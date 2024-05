Πάτρα: «Μαζί Επιλέγουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής μας»

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος OACCUs και της Παγκόσμιας Ημέρας Επιβίωσης από τον Καρκίνο (1η Κυριακή Ιουνίου) διοργανώνεται ανοικτή εκδήλωση με τίτλο: «Μαζί Επιλέγουμε τον υγιεινό τρόπο ζωής μας» την Πέμπτη 16 Μαΐου και ώρα 6.00-8.30 μ.μ. στο Νότιο Πάρκο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, στην εκδήλωση που στηρίζουν ο Δήμος Πατρέων, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το ΠΜΣ Δημόσια Υγεία, συμμετέχουν ενεργά οι παρακάτω φορείς ογκολογικών ασθενών:

• Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Καρκίνο «ΦΛΟΓΑ», Τμήμα Πάτρας

• Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Αχαΐας

• Όμιλος Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»

• Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία Παράρτημα Πάτρας

• Ογκολογικός ξενώνας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, «Η ΕΛΠΙΔΑ»

OACCUs σημαίνει OAC Sees (C) Us και OAC Connects Us. Το σχέδιο της Ευρώπης για την καταπολέμηση του καρκίνου στοχεύει όχι μόνο στο να διασφαλίσει ότι οι νεαροί καρκινοπαθείς θα επιβιώσουν από την ασθένειά τους, αλλά και ότι θα ζήσουν μακρά, ικανοποιητική ζωή.

Το OACCUs αποτελεί ζωτικό μέρος του νέου δικτύου EU4Health για νέους επιζώντες από καρκίνο.

Το περιεχόμενα των OACCUs είναι ένας υγιεινός τρόπος ζωής προσανατολισμένος στο μέλλον μέσω 4 πυλώνων

α) υπαίθριων σπορ και άσκησης, β) ψυχοεκπαίδευσης, γ) υγιεινής διατροφής, δ) υγιεινού περιβάλλοντος και βιώσιμος τρόπος ζωής.

Αυτούς τους τέσσερις πυλώνες θα αναδείξει με βιωματικό τρόπο η συγκεκριμένη ανοικτή εκδήλωση.

Ειδικότερα η Διατροφολόγος του ΠΓΝΠ Ιωάννα Παρτσαλάκη και η Αλεξάνδρα Ζαραβέλα, Τεχνολόγος τροφίμων, θα μας ενημερώσουν για την υγιεινή διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων. Στη συνέχεια, ο σεφ του ΠΓΝΠ Σπύρος Παπαχρήστου θα μας μαγειρέψει. Η γυμνάστρια του προγράμματος Νατάσα Παγώνη θα φροντίσει για την άθλησή μας στο πλαίσιο ανοικτής γυμναστικής. Η ομάδα των ψυχολόγων Μαρία Βασιλοπούλου και Ζωή Ασημακοπούλου, στο πλαίσιο ανοικτής συζήτησης θα δώσει τη δυνατότητα κατάθεσης σκέψεων, εμπειριών και ιδεών από τους επιβιώσαντες. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με περπάτημα στο Νότιο Πάρκο.

H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της European Public Health Week 2024 (13-17 Μαΐου) και διοργανώνεται από το Εργαστήριο Υγιεινής, του Τμήματος Ιατρικής και την Crethidev

Η εκδήλωση θα μεταδοθεί με livestreaming από τη Σουηδία (Umea), Ισπανία (Cadiz), Γερμανία (Munich), Πορτογαλία (Coimbra), Ιταλία (Palermo) όπου γίνονται παρόμοιες εκδηλώσεις.

Απόστολος Βανταράκης

Καθηγητής Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής

Συντονιστής του OACCUs Greece