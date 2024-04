Η μυθιστορηματική ζωή του Ο. Τζ. Σίμπσον, η σχέση του με την Κιμ Καρντάσιαν, η καταδίωξη και η «δίκη του αιώνα»

Ο πρώην σταρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου και μετέπειτα ηθοποιού και τηλεσχολιαστή Ο.Τζ. Σίμπσον, η δίκη του οποίου για μια διπλή δολοφονία, το 1995, δίχασε την Αμερική, πέθανε από καρκίνο του προστάτη σε ηλικία 76 ετών, όπως ανακοίνωσε σήμερα η οικογένειά του.

Με το προσωνύμιο «The Juice», ο Σίμπσον ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς αθλητές στα τέλη των δεκαετιών του 1960 και του 1970.

Τόσο η επεισοδιακή σύλληψή του, όσο και η δίκη του μετά το τέλος της οποίας τελικώς απαλλάχτηκε, από τις βαρύτατες κατηγορίες, αποτέλεσε μία από τις πλέον πολύκροτες υποθέσεις των αρχών της δεκαετίας του 90 στις ΗΠΑ.

Η καριέρα

Έπειτα από μια λαμπρή καριέρα στο NFL με τους Buffalo Bills και τους San Francisco 49ers, ο Ο. Τζ. Σίμπσον εισήχθη στο Pro Football Hall of Fame. Στη συνέχεια, αξιοποίησε την υπάρχουσα δημοσιότητά του για να κάνει καριέρα ως αθλητικογράφος, διαφημιστής και ηθοποιός του Χόλιγουντ σε ταινίες όπως η σειρά «Naked Gun».

Η μάχη με τον καρκίνο του προστάτη και η ανακοίνωση της οικογένειάς του για τον θάνατό του

Τον Φεβρουάριο Ο. Τζ. Σίμπσον δήλωνε στον λογαριασμό του στο Χ ότι η υγεία του ήταν «καλή» μολονότι «προφανώς υπάρχουν κάποια προβλήματα». «Πιστεύω ότι σύντομα θα τα αφήσω πίσω μου και ελπίζω ότι θα επιστρέψω στο γήπεδο του γκολφ σε καμιά 15αριά μέρες», έλεγε τότε. Σε άλλο βίντεο που αναρτήθηκε στις αρχές Φεβρουαρίου διέψευδε ότι λάμβανε παρηγορητική φροντίδα για τον καρκίνο του. «Δεν ξέρω ποιος ξεκίνησε (αυτήν τη φήμη) αλλά φαντάζομαι ότι είναι όπως τα λέει ο Ντόναλντ (Τραμπ): δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στα μέσα ενημέρωσης».

«Στις 10 Απριλίου ο πατέρας μας, Όρενθαλ Τζέιμς Σίμπσον, υπέκυψε στη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Πέθανε περιτριγυρισμένος από τα παιδιά και τα εγγόνια του» ανέφερε στην πλατφόρμα Χ η οικογένεια ενός από τους πρώτους Αφροαμερικανούς σταρ των ΗΠΑ.

Η δολοφονία

Ο Ο.Τζ. Σίμπσον κρίθηκε αθώος το 1995 για τη δολοφονία της πρώην συζύγου του, της Νικόλ Μπράουν και του εραστή της, Ρον Γκόλντμαν, στη «δίκη του αιώνα», όπως την αποκάλεσαν τα αμερικανικά ΜΜΕ. Επρόκειτο δε για μια δίκη με όλα τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του και λόγω του ρατσιστικού χαρακτήρα που πήρε η υπόθεση.

Βέβαια, η ακροαματική διαδικασία συνάρπασε τις ΗΠΑ και η αθωωτική απόφαση εξακολουθεί να προκαλεί διαμάχες, σχεδόν 30 χρόνια μετά αποτελώντας θέμα σχολιασμού.

«Δεν είναι μεγάλη απώλεια για τον κόσμο ο θάνατός του. Είναι μια νέα υπενθύμιση του θανάτου του Ρον»(σ.σ. προφανώς εννοεί πως με τις ειδεχθείς πράξεις του αυτοκτόνησε), ήταν η πρώτη αντίδραση του πατέρα του Ρον Γκόλντμαν, του Φρεντ Γκόλντμαν, όταν του ζητήθηκε ένα σχόλιο από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Να υπενθυμίσουμε πως Ο.Τζ. Σίμπσον αθωώθηκε στην ποινική δίκη, όμως στην αστική, το 1997, κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο της Μπράουν και του Γκόλντμαν και καταδικάστηκε να πληρώσει αποζημίωση άνω των 33 εκατομμυρίων δολαρίων στις οικογένειές τους κάτι που δεν πραγματοποιήθηκε ωστόσο ποτέ.

«Η καταδίωξη του αιώνα»

Στις 12 Ιουνίου 1994, αφού η Μπράουν και ο Γκόλντμαν βρέθηκαν νεκροί έξω από το διαμέρισμα της γυναίκας στο Μπρέντγουντ του Λος Άντζελες, ο Σίμπσον χαρακτηρίστηκε «πρόσωπο ενδιαφέροντος» για την αστυνομία. Πέντε ημέρες αργότερα, αφού παρέστη στην κηδεία της πρώην συζύγου του μαζί με τα δύο παιδιά τους, του ασκήθηκε δίωξη για δύο ανθρωποκτονίες. Τότε, Ο.Τζ. Σίμπσον έγινε «Λούης» και εξαφανίστηκε προτού συλληφθεί, κάτω από τη μύτη των αστυνομικών.

