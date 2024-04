J2US: Στις φλόγες το αυτοκίνητο του Γιώργου Αμούτζα την ώρα του live

Στις φλόγες τυλίχθηκε το αυτοκίνητο του Γιώργου Αμούτζα κατά τη διάρκεια του χθεσινού live του τηλεοπτικού σόου, Just the 2 of Us.

Άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για να κατασβέσουν τη φωτιά, όπου την έθεσαν υπό έλεγχο. Στο συμβάν δεν αναφέρθηκαν τραυματίες.

Οι πυροσβέστες έχουν παραμείνει στις εγκαταστάσεις για να διερευνηθεί η υπόθεση. Το όχημα βρισκόταν στο πάρκινγκ του J2US λίγο πιο μακριά από το στούντιο, όταν τυλίχτηκε στις φλόγες. Δεν απειλήθηκαν οι εγκαταστάσεις όπου βρίσκεται…

Ο ηθοποιός ενημερώθηκε άμεσα και ξέσπασε σε κλάματα ενώ στη συνέχεια κατάφερε να βρει την ψυχραιμία του.

Ευτυχώς οι ζημιές ήταν μόνο υλικές και μένει να διευκρινηστούν από την πυροσβεστική τα αίτια τις επόμενες ώρες.