία Φρίμοντ παίζει με κλειστά τα χαρτιά της, αλλά γνωρίζει πότε έχει έναν άσο στο μανίκι της και πότε ακριβώς να τον παίξει. Στην τελική πράξη, ο Τζέρεμι Άλλεν Γουάιτ (από την τηλεοπτική σειρά The Bear) εμφανίζεται ως ο Ντάνιελ, ένας παράξενος μηχανικός αυτοκινήτων που είναι τόσο απομονωμένος όσο και η Ντόνια, αλλά λίγο πιο ευθύς για τα συναισθήματά του. Δεν υπάρχει κάποια ξαφνική αλλαγή ταχύτητας για να αποκτήσει η ταινία ένα ρομαντικό φινάλε και η σύντομη συζήτηση τους γίνεται στον ίδιο τόνο όπως και οι υπόλοιποι διάλογοι στην ταινία. Αλλά η επικοινωνία του Ντάνιελ με τη Ντόνια παράγουν μια αναμφισβήτητη σπίθα. Είναι αρκετή για να αφήσουμε το Φρίμοντ και τη Ντόνια, νιώθοντας ότι ατενίζουν το μέλλον με αισιοδοξία». Slant. Σημείωμα του σκηνοθέτη: Αυτή η ταινία είναι για έναν μετανάστη σε μια νέα χώρα, αλλά βεβαίως δεν ισχύει η ίδια μεταναστευτική εμπειρία για όλους. Κάθε άτομο έχει διαφορετικούς λόγους που φεύγει και κάθε άτομο έχει τα δικά του όνειρα και επιθυμίες για το μέλλον στο νέο του σπίτι. Συχνά, το παρελθόν κάποιου καθοδηγεί το παρόν του και ειδικά για κάποιον που ξεκινάει από την αρχή κάπου μακριά από το σπίτι του, το παρελθόν δεν μένει ποτέ πολύ πίσω του. Με αυτή την ταινία θέλω να κοιτάξω πέρα από την ιδέα ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές ανάμεσα στους ανθρώπους. Σε έναν κόσμο που συνεχώς φανταζόμαστε αντιθέσεις και υπερβάλλουμε για τη διαφορετικότητα του άλλου, είναι σημαντικό να κοιτάμε τις οικουμενικές ομοιότητες. Ένας μετανάστης και ένας μη μετανάστης μπορούν να μοιράζονται τις ίδιες ελπίδες, όνειρα και φιλοδοξίες. Ο βασικός χαρακτήρας της ταινίας, η Ντόνια, μια ανεξάρτητη νέα γυναίκα και πρώην διερμηνέας για τον αμερικάνικο στρατό, νιώθει ότι βρίσκεται εκεί που είναι λόγω των προσωπικών της επιλογών. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υποφέρει ή δεν νιώθει εκτοπισμένη. Είναι αποφασισμένη να αλλάξει τα πράγματα. Θέλει να είναι απασχολημένη. Θέλει να νιώθει άνετα. Θέλει να ερωτευτεί. Όπως και ο περισσότερος κόσμος. Αν και αυτή η ταινία φαίνεται να κοιτάζει τη δυσμενή κατάσταση μιας Αφγανής διερμηνέα και τη νέα της ζωή στην Αμερική, το ύφος της ταινίας δεν βασίζεται στον κοινωνικό ρεαλισμό. Παρατηρήσεις στοιχείων του παραλόγου της πολιτισμικής μετάβασης και συναισθήματα εκτοπισμού και μοναξιάς μπορούν να παρουσιαστούν και μέσα από το χιούμορ. Τα παράλογα της πολιτισμικής προσαρμογής και των συναισθημάτων εκτοπισμού μπορούν να παρουσιαστούν μέσω του χιούμορ. Γιατί αν και τα θέματα μπορεί να είναι σκοτεινά, υπάρχει χιούμορ στο σκοτάδι και ως κινηματογραφιστής, αυτό το ανάλαφρο στοιχείο είναι πάντα σημαντικό για μένα. Το να δείχνουμε το αστείο σε δύσκολες καταστάσεις δεν μειώνει τη σοβαρότητα ή το βάθος μιας ιστορίας. Μπορεί να την κάνει ακόμα πιο αληθινή και να προσθέσει επίπεδα. Όπως λέει μια παροιμία: Αυτός που κλαίει έχει μόνο ένα βάσανο. Αλλά αυτός που γελάει έχει χίλια κι ένα βάσανα». Διάρκεια: 88 λεπτά. Παίζουν και οι Gregg Turkington, Boots Riley, Hilda Schmelling, Bettina Devin. Δεν αποκλείεται η ταινία "Φρίμοντ" να έρθει για προβολή και στην Πάτρα. ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΤΩΡΑ Το προξενιό της Ιουλίας - Ηλίας και Ξυγκόρου: «Η εξέλιξη που έρχεται δεν περνά καν από το μυαλό μας» Hellenic Train: Επανέναρξη δρομολογίων Πάτρα - Κάτω Αχαΐα την Τρίτη Ξεκίνησε να προβάλλεται στη χώρα μας το τιμημένο με 5 Σεζάρ φιλμ "Ζωικό Βασίλειο"