Το θέαμα που θα ακολουθούσε στις 17 Ιουνίου 1994, σε ζωντανή μετάδοση χάρη στα ελικόπτερα που τον παρακολουθούσαν επί 45 λεπτά, συνάρπασε όλες τις ΗΠΑ. Επρόκειτο για μια κινηματογραφική καταδίωξη με δεκάδες περιπολικά να ακολουθούν το λευκό Ford Bronco στο οποίο επέβαινε ο Σίμπσον, με οδηγό τον φίλο και πρώην συμπαίκτη του στο NFL, τον Αλ Κάουλινγκς.

Σχεδόν 95 εκατομμύρια Αμερικανοί καθηλώθηκαν μπροστά στις οθόνες τους για να δουν τις εξελίξεις – περισσότεροι και από όσους παρακολούθησαν τον τελικό του πρωταθλήματος, εκείνη τη χρονιά.

«Είχαμε μαζευτεί όλοι γύρω από την τηλεόραση, με κομμένη την ανάσα… Απλώς κοιτούσαμε, μας είχε συναρπάσει εντελώς», θυμήθηκε πριν από μερικά χρόνια η Κιμ Γκόλντμαν, η αδελφή του Ρον Γκόλντμαν, σε ένα podcast που ανέβασε. Πολλοί κάτοικοι του Λος Άντζελες ενθάρρυναν τον φυγάδα αλλά η Κιμ και ο πατέρας της ήθελαν «να συλληφθεί και να λογοδοτήσει για τις πράξεις του».

Ο Ο.Τζ. Σίμπσον, που ποτέ δεν παραδέχτηκε την ενοχή του, διέψευδε ότι επιχείρησε να διαφύγει εκείνη την ημέρα, υποστηρίζοντας ότι ήθελε απλώς να πάει στον τάφο της πρώην συζύγου του. Μέσα στο αυτοκίνητο οι αστυνομικοί βρήκαν μια τσάντα που περιείχε το διαβατήριό του, μετρητά και ένα ρεβόλβερ 357 Magnum. Όμως τα ευρήματα αυτά δεν παρουσιάστηκαν ποτέ ως αποδεικτικά στοιχεία στην υπόθεση, επειδή το όχημα δεν ανήκε στον ύποπτο.

Η ένοπλη ληστεία

Αν και έμεινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας μέχρι το 2007 βρέθηκε εκ νέου μπλεγμένος σε δικαστική περιπέτεια μετά τη σύλληψή του στο Λας Βέγκας για ένοπλη ληστεία. Ειδικότερα, υπό την απειλή όπλου έκλεψε αθλητικά αναμνηστικά από δύο εμπόρους σε ξενοδοχείο-καζίνο της πόλης. Για την εν λόγω υπόθεση κρίθηκε ένοχος την επόμενη χρονιά και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 33 ετών με δικαίωμα αποφυλάκισης έπειτα από εννέα χρόνια. Ωστόσο, το 2017 αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Ο Ο. Τζ. Σίμπσον ήταν νονός της Κιμ Καρντάσιαν

Δεν είναι λίγες οι φορές που τόσο η Κιμ όσο και η Κλόε Καρντάσιαν, έχουν αναφερθεί στη «μαύρη» αυτή σελίδα για την οικογένειά τους, ενθυμούμενες τα όσα είχαν βιώσει γι’ αυτή την κατάσταση.

Όταν ξεκίνησε η δίκη η Κιμ ήταν 13 χρονών ενώ η Κόρτνει 14. Να υπογραμμισθεί πως πατέρας τους λόγω της έκτασης που είχε πάρει η υπόθεση και προκειμένου να τις προστατεύσει, τις είχε απομακρύνει από το σχολείο.

Οι αδελφές έχουν περιγράψει εκτενώς το γεγονός ότι η οικογένειά τους ήταν χωρισμένη σε δύο στρατόπεδα και εκείνες βρίσκονταν στη μέση μη μπορώντας να πάρουν θέση. Ωστόσο και η Κρις Τζένερ μέσα από το «Keeping Up with the Kardashians» εμφανώς συγκινημένη, έχει αναφερθεί στην απώλεια της Νικόλ από τη ζωή της, τον τρόπο που έμαθε πως ήταν νεκρή από ένα τηλεφώνημα της μητέρας της αλλά και πως η κόρη της Κένταλ Τζένερ έχει δεύτερο όνομα το «Νικόλ» προς τιμήν της φίλης της.

«Πάντα θα νιώθω ενοχές που δεν έδωσα περισσότερη προσοχή και δεν μίλησα όταν πίστευα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά ή δεν τη ρώτησα περισσότερο αν θέλει να μιλήσουμε γι’ αυτό», είχε εξομολογηθεί.

Σε ντοκιμαντέρ για τη ζωή της, η Κέιτλιν Τζένερ έχει αναφερθεί εξίσου στην υπόθεση, αποκαλύπτοντας πως η Νικόλ τηλεφώνησε στην Κρις μια εβδομάδα πριν από τη δολοφονία της, τονίζοντας πως έπρεπε να της μιλήσει. «Επρόκειτο να γευματίσουν μαζί. Αργότερα έμαθα ότι φοβόταν για τη ζωή της και ήθελε να βρεθεί με την Κρις για να καταγράψει πράγματα σε βιντεοκασέτα σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι. Δυστυχώς, αυτή η συνάντηση δεν έγινε ποτέ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Έχει αποκαλύψει επίσης πως ο Ρόμπερτ Καρντάσιαν της είχε παραδεχτεί πως πίστευε ότι ο Ο. Τζ. Σίμπσον ήταν ένοχος.