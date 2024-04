Από την Πέμπτη 11/4 και στις Πατρινές αίθουσες το φιλμ τρόμου "Στενές Επαφές με τον Διάβολο"

Μία διεθνής συμπαραγωγή της Αυστραλίας, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων είναι το φιλμ ψυχολογικού τρόμου, «Στενές Επαφές με τον Διάβολο - Late Night with the Devil» που βγαίνει στη χώρα μας αυτή την Πέμπτη 11 Απριλίου 2024. Απ’ όσο είδαμε το συγκεκριμένο φιλμ θα παιχθεί και στην Πάτρα στα Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε.

Η ταινία «Late Night with the Devil» σε σκηνοθεσία Colin Cairnes και Cameron Cairnes που υπογράφουν & το σενάριο, είχε πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ South by Southwest Film Festival (SXSW) στις Μαρτίου 2023.

Σύμφωνα με το στόρι, στιις 31 Οκτωβρίου 1977, ο τηλεοπτικός παρουσιαστής Τζακ Ντελρόι, φιλοξενεί ένα talk show, του οποίου όμως εδώ και λίγο καιρό τα ποσοστά τηλεθέασης έχουν πέσει κατακόρυφα. Απελπισμένος και αποφασισμένος να ανατρέψει την τύχη του, ο Τζακ σχεδιάζει μία ξεχωριστή εκπομπή για την ημέρα του Halloween, προκαλώντας ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟ και εξαπολύοντας το κακό στα σαλόνια της Αμερικής.

Σοκαριστικό, cult, τρομακτικό και με δόσεις χιούμορ, χαρακτηρίζεται το φιλμ που καταφθάνει στους Ελληνικούς κινηματογράφους στις 11 Απριλίου σε διανομή από την Spentzos Film

Σημείωμα των σκηνοθετών

«Ο σπόρος αυτού που θα γινόταν η ταινία, σπάρθηκε τη δεκαετία του '80 όταν, ως παιδιά, ξενυχτούσαμε για να παρακολουθήσουμε το "The Don Lane Show", την απάντηση της Αυστραλίας στο "The Tonight Show with Johnny Carson". Ο Don ήταν μια περίεργη φιγούρα, με περιέργεια για θέματα υπερφυσικά, προσκαλώντας συχνά στην εκπομπή μέντιουμ ή κυνηγούς φαντασμάτων. Ένα διαβόητο βράδυ, ο Don έχασε την ψυχραιμία του όταν ένας μάγος απομυθοποίησε το κόλπο του Uri Geller με το κουτάλι.

Τόσο ταπεινωμένος ήταν ο παρουσιαστής, που έφυγε από τη δική του εκπομπή!