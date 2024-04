Nina/ where are you my de@r? - «Το One Woman Show που δεν πρέπει να χάσεις»

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο της στην Αθήνα, η παράσταση, one woman show, που έγινε talk of the town με τίτλο Nina / where are you my de@r? σε κείμενο, σκηνοθεσία, ερμηνεία της Ειρήνης Φαναριώτη, ταξιδεύει στην Πάτρα για δύο μόνο παραστάσεις στο Θέατρο Act.

Η Ειρήνη Φαναριώτη έχοντας στο ενεργητικό της σπουδαίες συνεργασίες τόσο στο θέατρο ως ηθοποιός και σκηνοθέτης όσο και στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια, διακρίνεται για την ευρυματικότητα και το χιούμορ της. Το έργο Nina / where are you my de@r? είναι το πρώτο της θεατρικό έργο σε μορφή μονολόγου και η πρώτη της απόπειρα να επικοινωνήσει προσωπικά κείμενά της με το κοινό.

Για το έργο

Η Στέλλα, μια νέα γυναίκα που διανύει την δεκαετία των 30 βρίσκεται χωρίς δουλειά. Περικυκλωμένη από κοινωνικά στερεότυπα, προσπαθεί να υπερασπιστεί την διαφορετικότητά της μέσα σε εξαντλητικούς κοινωνικούς ρυθμούς. Με χιούμορ κι αυτοσαρκασμό με πόνο κι αυτοκριτική περνά από στάδια της καθημερινότητάς της (συγκρούεται με το σύντροφό της, με μια υπάλληλο σούπερ μάρκετ, τον γυναικολόγο της, μια πρών φίλη) για να καταλήξει σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής και να συνδεθεί με τη Νίνα, μια νεαρή ελαφίνα. Ώσπου το τηλέφωνο χτυπά. Και τότε, ο χρόνος αρχίζει να μετρά αντίστροφα. Θα καταφέρει να αντέξει άλλη μια απώλεια; Πάντως κάπου διάβασε πως το να χορεύεις έστω και 10' κάθε πρωί όταν ξυπνάς είναι ευεργετικό για την ψυχολογία.

Η Ειρήνη Φαναριώτη επιστρέφει στη θεατρική σκηνή με έναν απολαυστικό μονόλογο, αυτή τη φορά σε δικό της κείμενο. Μετά την προηγούμενη δουλειά της με μονόλογο επί σκηνής, Το κορίτσι του λύκου (2017, Θέατρο του Νέου Κόσμου), θα τη δούμε σε μια ευρηματική σκηνοθεσία σε ένα πρωτότυπο κείμενο. Τον Ιανουάριο του 2015 ίδρυσε την ομάδα Terre de Semis και σκηνοθέτησε την πρώτη της παράσταση με τίτλο Μεγάλοι Δρόμοι, βασισμένη σε δύο διηγήματα της Λ.Κιτσοπούλου,(2014-2015, Θέατρο του Νέου Κόσμου 2014-15. Έκτοτε, την έχουμε συναντήσει ως σκηνοθέτη στις παραστάσεις: Η δεξιά τσέπη του ράσου, (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2022, Κεντρική Σκηνή Δη.Πε.Θε Αγρινίου/ Μάιος 2022, Σύγχρονο Θέατρο ), Χοηφόροι (Οκτώβριος 2018,Θέατρο του Νέου Κόσμου), Monaksxá(a lonely planet) (2016, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου), Ο Κύριος του Τζακ, βασισμένο στο ομώνυμο διήγημα του Γ.Σκαρίμπα, (2015-2015, Θέατρο του Νέου Κόσμου).

Ως ηθοποιός διαγράφει μια πορεία 15 χρόνων με σπουδαίες συνεργασίες στο θέατρο, με τους σκηνοθέτες Δ. Τάρλοου, Α. Λάσκο, Ν. Μιλιβόγιεβιτς, Β. Θεοδωρόπουλο, Θ. Μοσχόπουλο, Θ. Τοκάκη, Κ. Τσικιρέλη, Α. Αντύπα, Γ. Χουβαρδά κ.α. Ενώ, έχει σημαντική πορεία και στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Σημείωμα σκηνοθέτιδος

Για πολλά χρόνια υπήρχε μια μεγάλη ανάγκη για καταγραφή γεγονότων προσωπικών αλλά και αποτέλεσμα κοινωνικής παρατήρησης. Έχοντας πλέον διανύσει μια διαδρομή τόσο επαγγελματική όσο και προσωπική μέσα στο χρόνο, αναλογίστηκα πως τώρα παρά ποτέ έχει έρθει αυτή η στιγμή. Η στιγμή για να μιλήσω για όσα βιώνουμε ως γυναίκες επαγγελματίες, σύντροφοι, κόρες και κοινωνικά όχι εξίσου ισότιμα μέλη. Η φύση μας προίκησε με μια ευθύνη. Μόνο εμείς να μπορούμε να φέρουμε στον κόσμο τη ζωή. Πόσο τελικά αυτό αποτελεί ένα δωρο ή ένα βάρος για εμάς είναι κάτι που η καθεμία μας γνωρίζει καλά και το κρατά καλά κρυμμένο στο στήθος της. Ο θυμός, η βία είναι παντού.

Κι εκεί έρχεται φόβος. Ο φόβος μήπως κάτι απ’όλα αυτά που με κόπο παλεύουμε να δημιουργήσουμε για χρόνια σε ένα ασταθές κοινωνικά υπόβαθρο, χαθεί για πάντα. Ο φόβος είναι εδώ, σε κάθε μας κίνηση, κάθε μας απόφαση. Και τότε ξυπνάει το παρελθόν.

Πληροφορίες παράστασης

Κείμενο – Σκηνοθεσία – Ερμηνεία : Ειρήνη Φαναριώτη

Βοηθός Σκηνοθέτη: Θεοδώρα Γεωργακοπούλου

Σκηνικά: Τίνα Τζόκα

Κοστούμια: Χαράλαμπος Νικολάου

Κίνηση: Κορίνα Κόκκαλη

Μουσική Σύνθεση: Gary Salomon

Βίντεο παράστασης : Βασίλης Αντωνόπουλος

Παραγωγή: Terre de Semis Theatre Group

Ακούγεται η φωνή του Παναγιώτη Γαβρέλα

Φωτογραφίες Αφίσας: Θάνος Μήλιος

Makeup artist: Κάλλη Πολυζοπούλου

Φωτογραφίες παράστασης Μαρίζα Καψαμπέλη

Στο θέατρο act (Σκάλες Γεροκωστοπούλου 65, Πάτρα)

Σάββατο 20 Απριλίου 2024 – ώρα 21.30

Κυριακή 21 Απριλίου 2024 – ώρα 20.30

Πληροφορίες: 2610272037 - 6936122263