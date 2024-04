Ρεσιτάλ πιάνου από τον διακεκριμένο πιανίστα Ιωάννη Ποταμούση στη Φιλαρμονική Εταιρία Ωδείο Πατρών

Η Voice of America έγραψε «Ο Ιωάννης Ποταμούσης στο ντεμπούτο του στo Symphony Space στο Manhattan ερμήνευσε το πρώτο κοντσέρτο του Tchaikovsky με τεράστια επιτυχία. Απέσπασε κολακευτικά σχόλια και κριτικές».

Ο Ιωάννης Ποταμούσης έχει χαρακτηριστεί ως «Έλληνας βιρτουόζος» από τους κριτικούς του New Jersey Press και ως «Κολοσσός των πλήκτρων» από την εφημερίδα Passiatempo. Η εφημερίδα Kölner Stadt Angeiger έγραψε για την ερμηνεία του στο πέμπτο κοντσέρτο του Μπετόβεν: «...ο Ιωάννης Ποταμούσης εντυπωσίασε το κοινό με την δυναμική παρουσία καθώς και με την δυνατότητα που έχει να δημιουργεί διάλογο με την ορχήστρα», «εκπληκτική δεξιοτεχνία....μοναδική ατμόσφαιρα» έγραψε η Cincinnati Post.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, ο διεθνώς αναγνωρισμένος και πολυβραβευμένος πιανίστας, με δυναμική παρουσία τόσο στα Αραβικά Εμιράτα και την Αμερική, όσο και στην Ελλάδα, Ιωάννης Ποταμούσης, έρχεται στην Πάτρα μετά από πρόσκληση της Λέσχης Φίλων Κλασσικής Μουσικής και μας υπόσχεται ένα ξεχωριστό ρεσιτάλ με ένα πολύ λαμπερό και απαιτητικό πρόγραμμα με έργα C. Debussy, E. Granados, F. Chopin και F. Liszt.

Η εφημερίδα Gulf News για τις συναυλίες του στο Dubai έγραψε : «...αξίζει να ακούει κανείς τον πιανίστα Ιωάννη Ποταμούση να ερμηνεύει την Ισπανική Ραψωδία του Liszt. Καθώς τον παρακολουθούσαμε να ταυτίζεται με την μουσική, μαζί του και εμείς γοητευτήκαμε από τη μουσική η οποία μας έκοψε κυριολεκτικά την ανάσα....», «....όλοι θα έπρεπε να δουν και να ακούσουν τον Ιωάννη Ποταμούση στην σκηνή· μπορεί να είναι θυελλώδης κάποιες φορές, με χιούμορ κάποιες άλλες, ενώ μπορεί να γίνει και απαλός σαν αέρας».

Έχει εμφανιστεί σε σημαντικές αίθουσες στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή αλλά και Αμερική. Στην Ελλάδα έχει εμφανισθεί με την ΚΟΑ το 2000 αλλά και στο διεθνές Φεστιβάλ της Σύμης. Έχει συμπράξει ως σολίστ με πολλές ορχήστρες: New Amsterdam Symphony Orchestra, Collegium Music Koeln, the New Jersey City Symphony Orchestra κά.

Κατά την περίοδο των σπουδών του απέσπασε σημαντικά βραβεία σε διεθνείς διαγωνισμούς, πχ στον World Piano Competition στο Cincinnati, International Piano Concerto Competition της NASO, New York. Στην Ελλάδα έχει επίσης βραβευθεί με το βραβείο Μυκονίου σε διαγωνισμό πιάνου που διοργάνωσε η Ακαδημία Αθηνών το 1998.

Από το 2015 στο Abu Dhabi είναι ο συν-ιδρυτής της σειράς συναυλιών για νέους καλλιτέχνες «Pollen- spreading the seeds of Music» και καλλιτεχνικός διευθυντής του διαγωνισμού νέων καλλιτεχνών υπό την αιγίδα της NSO Abu Dhabi. Διατελεί μέλος της κριτικής επιτροπής όλων των μεγάλων διαγωνισμών πιάνου στα ΗΑΕ συμπεριλαμβανομένου και του διαγωνισμού Chopin στο Abu Dhabi, ενώ είναι ταυτόχρονα ο υπεύθυνος της σχολής του πιάνου του Brighton College, Abu Dhabi καθώς και καθηγητής πιάνου στο New York University Abu Dhabi.

Επίσης από το 2022 συγκαταλέγεται στη λίστα των Steinway Artists. Οι ηχογραφήσεις του υπάρχουν στις πλατφόρφες Spotify, Apple Music, Amazon Music YouTube Music σε παραγωγή της εταιρείας Subways Music.